Creştere majoră în 2025! Ce salarii vor avea parlamentarii nou aleşi din Senat și Camera Deputaților

Așadar, deși Planul Fiscal ar menționa că țara noastră trebuie să reducă cheltuielile încă din 2025, salariile bugetare vor crește pentru că sunt corelate cu salariul minim brut pe economie, care va fi majorat de la 1 ianuarie la 4.050 de lei.

Ce salarii vor avea parlamentarii din Senat și Camera Deputaților începând cu 2025

cel mai mic venit brut lunar fiind de 36.450 de lei, adică 7.300 de euro. Acestor venituri li se adaugă o serie de indemnizații pentru participarea la ședințele de comisii.

De exemplu, președintele comisiilor permanente din Senat și Camera Deputaților vor avea un coeficient de salarizare de 9,7, adică un venit brut lunar de 39.285 de lei, în timp ce vicepreședinții au 38.070 de lei brut și secretarii 37.260 de lei, conform

, cu un coeficient de salarizare de 10, adică un salariu brut lunar de 40.050 de lei, conform Adevărul. Președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților vor câștiga la fel de mult ca președintele României.

Mai exact, la un coeficient de salarizare de 11,5, față de 12 cât are șeful de stat, veniturile vor fi 46.575 lei brut, vicepreședinții Senatului și Camerei Deputaților – 43.335 lei brut, iar secretarii și chestorii Senatului și Camerei Deputaților – 42.525 lei brut.

Ce program au parlamentarii din România începând cu ianuarie 2025

Cât despre Președintele României, cel mai mare coeficient de salarizare în duce 48.600 de lei brut pe lună, adică 28.674 net. De la 1 ianuarie crește si salariul secretarilor, mai exact un venit lunar brut de 32.400 de lei. Cel puțin asta prevede legea care trebuie respectată, în ciuda faptului că țara noastră s-a angajat să scadă din cheltuieli.

Parlamentul României este format din 465 de membri, mai exact 136 de senatori și 329 de deputați. Programul parlamentarilor este relativ scurt și se lucrează doar 10 ore pe săptămână. Românii au încercat în trecut să reducă prin referendum numărul parlamentarilor la 300, însă acest referendum nu a fost niciodată pus în aplicare.

”Cum se lucrează în Parlament si câți bani se câștigă. Se lucrează maximum 10 ore pe săptâmână. Luni, de la 16-18. Marti, comisii care pot dura maxim 4 ore. Miercuri, de la 10-12, apoi vot final, incă o oră. Cei mai multi vin la votul final că e cu cartelă si se vede. Cu excepții, mai adăugăm 2 ore, pe la niste comisiii.

Am incercat in mandatul din 2016-2020 să determin schimbarea unui asa rusinos program. Pentru acest timp petrecut real, indemnizatia plus suma forfetară poate ajunge la 4000 de euro. Pentru așa grea muncă. Parlamentul pare cea mai inutilă si cea mai sugătoare de bani din tot ce avem. PSD,, PNL, USR, AUR s-au complăcut in acest miraj al timpului pierdut pe bani grei. Plus bani de la buget pe care ii iau de la stat, ca partide parlamentare. Și dacă îmi spuneți „munca în teritoriu”, e și mai rușinos”, precizat cunoscutul politician Adriana Săftoiu pe Facebook.