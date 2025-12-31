Sport

Creștere fulminantă pentru adversarul tricolorilor care valorează acum cât toată naționala României

România va forța calificarea la Campionatul Mondial în duelul cu Turcia programat pe 26 martie, la Istanbul, o dispută care se anunță inegală din punct de vedere al loturilor
Catalin Oprea
31.12.2025 | 08:30
Crestere fulminanta pentru adversarul tricolorilor care valoreaza acum cat toata nationala Romaniei
ANALIZĂ FANATIK
Arda Guler a ajuns la o cotă de piață de 90 de milioane de euro FOTO X
ADVERTISEMENT

Turcul Arda Güler a atras atenția în 2025 prin evoluțiile lui consistente în tricoul lui Real Madrid. Grație acestora, el s-a clasat pe locul șapte, în clasamentul jucătorilor a căror valoare a crescut cel mai mult în acest an.

Cota lui Arda Guler a ajuns la 90 de milioane de euro

Fotbalistul de doar 20 de ani a pornit în 2025 cu o valoare de piață de 45 de milioane de euro și și-a dublat valoarea. La ultima evaluare făcută de transfermarket, în luna decembrie, el a ajuns la 90 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Prin această creștere record, Arda Güler a devenit primul fotbalist turc care a atins cifra de 90 de milioane de euro. Niciun alt fotbalist din istoria fotbalului turc nu a atins această cotă.

Arda Güler a bifat 25 de apariții pentru Real Madrid în toate competițiile în acest sezon. În aceste 25 de meciuri, a marcat 3 goluri și a oferit 7 pase decisive. Guler are contract cu Real Madrid până în 2029, unde a ajuns în 2023 de la Fenerbahce.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24.ro
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin

România întâlnește Turcia pe 26 martie, la Istanbul

Prin noua sa cotă de piață, Arda Guler valorează cât toată naționala României, pe care o va întâlni în luna martie, în barajul programat la Istanbul. Învingătoare meciului Turcia – România va juca împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

ADVERTISEMENT
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30...
Digisport.ro
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30 de kilograme” și "fetele lui au venit în țară”

La ultima convocare a lotului, Mircea Lucescu a avut sub comanda lui fotbaliști care împreună valorau 95 de milioane de euro. Ce-i drept, a lipsit Radu Drăgușin, cel mai valoros fotbalist român, care a revenit abia de curând pe teren.

Kenan Yildiz a crescut și el cu 30 de milioane de euro

Turcii mai au un fotbalist cu o ascensiune fulminantă. Kenan Yildiz, de la Juventus, a început anul cu o cotă de 45 de milioane de euro. Iar la finalul lui valorează 75 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Yildiz și Guler sunt “gemenii” din naționala lui Montella. Ambii au 20 de ani, ambii au câte 26 de selecții la națională. Diferența dintre ei e făcută de un gol. Guler a marcat de 6 ori, Yildiz doar de 5 ori.

Guler este acum în Top 20 al celor mai valoroși fotbaliști din lume. Pe prima poziție se situează trio-ul Lamine Yamal (Barcelona) – Erling Haaland (Manchester City) – Kylian Mbappe (Real Madrid) fiecare cu o valoare de piață de 200 milioane de euro.

Ca o comparație cu Guler sau Yildiz, Lisav Eissat, singurul fotbalist de 20 de ani chemat de Lucescu la națională, la ultima convocare, valorează 375.000 de euro. Fundașul celor de la Maccabi Haifa are două selecții la națională.

Cei mai valoroși jucători turci:

Arda Guler (Real Madrid) 90 milioane euro

Kenan Yildiz (Juventus) 75 milioane euro

Can Uzun (Eintracht Frankfurt) 45 milioane euro

Orkun Kökçü (Beșiktaș) 25 milioane euro

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) 24 milioane euro

Cei mai valoroși jucători turci:

Radu Drăgușin (Tottenham) 22 milioane euro

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) 18 milioane euro

Dennis Man (PSV Eindhoven) 13 milioane euro

Darius Olaru (FCSB) 6,5 milioane euro

Ionuț Radu (Celta Vigo) 5 milioane euro

 

 

Cosmin Olăroiu, comparație între România și Emiratele Unite Arabe. Antrenorul este extrem de...
Fanatik
Cosmin Olăroiu, comparație între România și Emiratele Unite Arabe. Antrenorul este extrem de apreciat în străinătate
Cea mai bună jucătoare de tenis a României nu va avea Revelion. Motivul...
Fanatik
Cea mai bună jucătoare de tenis a României nu va avea Revelion. Motivul pentru care nu poate sărbători trecerea dintre ani
Cristiano Ronaldo a marcat cel mai bizar gol din cariera lui. Portughezul se...
Fanatik
Cristiano Ronaldo a marcat cel mai bizar gol din cariera lui. Portughezul se apropie de 1000 de reușite
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Banciu a numit ”ultima mare națională a României”
iamsport.ro
Radu Banciu a numit ”ultima mare națională a României”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!