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„Credeam că joacă Inter Milano. Îi felicit!”. Eugen Trică, declarație bombă despre Universitatea Craiova

Eugen Trică a analizat partida Oțelul - Universitatea Craiova 1-1 și a vorbit despre șansele oltenilor la titlu. Din ce punct de vedere se aseamănă campioana României cu Inter Milano.
Bogdan Mariș
17.08.2026 | 11:14
Credeam ca joaca Inter Milano Ii felicit Eugen Trica declaratie bomba despre Universitatea Craiova
EXCLUSIV FANATIK
Eugen Trică (50 de ani) este impresionat de startul de sezon al Universității Craiova, dar și de al treilea echipament al grupării din Bănie, care seamănă cu cel al lui Inter Milano. FOTO: colaj Fanatik
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Eugen Trică (50 de ani) a analizat în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA remiza înregistrată de Universitatea Craiova pe terenul celor de la Oțelul, 1-1. Fostul internațional român e de părere că egalul a fost un rezultat pozitiv în contextul în care campioana României a evoluat timp de o oră în inferioritate numerică, iar acesta a fost impresionat de echipamentul purtat de olteni în acest joc, pe care l-a comparat cu cel al lui Inter Milano.

Eugen Trică, impresionat de Universitatea Craiova

Deși a jucat cu un om în minus din minutul 29 al meciului de la Galați, după eliminarea lui Alexandru Crețu, Universitatea Craiova a reușit să deschidă scorul în partea secundă, prin Monday Etim, și a fost aproape de victorie, însă Oțelul a egalat spre final după execuția spectaculoasă a lui Teodor Lungu. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Eugen Trică a analizat meciul de la Galați și i-a felicitat pe cei din conducerea Craiovei pentru decizia privind al treilea echipament din acest sezon, în culorile celor de la Inter Milano.

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„Universitatea Craiova a scos un rezultat foarte bun împotriva unei echipe foarte bune, Oțelul Galați. Și în inferioritate numerică au controlat jocul, au reușit să și marcheze. Dacă nu venea acea torpilă a lui Lungu, Craiova pleca de la Galați cu 3 puncte. Echipamentul îmi place foarte mult, am crezut la un moment dat că joacă Inter Milano. Îi felicit pentru acestă alegere.

La felul cum joacă Craiova, o văd iarăși principala favorită la câștigarea titlului. Forță, asta emană Craiova în momentul de față. Contează foarte mult textila pe care o pui pe tine. Este un echipament cu personalitate. Foarte frumos, bravo lor, nu știu cine a fost cu ideea, chiar îl felicit. Se vede că echipa e o familie, un grup frumos, se strâng imediat. În zece oameni, au alergat foarte mult. E principala favorită la campionat și cred că se va duce mult mai sus în cupele europene, se va califica în Europa League”, a declarat fostul internațional român la FANATIK SUPERLIGA după remiza dintre Oțelul și Universitatea Craiova.

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Marcel Pușcaș, verdict dur despre Universitatea Craiova

Prezent în cadrul emisiunii, Marcel Pușcaș a analizat startul de sezon al Craiovei, care a obținut doar 7 puncte în primele 5 runde din SuperLiga. „Cei de la Ararat au 3 victorii în campionat, se pare că pe ei nu îi încurcă meciurile din cupele europene. Nu știu care e nivelul campionatului din Armenia, dar nu cred că e mult mai slab decât al nostru. Dacă echipa cu care vor juca evoluează constant și în campionat și în cupele europene, ei demonstrează că se poate.

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La noi, că e Craiova, că e FCSB anul trecut, demonstrează că nu se poate. Rezultatele vorbesc. Eu cred că egalul Craiovei de la Galați e un semi-eșec. Au jucat în zece oameni, e un handicap, dar există momente în care, dacă ai 1-0, poți să bați și în zece. Oțelul a avut 2-3 ocazii înainte de eliminarea lui Crețu. 11 la 11, putea să fie 2-0 pentru Oțelul”, a spus acesta la FANATIK SUPERLIGA. Duelul dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia, din prima manșă a play-off-ului Europa League, va avea loc joi, de la ora 20:00, pe „Ion Oblemenco”.

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