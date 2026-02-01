Cremonese – Inter, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 23. Cristi Chivu caută a patra victorie consecutivă în campionat

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu este lider în Serie A și caută să-și mențină avansul din clasament cu un succes pe terenul lui Cremonese. Nou promovata a avut o primă parte de sezon peste așteptări, însă este în picaj după ce nu a obținut nicio victorie în ultimele 8 partide.

Cremonese – Inter, live video în etapa 23 din Serie A

Întâlnirea dintre Cremonese și Inter Milano este programată duminică, 1 februarie, de la ora 19:00, pe stadionul Giovanni Zini. Duelul are loc la 4 zile după ce , însă nu a prins Top 8 în Champions League.

După ce a aflat că , ”nerazzurrii” se concentrează din nou pe campionat. Neînvinsă în ultimele 10 etape, Inter știe că nu are voie să se împiedice în fața micuței echipe din Cremona pentru a nu lăsa rivalele la ”scudetto” să se apropie.

Cine arbitrează Cremonese – Inter

Duelul dintre Cremonese și Inter va fi condus la centru de Davide Massa, unul dintre cei mai experimentați arbitri din Serie A. În vârstă de 44 de ani, acesta a fost delegat la mijlocul săptămânii la meciul Benfica – Real Madrid 4-2, din ultima etapă a Champions League.

Massa a arbitrat în acest sezon 4 meciuri din grupa de Champions League, plus unul din preliminarii, și 9 partide în campionatul Italiei. Dacă pe Inter a mai condus-o în victoria de pe terenul Romei, scor 1-0, din etapa a 7-a din Serie A, ”centralul” o va arbitra în premieră pe Cremonese.

Clasamentul Serie A înainte de Cremonese – Inter

Înainte de începerea etapei a 23-a din Serie A, Inter este lider cu 52 de puncte. Trupa lui Cristi Chivu are cel mai bun atac din campionat, 50 de goluri marcate, și a cincea defensivă, 19 goluri încasate. În etapa precedentă, Inter a realizat o ”remontada” spectaculoasă, , după ce la jumătatea primei reprize era 0-2.

De partea cealaltă, Cremonese nu a mai cunoscut victoria de 8 etape și a coborât destul de mult în clasament. Un nou pas greșit ar putea aduce echipa lui Davide Nicola în zona periculoasă a clasamentului.

Istoricul meciurilor Cremonese – Inter. Statistică oficială

Cremonese a fost destul de rar în Serie A în ultimi 30 de ani, astfel că duelurile directe cu Inter din această perioadă nu au fost prea multe. Cele două formații s-au întâlnit de 13 ori, iar avantajul este net favorabil ”nerazzurrilor”.

Trupa lui Cristi Chivu are 11 victorii, în timp ce Cremonese s-a impus o singură dată, în 1992, și a mai scos un rezultat de egalitate trei ani mai târziu. În tur, Interul a câștigat clar cu 4-1 cu golurile marcate de Lautaro Martinez, Bonny, Dimarco și Barella, în timp ce pentru Cremonese a punctat Bonazzoli.

Cine transmite la TV meciul Cremonese – Inter

Fanii fotbalului italian din România pot urmări partida Cremonese – Inter pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2. Cele două posturi vor transmite în direct întâlnirea programată duminică, 1 februarie, de la ora 19:00.

Dar, cele două canale tv se văd și online, live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go. Astfel, telespectatorii care preferă să vadă meciul pe internet au posibilitatea, dar doar cu abonament la una dintre cele trei platforme.

Cote pariuri Cremonese – Inter în Serie A

Fără doar și poate, Inter e marea favorită în meciul din etapa cu numărul 23. Cota la victorie pentru formația lui Cristi Chivu este de 1.30, în timp ce gazdele au 9.30. Rezultatul de egalitate are o cotă de 5.90.

Cremonese este o echipă care nu marchează foarte mult, dar nici nu încasează prea multe goluri. Cum Interul vine după un joc de Champions League la mijlocul săptămânii, este de așteptat să nu avem un meci cu prea multe reușite, iar varianta ”sub 2,5 goluri” are cotă 2.77. Mult mai riscantul ”ambele marchează” vine cu 2.12.

Urmărește în timp real Cremonese – Inter, live text pe FANATIK

FANATIK îți aduce Cremonese – Inter live text și video. Formațiile de start, desfășurarea partidei fază cu fază, marcatorii, clasamentul actualizat și statistici interesante găsești pe site-ul nostru.