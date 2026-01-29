Crescut doar de mamă, unul dintre tinerii din microbuzul cu fanii lui PAOK a murit în același loc ca tatăl lui: ”Mi-am pierdut băiețelul cu ochi verzi”

ADVERTISEMENT

Coincidență dramatică sau destin nemilos? Dimitris, tânărul fan PAOK Salonic, crescut doar de mama sa, a avut același drum al nenorocului care i-a curmat și viața tatălui său. Familia se confruntă cu durerea imposibil de imaginat a unei tragedii care pare să se fi repetat.

Povestea dramatică a unuia dintre fanii PAOK Salonic. Destin frânt pe drumul spre echipa lui Răzvan Lucescu

Tragedia care a lovit suflarea PAOK în urmă cu câteva zile capătă accente și mai dramatice. Dimitris Maronitis, în vârstă de 27 de ani, din Salonic, este unul dintre cei șapte fani PAOK care și-au pierdut viața în accidentul de mașină din România, petrecut în timp ce se îndreptau spre Franța pentru a urmări echipa antrenată de Răzvan Lucescu.

Destinul tânărului suporter este cu atât mai dureros cu cât tragedia pare să se fi repetat în familia sa. Potrivit unui membru al familiei, tatăl lui Dimitris și-a pierdut viața tot într-un accident rutier, în România, și în aceeași zonă.

„Mi-am pierdut băiețelul cu ochi verzi”. Durerea familiei lui Dimitris

Mătușa lui Dimitris a vorbit despre tânărul care își adora familia și PAOK și care plecase la drum alături de cei mai buni doi prieteni ai săi, Kostas și Vasilis, pentru a-și susține echipa favorită.

„Mi-am pierdut băiețelul cu ochi verzi. Copilul meu a dispărut. Un copil care iubea toți oamenii și animalele. Și băiatul meu i-a ajutat pe toți. Mai întâi a avut familia lui, apoi a fost PAOK pentru copilul meu . Și asta l-a devorat pe el, PAOK”, spune mătușa lui Dimitris.

Durerea familiei este greu de pus în cuvinte, iar suferința se simte în fiecare declarație.

„Suferim, suferim foarte mult. Suferim pentru băiatul nostru, eroul nostru, băiatul nostru care a fost pierdut așa. Un copil de aur, un copil prețuit. L-am avut pe Dimitris ca al doilea fiu al meu. El a fost copilul meu. Inimile noastre sunt sfâșiate. Nu ne așteptam să se întâmple asta”, subliniază ea.

Plecat cu bucurie spre meciul alb-negriilor, întors într-un sicriu

Rudele povestesc că Dimitris plecase extrem de fericit în această deplasare, fără să bănuiască tragedia care urma.

„Îl aștepta cu bucurie. Toți prietenii lui au mers împreună. Împreună cu alți doi copii, Kostas și Vasilis, erau cei mai buni prieteni încă de când erau copii. Nu am avut timp să vorbim cu el. L-am sunat și nu a răspuns. Nu am crezut că o luase prin România și că avuseseră parte de această nenorocire. Nu ne spusese pe unde mergeau. Când am auzit de accident, nu am crezut că și copiii noștri erau implicați în accident”, mai completează aceasta, conform presei din Grecia.

Drama lui Dimitris este însă dublată de o coincidență care îți dă fiori. Tânărul a fost copil unic, crescut de mama sa, după ce tatăl său murise într-un accident rutier. Pierderea devastatoare se accentuează și mai mult, pentru că, așa cum declară mătușa, cel care i-a dat viață băiatului de 27 de ani ar fi decedat tot pe același drum.

„Pe același drum unde a murit tatăl său, a murit și copilul nostru”

„Era copil unic. Mama lui l-a crescut singur de la vârsta de 12 ani, pentru că tatăl său a murit într-un accident de mașină în aceeași zonă din România. El era șofer de camion. Pe același drum unde a murit tatăl său, a murit și copilul nostru”, dezvăluie mătușa sa.

Înainte de plecare, Dimitris se pregătise cu entuziasm pentru deplasare, fără să știe că aceasta avea să fie ultima.

„Era fericit să meargă la PAOK, chiar făcuse cumpărături pentru deplasare. Dar PAOK ni l-a luat și ni l-a adus într-un mod în care nu ne așteptam niciodată”, conchide ea.

Întreaga Grecie își plânge tinerii. Patriarhul Bartolomeu și liderii din Salonic, prezenți pe Toumba

Pe lângă cetățenii obișnuiți, prietenii echipei și fanii, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a fost prezent aseară pe stadionul Toumba. El a cerut să meargă pentru a-și exprima condoleanțe și sprijinul său și al Bisericii Mamă din Constantinopol părinților și rudelor acestora, precum și administrației și fanilor PAOK. Cu câteva ore mai devreme, Mitropolitul Salonicului, Philotheos, vizitase și el stadionul.

Ministrul adjunct al transporturilor, Konstantinos Kyranakis, a vizitat și el astăzi stadionul, exprimându-și șocul și subliniind că întreaga Grecie deplânge pierderea tinerilor care au călătorit din „dragoste sinceră” pentru echipa favorită în străinătate.

La prânz, primarul orașului Salonic, Stelios Angeloudis, va merge și el la Toumpa, însoțit de viceprimarul pentru Politică Digitală, Restructurare Administrativă și Servicii Cetățenești și președintele comitetului pentru cea de-a 100-a aniversare a PAOK, Kostas Vassilopoulos, viceprimarul pentru Îngrijirea Persoanelor Vârstnice, Comunități și Descentralizare Municipală, Pantelis Kazantzidis, consilierul municipal și fostul as al echipei Bicapete, Giorgos Toursounidis, precum și fostul baschetbalist care a onorat culorile alb-negru, Giannis Giannoulis, pentru a aprinde lumânări și a lăsa flori în semn de doliu și respect pentru cei șapte morți și cei trei răniți.

Ultimul rămas bun de la meciul cu Panserraikos

Duminică, 1 februarie, la meciul de campionat de acasă cu Panserraikos, jucătorii, staff-ul tehnic, conducerea și fanii vor ține un moment de reculegere în memoria celor șapte tineri dispăruți. De asemenea, se pregătesc acțiuni speciale dedicate sufletelor pierdute pe drumul spre România, astfel încât care nu mai sunt printre noi.