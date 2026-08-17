„Credeam că joacă Inter Milano. Îi felicit!”. Eugen Trică, declarație bombă despre Universitatea Craiova

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Eugen Trică (50 de ani) a analizat în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA remiza înregistrată de Universitatea Craiova pe terenul celor de la Oțelul, 1-1. Fostul internațional român e de părere că egalul a fost un rezultat pozitiv în contextul în care campioana României a evoluat timp de o oră în inferioritate numerică, iar acesta a fost impresionat de echipamentul purtat de olteni în acest joc, pe care l-a comparat cu cel al lui Inter Milano.

Eugen Trică, impresionat de Universitatea Craiova

Deși a jucat cu un om în minus din minutul 29 al meciului de la Galați, după eliminarea lui Alexandru Crețu, Universitatea Craiova a reușit să deschidă scorul în partea secundă, prin Monday Etim, și a fost aproape de victorie, însă Oțelul a egalat spre final după execuția spectaculoasă a lui Teodor Lungu. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Eugen Trică a analizat meciul de la Galați și i-a felicitat pe cei din conducerea Craiovei pentru decizia privind al treilea echipament din acest sezon, în culorile celor de la Inter Milano.

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„Universitatea Craiova a scos un rezultat foarte bun împotriva unei echipe foarte bune, Oțelul Galați. Și în inferioritate numerică au controlat jocul, au reușit să și marcheze. Dacă nu venea acea torpilă a lui Lungu, Craiova pleca de la Galați cu 3 puncte. Echipamentul îmi place foarte mult, am crezut la un moment dat că joacă Inter Milano. Îi felicit pentru acestă alegere.

La felul cum joacă Craiova, o văd iarăși principala favorită la câștigarea titlului. Forță, asta emană Craiova în momentul de față. Contează foarte mult textila pe care o pui pe tine. Este un echipament cu personalitate. Foarte frumos, bravo lor, nu știu cine a fost cu ideea, chiar îl felicit. Se vede că echipa e o familie, un grup frumos, se strâng imediat. În zece oameni, au alergat foarte mult. E principala favorită la campionat și cred că se va duce mult mai sus în cupele europene, se va califica în Europa League”, a declarat fostul internațional român la FANATIK SUPERLIGA după .

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Marcel Pușcaș, verdict dur despre Universitatea Craiova

Prezent în cadrul emisiunii, Marcel Pușcaș a analizat . „Cei de la Ararat au 3 victorii în campionat, se pare că pe ei nu îi încurcă meciurile din cupele europene. Nu știu care e nivelul campionatului din Armenia, dar nu cred că e mult mai slab decât al nostru. Dacă echipa cu care vor juca evoluează constant și în campionat și în cupele europene, ei demonstrează că se poate.

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La noi, că e Craiova, că e FCSB anul trecut, demonstrează că nu se poate. Rezultatele vorbesc. Eu cred că egalul Craiovei de la Galați e un semi-eșec. Au jucat în zece oameni, e un handicap, dar există momente în care, dacă ai 1-0, poți să bați și în zece. Oțelul a avut 2-3 ocazii înainte de eliminarea lui Crețu. 11 la 11, putea să fie 2-0 pentru Oțelul”, a spus acesta la FANATIK SUPERLIGA. Duelul dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia, din prima manșă a play-off-ului Europa League, va avea loc joi, de la ora 20:00, pe „Ion Oblemenco”.

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