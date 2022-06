Creșterea prețurilor la carburanți și protestele șoferilor la benzinăriile din țară. Economist: „Statul e de 36 de ori mai lacom și mai obsedat de profit decât benzinarul”

Creșterea galopantă a prețurilor carburanților, litrul de benzină sau motorină vânzându-se cu peste 9 lei, a dat naștere la o serie de proteste ale șoferilor în mai multe orașe din România îndreptate împotriva companiilor petroliere.

Proteste inedite ale șoferilor din România

Benzinăriile din Târgu Jiu, Botoșani sau Ploiești au fost blocate pentru mai multe ore ca urmare a unui protest inedit al șoferilor față de care s-au dublat în doar ultimul an.

Astfel, la Târgu Jiu șoferii și-au alimentat mașinile în mod repetat cu sume de 0,5 bani sau 1 leu creând astfel cozi artificiale ce au blocat pentru scurt timp funcționarea unei benzinării. „Eu am băgat de doi lei. E a patra oară când m-am pus la coadă”, a declarat pentru publicația locală un tânăr. La fel, un alt șofer a povestit cum a alimentat cu benzină de doar 0,5 bani: „am băgat de 46 de bani, câțiva mililitri de benzină. Și mă mai pun o dată la coadă. O să mai facem așa până mai scad prețurile. Nu e posibil așa ceva. Prețurile sunt tot mai mari și ne-am săturat”. Un altul a povestit cum a plătit cu banii din pușculiță: „am avut două pușculițe pline. Am avut 150 de lei. Am stat o jumătate de oră să-i numărăm. Mi-au spus doamnele de aici că nu mă mai primesc data viitoare”, a spus acesta.

La fel, la Botoșani, șoferii au alimentat cu cantități infirme de carburanți pentru a bloca funcționarea stațiilor de alimentare. Potrivit publicației locale unii angajați au sunat la poliție pentru a reclama că șoferii stăteau prea mult timp la pompă. Polițiștii însă nu au avut niciun motiv să intervină, în contextul în care nu există un timp de alimentare sau o cantitate minimă prevăzută. Proteste similare au fost înregistrate și la câteva stații de alimentare din Ploiești și Constanța.

Pe rețelele de socializare șoferii caută deja să organizeze proteste similare mult mai ample cu scopul declarat de a scădea prețurile la carburanți. „Vă aşteptăm pe toţi să blocaţi pompele măcar pentru 3-4 ore. Lăsaţi facebook-ul, cu aşa mentalitate nu se va schimba nimic niciodată. Ieşiti din case!”, e îndemnul unui șofer. Albert Becheru, unul dintre organizatorii acestui protest susține că acțiunea lor e necesară pentru că la prețul pe baril existent nu se poate ajunge la un preț de peste 9 lei pe litru de carburant. „E timpul să facem ceva, ieșiți în stradă, blocați pompele. Este imposibil și inadmisibil ca într-o țară ca România prețul carburantului să depășească 9 lei/litru. La 121$ pe baril este imposibil ca prețul sa depășească 9lei/litri (unde jumătate din acești bani merg către stat). Noi facem ceva”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

Dacă duminică aproape 200.000 de persoane anunțau pe rețelele de socializare că vor participa la acest protest, în zilele următoare numărul acestora a fost însă mult mai scăzut. Totuși, mai multe asociații ale transportatorilor, care cer o plafonare a prețului carburanților, vor un protest general al șoferilor în data de 30 iunie.

„Statul e mai obsedat de profit decât benzinarul”

Presa internațională a scris în aceste ultime săptămâni că în actualul context global ce a provocat creșterea prețului petrolului, profiturile companiilor din domeniu doar în primele trei luni ale anului în curs. Criza prețurilor la carburanți se resimte și în Statele Unite, acolo unde au fost atinse prețuri record, iar . „Exxon a făcut mai mulți bani decât Dumnezeu anul trecut”, a spus liderul de la Casa Albă în urmă cu câteva zile.

Cu toate acestea, mai mulți economiști au criticat protestele șoferilor din România susținând că, cel puțin la noi în țară, statul este principalul beneficiar al creșterii acestor prețuri, având un profir de 36 de ori mai mare decât benzinarii la fiecare litru vândut.

„În litrul de carburant avem cam așa: 1,9 lei/ litru acciza, 1,7 lei / litru TVA (care se aplică inclusiv la acciză), profitul mediu al benzinarilor 10 bani/ litru (Sursa: Digi FM), impozitat și el, desigur. Adică, statul încasează un profit de circa 3,6 lei / litru fără să miște un deget și benzinarul ia 10 bani/ litru, făcând el toată treaba. Desigur, la aceste taxe se adaugă și altele pe care le plătește benzinarul dar nici nu mai merită menționate.

Cu alte cuvinte, statul îndeasă în buzunarele sale pline de găuri un profit de 36 de ori mai mare decât benzinarul, la fiecare litru de carburant pe care benzinarul în produce și ni-l vinde. Statul e de 36 de ori mai lacom și mai obsedat de profit decât benzinarul. Minim! Las deoparte faptul că statul cel lacom și ticălos nu ne oferă mare lucru de acest profit de 36 de ori mai mare, spre deosebire de benzinarul care trage el tot greul din afacerea asta”, a scris pe pagina sa de Facebook , care critică dur lipsa de logică economică a protestului șoferilor care văd lăcomia nu la statele impuse de către stat ci în lăcomia benzinarilor.

De asemenea, , realizat de trei profesori universitari din Bucureşti şi Cluj-Napoca, aceștia susțin că majorarea prețurilor la carburanți se datorează deciziilor eronate luate de către autoritățile statului.

„Taxele şi accizele aplicate producţiei, distribuţiei şi comercializării carburanţilor în România sunt responsabile pentru o parte însemnată a preţului plătit de consumatorii finali. Acciza pentru benzină este de 2.458,10 lei/tonă (1,89 lei/litru), iar acciza pentru motorină este de 2.052,89 lei/tonă (1,73 lei/litru). În data de 25 aprilie 2022, un litru de benzină costa „la pompă”, în medie, 7,84 lei, iar motorina 8,72 lei. Fără TVA şi fără accize, litrul de benzină ar fi costat 4,7 lei, iar cel de motorină 5,6 lei. Rezultă că nu mai puţin de 39% din sumele plătite pentru benzină, respectiv 36% din cele pentru motorină merg către bugetul de stat în contul TVA şi al accizelor”, arată Radu Nechiata, profesorul universitar la Universitatea Babeș-Boliay, unul dintre autorii studiului.

„Consumatorii au dreptul să fie nemulțumiți”

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat că însă a subliniat că prețurile la combustibil de la noi din țară nu sunt peste media europeană.

„Protestele sunt perfect îndreptăţite. Au consumatorii dreptul să fie nemulţumiţi şi să nu cumpere de la comercianţii care au preţuri foarte mari. Aici monitorul preţurilor poate să îi ajute. Foarte mici nu vor fi niciunde. Ele erau în pandemie, dacă vă aduceţi aminte, când nu se mai consuma, barilul de petrol s-a dus la 20 de dolari şi benzina era 5 lei.

Acum barilul de petrol e la 120 de dolari şi momentan nu dă semne de scădere. Benzina şi motorina s-au dus la 9 lei şi peste 9 lei. Repet, nu avem semne că ar fi creşteri peste media UE. Din contră. Ultima dată când am verificat era 5% sub media Uniunii Europene. Deci nu spun, creşterile la noi sunt ceva ce iese din linia din restul Uniunii Europene, sunt o reacţie la situaţia economică pe care o trăim cu toţii”, a spus Bogdan Chiriţoiu.

Și liderul PSD, Marcel Ciolacu a invocat marți prețul de tranzacționare al petrolului pe piețele internaționale pentru costul ridicat al carburanților la pompă însă a susținut că nu susține scăderea TVA-ului la carburanți.

„Nu nu am fost mare adept al scăderii TVA la carburant. Aţi văzut ce s-a întâmplat în Germania, unde a scăzut TVA şi carburantul s-a scumpit. Am venit cu o măsură cu 0,5 bani din acciză doar pentru transportatori, pentru cei care fac transport de persoane şi pentru distribuitori, încercând să venim pe o zonă punctuală a economiei.

Ce mă mir eu este altceva – 120 de dolari pe baril era şi acum un an sau doi şi aveam la pompă preţul de 7,8 lei pe litru. Acum este tot 120 de dolari barilul, iar preţul este peste 9 lei. Eu vreau să vă întreb şi pe dumneavoastră, şi pe cei de la Consiliul Concurenţei ce fac? Nu mai bine cei de la Consiliul Concurenţei îşi dau demisia şi lasă pe unii să poată face nişte anchete în timp real şi să ajute?”, a precizat liderul PSD.

Declarațiile acestuia au venit în contextul în care liderul USR, Cătălin Drulă, a acuzat coaliția PNL-PSD că refuză scăderea TVA-ului ca soluție pentru stoparea creșterii prețurilor la pompă ale carburanților.

În ultimii 25 de ani, maximul prețului petrolului a fost atins în luna iunie 2008, tot atunci când Rusia invada Georgia, iar barilul de petrol se tranzacționa cu aproape 140 de dolari. Minimul de 20 de dolari, de care amintea șeful Consiliului Concurenței, a fost înregistrat în luna martie 2020, odată cu răspândirea pandemiei COVID în Europa. De la acel moment, prețul țițeiului a continuat să crească până la 122 de dolari cu cât se tranzacționează în acest moment.