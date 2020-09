„Cred în Universitatea Craiova, dar nu cred în Cristiano Bergodi!” Ce spune Mihăiță Pleșan despre spaniolii de la Dinamo. Exclusiv

Universitatea Craiova se află în fruntea Ligii 1, având un start perfect de campionat, cu trei victorii din trei posibile și doar cu un gol primit. Fanii grupării din Bănie nu mai concep ca favoriții să facă pași greșiți în drumul către cel de-al cincilea titlu din istorie.

Deși craiovenii sunt lideri, multe voci încă îl contestă pe Cristiano Bergodi. Tehnicianul italian este acuzat că a avut două finale alături de elevii săi, ambele pierdute. Este vorba de înfrângerile cu CFR Cluj și Lokomotiv Tbilisi.

Fost căpitan și jucător care avut o contribuție însemnată la revenirea Științei înapoi în prima ligă, Mihăiță Pleșan rămâne un contestatar al italianului: „Cred în Universitatea Craiova, dar nu cred în Bergodi”, a declarat acesta pentru FANATIK. Fostul fotbalist a analizat și situația spaniolilor de la Dinamo.

Mihăiță Pleșan a făcut parte din echipa Universității Craiova în anul în care Bănia revenea pe prima scenă fotbalistică din România. Ba, mai mult, fostul mijlocaș a fost om de bază și căpitanul Științei în sezonul 2013-2014.

Contactat de FANATIK, Pleșan a vorbit deschis despre echipa care i-a rămas la suflet: „Universitatea Craiova trebuie să se bată pentru campionat, nu are cum să fie altfel. Se fac investiții mari. Din păcate, șocul eliminării din Europa League nu a trecut. Pregătirea jocului a fost foarte prost făcută, iar în timpul meciului, au existat niște decizii ciudate. E o chestie pe care am văzut-o și la partida cu CFR Cluj, dar ce pot spune, nu sunt eu antrenorul.”

Mihăiță Pleșan consideră că Bergodi nu este antrenorul potrivit pentru Craiova, mai ales că a sosit în Bănie de la ultima clasată: „Rămân la părerea mea, Cristiano Bergodi nu este antrenor pentru Universitatea Craiova. Nu am avut încredere de la început în el, am fost primul care l-a contestat. Sunt un om care nu se schimbă după cum bate vântul. Dacă tu iei un tehnician de la o echipă care a strâns 7 puncte în 21 de etape și vrei să-ți câștige campionatul… așa puteau să mă pună și pe mine antrenor și pe oricine fără experiență.

Dacă îi dai o șansa unuia tânăr poate crește. Nu mi-a demonstrat că este un antrenor de titlu și nici nu demonstrează. Campionatul e lung, iar bătălia se dă mult timp, trebuie să ai un antrenor bun pentru acest lucru.”

Dincolo de numele antrenorului, Mihăiță Pleșan consideră că Universitatea Craiova are șanse la titlu, dar CFR Cluj rămâne în pole-position, iar mai multe echipe pot produce surprize: „Ar trebui ca Universitatea Craiova să fie acolo sus. Știința chiar are un lot închegat. Deși CFR a pierdut câțiva jucători, are antrenor, pune presiune, pune bine echipa în teren, iar asta s-a văzut și în meciul direct cu noi. Cred că ei au prima șansă, iar Craiova a doua.

După aceea vin FCSB și restul. Eu cred că încă nu au antrenor cei de acolo. Mi se pare că antrenorul e același ca cel din sezonul trecut. În ceea ce privește play-off-ul, Hermannstadt, Voluntari sau Dinamo sunt echipe care se vor bate acolo. Vor mai fi și Craiova, Botoșani, CFR… va fi o bătălie strânsă, din punctul meu de vedere”.

„Investitorii de la Dinamo pot ridica nivelul fotbalului românesc.” Ce spune despre echipele românești din Europa League

În urmă cu 15-10 ani, Mihăiță Pleșan era unul dintre cei mai buni mijlocași ai campionatului românesc, unul foarte puternic, cu investiții mari. Acum, când banii sunt din ce în ce mai puțini, calitatea a scăzut, iar echipele din Liga 1 nu mai emit pretențiile în competițiile europene: „Chestia asta de se întâmplă la Dinamo, care sper să nu fie doar o minune de-o noapte, va ajuta fotbalul românesc.

Să aduci jucători din Spania, cu 20-30 de meciuri în sezonul trecut, pentru campionatul românesc e foarte bine, întrucât vor forța celelalte cluburi să bage bani, eu așa cred, dar sper să nu fie doar de dragul de a fi. Dacă se va continua în ritmul acesta, se va vedea o diferență foarte mare între celelalte echipe și Dinamo. Va crește nivelul, deoarece e foarte slab, nu mai bagă nimeni bani, suntem jos. Jucătorii pe care i-am văzut la Dinamo au calitate, nu trebuie să treacă nu știu cât timp. Eu mă bucur pentru ei,” a mai spus Pleșan pentru FANATIK.

În ceea ce privește participarea echipelor românești în Europa League, fostul jucător nu le dă prea mari șanse de reușită: „Am ajuns să nu mai contăm în Europa. Uite, la anul, ne vom bate într-un fel de Intertoto. Cipru ne-a depășit, de exemplu. E foarte greu. Mi-aș dori să trecem cu toate, dar, Botoșani, săraca de ea, joacă împotriva lui Tottenham. Orice se poate întâmpla, chiar și o minune, dar e cam greu. Măcar una dintre FCSB și CFR Cluj să ajungă în grupe, ar fi bine pentru fotbalul românesc.”