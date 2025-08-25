News

Creditele românilor explodează de la 1 octombrie. IRCC urcă la nivel record: cu cât vor crește ratele

Românii cu credite legate de IRCC vor plăti rate mai mari din 1 octombrie 2025, când indicele urcă la 6,06%. Peste 400.000 de români sunt afectați.
Mădălina Cristea
25.08.2025 | 10:27
Românii se vor confrunta cu rate bancare mult mai mari de la 1 octombrie. Ce se întâmplă cu IRCC. Sursa foto: Colaj Fanatik

Românii care au credite legate de indicele IRCC vor plăti mai mult începând cu 1 octombrie 2025. Indicele utilizat la calcularea dobânzilor va crește la 6,06%, față de 5,55% cât este acum. Este prima dată în ultimii trei ani când IRCC trece de pragul de 6%.

Rate mai mari pentru românii cu credite legate de IRCC

Deși IRCC a urmat trendul general al dobânzilor, el s-a menținut mai stabil decât ROBOR. În timp ce IRCC urcă acum la 6,06%, ROBOR la 3 luni este deja la 6,6%, după ce în anii trecuți a depășit chiar 7%. Această creștere îi afectează direct pe românii care au credite ipotecare sau de consum cu dobândă variabilă.

Mulți dintre aceștia au ales în trecut IRCC în locul ROBOR, pentru că majoritatea specialiștilor spuneau că este mult mai avantajos. De aceea, în prezent, peste 400.000 de persoane au împrumuturi legate de IRCC, iar aproape 191.000 mai au credite calculate după ROBOR. O simulare făcută de Ziarul Financiar a arătat ce impact va avea această creștere asupra buzunarelor românilor.

De exemplu, pentru un credit ipotecar de 400.000 de lei, pe 30 de ani, rata lunară este acum de 2.865 de lei. Din octombrie, când IRCC urcă la 6,06%, rata va crește la 3.008 lei. Diferența este de aproximativ 5%. Totuși, potrivit experților, deși ratele cresc, există soluții. Piața oferă credite cu dobândă fixă mai mică decât nivelul actual al IRCC, astfel că refinanțarea poate fi o variantă avantajoasă pentru mulți dintre cei afectați.

Ce se întâmplă cu ROBOR

ROBOR la 3 luni, indicele folosit la calculul dobânzilor pentru multe credite mai vechi, a rămas la nivelul de 6,60%. La fel, ROBOR la 6 luni a rămas stabil, la 6,75%. Aceste valori sunt importante pentru românii care au credite în lei contractate înainte de 2019. În general, evoluția ROBOR depinde de lichiditatea din piață și de politica de dobânzi a Băncii Naționale a României.

Atunci când BNR schimbă dobânda de referință sau când banii sunt mai greu de găsit pe piață, și ROBOR se modifică. În paralel, IRCC, indicele folosit pentru creditele noi, este acum la 5,55% și va rămâne la acest nivel până la 30 septembrie 2025. Din 1 octombrie însă, IRCC va crește la 6,07%, ceea ce înseamnă că românii care au dobânzi variabile vor scoate mai mulți bani din buzunare.

Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
