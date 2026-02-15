Cremonese – Genoa, live video în etapa 25 din Serie A. Momentul răzbunării pentru echipa lui Dan Șucu după ultimele două eșecuri din campionat

ADVERTISEMENT

Genoa se deplasează în etapa 25 din Serie A pentru meciul contra lui Cremonese. Echipa patronată de Dan Șucu este în căutare de puncte după ultimele rezultate nefaste, pentru a evita retrogradarea. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre acest meci.

Cremonese – Genoa, live video în etapa 25 din Serie A

Un nou meci important pentru echipa lui Dan Șucu în Serie A. Genoa a suferit enorm în ultimele două etape și are nevoie disperată de puncte pentru a sta departe de retrogradare.

ADVERTISEMENT

Cremonese, , se află în aceeași situație delicată. „Grifonii” lui Dan Șucu vor să se răzbune după ce și .

Clasamentul Serie A înaintea etapei cu numărul 25

Genoa a acumulat doar 23 de puncte în 24 de etape și se află pe locul 15. Cremonese, de partea cealaltă, are același număr de puncte, însă se află sub Genoa din cauza golaverajului mai slab. Clasamentul arată în felul următor:

ADVERTISEMENT

Istoricul meciurilor Cremonese – Genoa. Statistică oficială

ADVERTISEMENT

Din ultimele 5 confruntări directe în campionat, 4 s-au consumat în Serie B. Situația este una echilibrată între cele două. Iată ce rezultate au înregistrat la precedentele întâlniri:

Genoa – Cremonese 0-2 (Serie A, 29 octombrie 2025)

Cremonese – Genoa 1-1 (Serie B, 11 aprilie 1999)

Genoa – Cremonese 4-1 (Serie B, 15 noiembrie 1998)

Genoa – Cremonese 3-0 (Serie B, 9 februarie 1997)

Cremonese – Genoa 2-1 (Serie B, 15 septembrie 1996)

Cine transmite la TV meciul Cremonese – Genoa

Meciul de duminică, 15 februarie, dintre Cremonese și Genoa va fi transmis la tv în România de programul Prima Sport 4. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor.

ADVERTISEMENT

Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

Cote pariuri Cremonese – Genoa în Serie A

Formația lui Dan Șucu este văzută „favorită” în acest meci. Cota „grifonilor” la victorie este de 2.55, în timp ce un succes al gazdelor este cotat cu 3.25. O remiză între cele două are cota de 2.92.

Pentru pasionații de goluri, aceștia pot opta pentru variante precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri”, care au cote de 2.07, respectiv de 1.50.

Urmărește în timp real Cremonese – Genoa, live text pe FANATIK

Urmărește Cremonese – Genoa pe FANATIK, în format live text și video! Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul partidei.