Cresc pensiile speciale! Orban, contrazis de ministrul Muncii în ședința de guvern

În cadrul ședinței de guvern de vineri, 14 august, Violeta Alexandru a explicat ce se va întâmpla cu pensiile speciale în contextul majorării punctului de pensie. Premierul Ludovic Orban a cerut să i se confirme că acestea nu vor crește, însă ministrul Muncii a demonstrat contrariul.

Potrivit acesteia, componenta bazată pe contributivitate va creşte odată cu majorarea punctului de pensie cu un procent de 14 %. De asemenea, pensiile sociale vor ajunge în septembrie la 800 de lei, sumele fiind prevăzute în proiectul de rectificare bugetară adoptat de Executiv.

După ce a ascultat cu atenție explicațiile Violetei Alexandru, prim-ministrul a subliniat motivele pentru care pensiile nu pot fi majorate etapizat sau direct proporțional cu sumele primite de români. O astfel de măsură ar fi fost discriminatorie în baza principiului contributivității, susține Orban.

Premierul Orban, contrazis de ministrul Muncii pe tema pensiilor speciale. Acestea vor crește din toamnă

„Pensiile speciale sunt compuse dintr-o parte calculată pe baza contributivității, care prin schimbarea anunțată de domnul ministru Cîțu, în mod automat vor crește, respectiv o parte – consistentă – care vine de la bugetul de stat și care în mod evident nu are niciun impact”, a explicat Violeta Alexandru.

„Am văzut o întreagă discuție legată de modul în care să se facă această majorare. Fac o precizare, că mulți au spus să creștem pensiile mici, să facem o creștere direct proporțională cu mărimea pensiilor. Acest lucru nu este posibil, pentru că principiul care stă la baza acordării pensiilor pe contributivitate este principiul contributivității.

Noi nu doar majorăm pensiile efectiv, noi majorăm punctul de pensie. Dacă am face o majorare diferențiată, procentual la nivelul pensiilor, practic am crea niște nedreptăți imense și am încălca grosolan principiul contributivității”, a intervenit premierul Orban.

Doamna ministru, vreau să fiu sigur sută la sută, am răspuns că nu se cresc pensiile speciale prin această majorare”, a mai spus acesta, adresându-se Violetei Alexandru, moment în care ministrul Muncii a făcut precizările referitoare la pensiile speciale.

PSD forțează Guvernul să majoreze pensiile cu 40%

Între timp, Partidul Social Democrat a strâns 800.000 de semnături și insistă pentru majorarea cu 40% a punctului de pensie, cum prevede Legea în vigoare. Anunțul a fost făcut de fostul ministrul al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, în cadrul unei conferințe de presă.

„Astăzi se finalizează cea mai amplă operaţiune de apărare a drepturilor pensionarilor din ultimii 30 de ani. În doar o lună şi jumătate, împreună cu voluntari din toată ţara, membrii organizaţiei de pensionari din PSD au reuşit să strângă 803.640 de semnături pentru petiţia pentru respectarea creşterii punctului de pensie.

Vreau să atenţionăm Guvernul să ţină cont de aceste sute de mii de semnături care au fost date de pensionarii din ţară în ultima lună şi jumătate. Atenţionăm Guvernul că de la 1 ianuarie ar fi trebuit să înceapă recalcularea tuturor celor cinci milioane de dosare de pensiei, pentru eliminarea tuturor inechităţilor din sistem. Până la data de azi nu s-a calculat niciun dosar, ceea ce ne face să credem că din nou legea nu va fi respectată de Guvern”,a declarat deputatul PSD.