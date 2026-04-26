Creștere fulminantă de cotă pentru fotbalistul pe care Mircea Lucescu îl dorea la echipa națională! A marcat și primul gol al sezonului

Regretatul fost selecționer al României pusese ochii pe unul dintre fotbaliștii români care joacă în mod constant la o echipă din Occident și care aseară a marcat primul gol
Catalin Oprea
26.04.2026 | 08:37
Tony Strata intrase în vederile lui MIrcea Lucescu FOTO instagram/tonystrata
Internaționalul român de tineret, Tony Strata, a marcat primul său gol pentru Vitoria Guimaraes, care a învins-o pe Rio Ave cu scorul de 2-0. Meciul a avut loc sâmbătă seara, pe terenul propriu al echipei românului, în etapa a 31-a a primei ligi portugheze de fotbal.

Tony Strata a marcat primul gol, după 24 de meciuri

Strata a marcat în min. 90+5 al partidei, după ce fusese introdus în min. 58 și primise un cartonaș galben în min. 90+3. Primul gol al gazdelor a fost reușit de Samu (72). Tony a reușit să marcheze la al 24-lea meci pentru noua sa echipă.

Fotbalistul a ajuns în Portugalia la finalul sezonului trecut, după ce echipa la care juca, Ajaccio, a fost retrogradată de Federația Franceză de fotbal în liga a patra. Tony a semnat cu Vitoria un contract valabil până în 2029.

El este primul român care a câștigat un trofeu în 2026. Echipa lui a triumfat, în luna ianuarie, în finala Cupei Ligii Portugaliei, unde a învins cu 2-1 pe Braga. În campionat, Vitoria Guimaraes ocupă locul 7, cu 42 de puncte. Lider e FC Porto, cu 79 puncte (30 de jocuri), urmată de Benfica, 75 puncte (31 jocuri) și Sporting Lisabona, 71 puncte (29 jocuri).

Mircea Lucescu îl dorea ca alternativă la Rațiu

Tony Strata este component al lotului condus naţionalei de tineret a României condus de Costin Curelea. El a lipsit la ultimele două meciuri al tricolorilor mici, după ce a acuzat probleme medicale la finalul unei partide cu Benfica.

Fotbalistul de 21 de ani intrase în vederile lui Mircea Lucescu, care l-a avut pe o listă lărgită. Il Luce căuta o alternativă pentru postul ocupat de Andrei Rațiu, care a avut evoluții oscilante la echipa națională.

Strata este născut la Marsilia, din mama româncă și tata corsican. El a început fotbalul la Air Bel, a trecut pe la Burel și Istres, iar în 2023 a ajuns la Ajaccio, formația corsicană pentru care a jucat și Adrian Mutu (2012-2015, 37 de meciuri/ 11 goluri).

Cota lui de piață a crescut uluitor în ultimele luni

Când a fost convocat la naționala României, în 2023, Strata nu știa deloc limba română. A fost nevoie ca FRF să-i aducă un translator pentru ca fotbalistul să priceapă indicațiile tehnice. Ulterior, el a deprins expresiile uzuale, iar treptat a acumulat și cunoștințe de limbă.

Tony Strata este unul dintre fotbaliștii cu cea mai fulminantă creștere a cotei de piață. La finalul anului trecut, el era evaluat la 400.000 de euro, iar după patru luni a ajuns să fie cotat la 1,5 milioane de euro.

