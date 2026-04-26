Creștere fulminantă de cotă pentru fotbalistul pe care Mircea Lucescu îl dorea la echipa națională! A marcat și primul gol al sezonului

Internaționalul român de tineret, Tony Strata, a marcat primul său gol pentru Vitoria Guimaraes, care a învins-o pe Rio Ave cu scorul de 2-0. Meciul a avut loc sâmbătă seara, pe terenul propriu al echipei românului, în etapa a 31-a a primei ligi portugheze de fotbal.
Strata a marcat în min. 90+5 al partidei, după ce fusese introdus în min. 58 și primise un cartonaș galben în min. 90+3. Primul gol al gazdelor a fost reușit de Samu (72). Tony a reușit să marcheze la al 24-lea meci pentru noua sa echipă.
Fotbalistul a ajuns în Portugalia la finalul sezonului trecut, după ce echipa la care juca, Ajaccio, a fost retrogradată de Federația Franceză de fotbal în liga a patra. Tony a semnat cu Vitoria un contract valabil până în 2029.
El este primul român care a câștigat un trofeu în 2026. Echipa lui a triumfat, în luna ianuarie, în finala Cupei Ligii Portugaliei, unde a învins cu 2-1 pe Braga. În campionat, Vitoria Guimaraes ocupă locul 7, cu 42 de puncte. Lider e FC Porto, cu 79 puncte (30 de jocuri), urmată de Benfica, 75 puncte (31 jocuri) și Sporting Lisabona, 71 puncte (29 jocuri).
Tony Strata este component al lotului condus naţionalei de tineret a României condus de Costin Curelea. El a lipsit la ultimele două meciuri al tricolorilor mici, după ce a acuzat probleme medicale la finalul unei partide cu Benfica.
Fotbalistul de 21 de ani intrase în vederile lui Mircea Lucescu, care l-a avut pe o listă lărgită. Il Luce căuta o alternativă pentru postul ocupat de Andrei Rațiu, care a avut evoluții oscilante la echipa națională.
Strata este născut la Marsilia, din mama româncă și tata corsican. El a început fotbalul la Air Bel, a trecut pe la Burel și Istres, iar în 2023 a ajuns la Ajaccio, formația corsicană pentru care a jucat și Adrian Mutu (2012-2015, 37 de meciuri/ 11 goluri).
Când a fost convocat la naționala României, în 2023, Strata nu știa deloc limba română. A fost nevoie ca FRF să-i aducă un translator pentru ca fotbalistul să priceapă indicațiile tehnice. Ulterior, el a deprins expresiile uzuale, iar treptat a acumulat și cunoștințe de limbă.
Tony Strata este unul dintre fotbaliștii cu cea mai fulminantă creștere a cotei de piață. La finalul anului trecut, el era evaluat la 400.000 de euro, iar după patru luni a ajuns să fie cotat la 1,5 milioane de euro.