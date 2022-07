Crește suma din drepturile tv pentru Superliga! Noul contract va avantaja cel mai mult FCSB

. Campionatul începe pe data de 15 iunie, iar LPF speră ca acest nou parteneriat să ducă la creșterea calității fotbalului în România și la atragerea cât mai multor fani.

Crește suma din drepturile tv pentru Superliga!

Contractul de drepturi tv între eAD și LPF expiră în 2024, însă cele două părți s-au pus deja la masa tratativelor. Suma care urmează să fie plătită de televiziuni pentru Superliga ar urma să fie mai mare, iar cluburile care adună mulți suporteri, în tribune și la tv, vor beneficia de un bonus.

Orlando Nicoară, directorul eAD, a confirmat faptul că negocierile sunt în toi și susține că echipele vor încasa mai mulți bani din drepturile tv, însă nu începând de acum, ci din momentul în care noul contract va fi semnat și va intra în vigoare:

“Da, am crescut suma. Veți afla în perioada următoare”

„Da, am demarat discuțiile. Da, am crescut suma. Veți afla suma în perioada următoare. E o propunere mai amplă. Noi avem o penalizare, din pandemie, pe care nu am încasat-o încă.

Renunțăm la penalizare, creștem suma și plătim o sumă suplimentară ca bonus, pe criterii de audiență pe stadioane și la TV”, a spus Orlando Nicoară, șeful firmei eAD, în cadrul evenimentului de lansare a Superligii.

În acest moment, cluburile împart 28 de milioane de euro, conform contractului pe 5 ani semnat în 2019. Scadent în 2024, cel mai probabil drepturile tv din Superliga vor fi acontate tot de eAD, mai ales că discuțiile sunt deja demarate.

FCSB, echipa care are cel mai mult de profitat de pe urma noului bonus!

În urma noului contract, cel mai mult ar avea de câștigat echipele care atrag mai mulți fani în tribune, și la TV. FCSB este echipa cu cea mai mare medie de fani și cele mai bune audiențe în ultimii ani.

Tot la acest capitol ar avea de câștigat echipe ca Universitatea Craiova, Rapid sau UTA Arad, care au reușit să fie printre echipele fruntașe la capitolul fani pe teren propriu. Conform LPF, un astfel de bonus va stimula marketingul echipelor:

“Anticipând cumva, apare un alt principiu de lucru, în care cluburile înțeleg că pentru a accesa anumite sume trebuie să îmbunătățească aspecte care țin de marketing”, a explicat Justin Ștefan, secretarul general al LPF.

, însă până la un nou contract de drepturi tv, mai rămân de consumat două stagiuni pentru care echipele vor împărți câte 28 de milioane de euro/sezon.