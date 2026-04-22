Sport

“Credeam că Gâlcă are minte mai multă!” Verdict ferm în scandalul cu Dobre al lui Mitică Dragomir

Conflictul iscat între Costel Gâlcă și Alexandru Dobre la Rapid a stârnit un val de reacții în fotbalul românesc. Verdictul lui Dumitru Dragomir după noul episod care a zbuciumat echipa din Giulești.
Mihai Dragomir
22.04.2026 | 15:00
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir (79 de ani) știe cine a greșit în scandalul dintre Costel Gâlcă (54 de ani) și Alexandru Dobre (27 de ani) la Rapid. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Sezonul și scandalurile la Rapid, aceasta pare că este rețeta care se tot repetă la clubul din Giulești. Cel mai recent episod care a tulburat apele este conflictul dintre antrenorul Costel Gâlcă (54 de ani) și fotbalistul Alexandru Dobre (27 de ani). Dumitru Dragomir (79 de ani), fostul șef LPF, a analizat situația și a spus cine a greșit, de fapt.

Dumitru Dragomir a dat verdictul în cazul conflictului de la Rapid dintre Costel Gâlcă și Alexandru Dobre

Remiza cu FC Argeș din etapa precedentă din campionat a stârnit noi scântei la Rapid, Alexandru Dobre criticându-și antrenorul după meci. Declarațiile sale și discuțiile ulterioare din cadrul echipei i-au adus și o primă „pedeapsă” din partea lui Costel Gâlcă, care i-a luat banderola de căpitan de pe braț. Talentatul jucător a fost rezervă ulterior în eșecul cu 0-1 din deplasarea cu Universitatea Craiova, intrând abia în ultimele 20 de minute, iar Dumitru Dragomir este de părere că antrenorul român a greșit.

ADVERTISEMENT

„A greșit că nu l-a băgat. Nu știu dacă câștiga cu Dobre de la început, dar a greșit că nu l-a băgat. Asta e micime. Eu nu mă așteptam ca el să facă chestia asta. Eu am crezut că are minte mai multă. Eu l-am lăudat pe Gâlcă. El a scos din Rapid mai mult decât are valoare.

Vreau să transfer un jucător de la Rapid la FCSB. Pe cine ai lua? Dă-mi unul. Unul de 3 milioane. Ai să-mi dai unul de 3 milioane? (n.r. – Poate Petrila) Nu! Deci, Rapid a scos rezultate mai mari decât valoarea echipei. Nu mă așteptam la Gâlcă să procedeze așa. Și dacă îi dădea o palmă ăsta, tot îl băgam. Îl bagi cel puțin la pauză. Mai este unul cu care este în contră, fundașul central adus de Șumudică. Ciobotariu, nici pe el nu îl bagă. Mamă ce fotbalist este”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
Dumitru Dragomir, dezamăgit profund de Costel Gâlcă

Mitică Dragomir nu a ezitat să spună public cât de dezamăgit a fost de Costel Gâlcă după această întâmplare, mai ales că fusese unul dintre admiratorii și susținătorii tehnicianului din momentul în care a preluat Rapidul.

ADVERTISEMENT
„Mi-am stricat impresia despre Costel Gâlcă. Eu l-am lăudat, dar… Băi, oamenii răzbunători nu fac nimic în viață. Au un succes efemer și atât!”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT
  • 12 puncte a obținut Rapid în acest sezon grație golurilor marcate de Alexandru Dobre
  • 44 de puncte și locul 7 ar fi avut giuleștenii la final de sezon regular fără contribuțiile fotbalistului (în loc de 56 și locul 2, în realitate)
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
