Creșterea spectaculoasă în sondaje a candidaților suveraniști îi amenință locul doi al lui George Simion. Ce șanse mai are Lasconi să-l bată pe candidatul AUR

Marele avantaj primit de George Simion și care părea să-l trimit automat în turul doi al alegerilor prezidențiale a fost decizia CCR care a invalidat candidatura Dianei Șoșoacă. Totuși, două sondaje separate, publicate joi arată o creștere spectaculoasă a lui Călin Georgescu, candidat independent, reprezentant al aceluiași pol suveranist. O astfel de dinamică ar da speranțe Elenei Lasconi să prindă locul doi, care să o trimită în finala cu Marcel Ciolacu, însă unii analiști sunt de părere că șansele unei astfel de reușit rămân mici.

George Simion își vede locul doi amenințat

Un sondaj realizat de INSCOP la comanda celor de la îl plasează pe George Simion pe locul doi, în spatele lui Marcel Ciolacu, cu 21,3% față de 24,8% – cifrele în rândul celor care au precizat că vor merge la vot. Cifrele, care sunt în acord cu alte sondaje recente, o plasează pe Elena Lasconi pe locul trei, cu aproape cinci procente în spatele candidatului AUR (14,3%).

Un al doilea sondaj publicat joi, , sondaj realizat prin agregare online dar care a indicat cu acuratețe rezultatele de la Primăria Capitalei, arată însă o luptă mult mai strânsă pentru locul doi, Lasconi și Simion fiind cotați cu același scor de 14,2%. Lupta strânsă pentru locul doi care apare în acest sondaj pare a fi susținută de o notă comună în ambele sondaje: creșterea spectaculoasă a unor candidați din polul suveranist, și în special Călin Georgescu, cel pe care AUR îl promova anii trecuți drept „premierul din umbră”.

Concret, în sondajul celor de la INSCOP în timp ce în sondajul online al celor de la AtlasIntel, acesta are un scor impresionant, de 7,4%. Tot pe acest pol vedem un procent semnificativ și pentru Cristian Terheș, cotat cu 2,1% în sondajul INSCOP și cu 3,4% în sondajul celor de la AtlasIntel. Cifrele ambelor sondaje pentru principalii candidați sunt foarte apropiate, cu diferența majoră că Simion are 7 procente în plus în sondajul INSCOP, iar Mircea Geoană doar 3.

Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a comentat rezultatele sondajului subliniind că el arată coagularea a trei poli în rândul electoratului: un pol social-democrat, cu circa 30% din voturile electoratului, un alt pol suveranist, cu un procent similar, și un al al treilea pol, anti-PSD, cu o susținere ceva mai ridicată, de 35%. Acesta subliniază însă că bazinul anti-PSD este mult mai fragmentat, cu patru candidați cu scoruri importante (Lasconi, Geoană, Ciucă, Diaconescu, plus alți trei candidați cu scoruri mult mai mici).

Practic, George Simion, care a scăpat de în unele sondaje înainte de decizia CCR, este doar marginal concurat de nume precum Călin Georgescu sau Cristian Terheș în cadrul bazinului suveranist. Politologul Radu Delicote este de părere că cei doi candidați au șanse mici să rupă în continuare un procent semnificativ din electoratul lui Simion și asta pentru că nu au aparatul de partid și de comunicare al liderului AUR.

Totuși, consultantul politic este de părere că adevărata luptă se dă acum pentru locul doi, candidatul care va ajunge în turul secund chiar și cu un procent de 15% având șanse reale pentru a ajunge la Cotroceni.

„Este posibil să vedem în continuare o divizare a electoratului suveranist, cu voturi mergând spre candidați precum Călin Georgescu sau Cristian Terheș. Însă, vorbim de un procent infim dintr-un motiv foarte simplu tehnic: Terheş sau Georgescu nu au aparatul de comunicare si persuasiune pe care îl are candidatul Simion”, a declarat acesta pentru FANATIK.

Acesta subliniază însă că dincolo de lupta pentru locul doi, lupta din primul tur este și o luptă pentru scorul de la parlamentare, alegeri care au o relevanță poate și mai mare în plan practic, fiind cele care vor da viitorul Guvern.

„Astăzi, realist, locul doi este cel mai celebru, disputat și interesant. Căci, istoric, am văzut cum candidați care au intrat pe locul doi, chiar și la 15% sau mai mult distanță în opțiunile de vot, pe fundal emoțional, au reușit să recupereze procentele în cele două săptămâni de campanie dintre cele două tururi. Miza, însă, este mai largă: liderul politic care vă reuși să intre în turul doi vă trage că o locomotivă partidul care îl susține în a câștiga mai multe locuri în Parlament.

Onest, alegerile parlamentare sunt cele mai interesante și mai importante și, din păcate, cele mai puțin dezbătute pentru că o majoritate parlamentară (nu neapărat solidă) vă propune și chiar va da un guvern. Astăzi cred că electoratul Dianei Șoșoacă este împărțit între o opțiune pentru alegerile prezidențiale și alta pentru alegerile parlamentare. Repet, asistăm la o campanie care va deveni foarte interesantă pentru candidații la prezidențiale care, în mod evident nu vor reuși să intre în turul doi, cum vor reuși să cucerească electorat pentru parlamentare”, a declarat, pentru FANATIK, Radu Delicote.

Îl mai poate prinde Lasconi pe Simion?

Dacă datele din sondajul AtlasIntel sunt aproape de realitate ar însemna că există o cursă extrem de strânsă între candidații AUR și USR pentru a intra în turul doi. Iar, pe pagina de Facebook a Elenei Lasconi vedem o campanie continuă de atacuri la adresa liderului AUR pe tema presupuselor legături ale acestuia cu serviciile secrete ruse, susținute de faptul că acestuia i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul Republicii Moldova și a Ucrainei.

În ultimele 24 de ore sunt patru postări, toate pe aceeași temă, inclusiv o cerere către Parchetul General pentru a sesiza în această speță. Practic este clar că Elena Lasconi îl consideră pe George Simion principalul adversar în atingerea obiectivului de a ajunge în turul doi, asta în timp ce mesajele de campanie ale liderului AUR nu o vizează în special pe Lasconi, pagina acestuia având în principal evenimentele de campanie din țară și diaspora.

Sociologul Cristian Hrituc, fost consilier prezidențial, este de părere că diferența de 5 procente din sondajul INSCOP – care apare în rândul celor care au ales un candidat, dar nu au precizat dacă vor veni sigur la vot, este irecuperabilă pentru lidera USR. Acesta susține că diferența de 5 procente apare și în , apărut în presă săptămâna trecută, și deci pare a fi o variantă mai sigură privind preferințele electoratului.

Acesta spune că Lasconi nu are șanse să recupereze diferența de 5 procente pentru faptul că electoratul de centru-dreapta anti-PSD este mult mai divizat spre deosebire de electoratul suveranist odată cu ieșirea din cursă a Dianei Șoșoacă și că, în plus, coordonarea electoratului pe un vot util pare greu de realizat în contextul în care sondajele apărute pe piață vin cu cifre diferite.

„Diferența care există acum și pe sondajul INSCOP și pe sondajul comandat de USR este o diferență foarte mare pentru timpul rămas în campanie și pentru cum s-a prefigurat campania și pentru cum putem anticipa dinamica ei în continuare. Este o diferență mare, destul de greu de surmontat, mai ales că avem aceste caracteristici ale cursei. Anume, Simion nu are concurenți prea puternici sau fragmentarea pe spațiul suveranist e mult mai mică decât fragmentarea pe electoratul anti-PSD/anti-Simion. Avem mai mulți concurenți, și practic Lasconi pierde voturi și la Ciucă, și la Geoană, și la Cristi Diaconescu.

Dacă românii ar realiza și ar încerca realizarea unui vot-util, ar mai exista o șansă. Dar, e greu în timpul de campanie și mai ales când vedem zilnic un alt sondaj cu alte cifre. E greu să se poată forma un curent de vot rațional, în condițiile în care susținătorii lui Geoană pot fi înșelați de un sondaj, cei ai lui Ciucă de un alt sondaj și tot așa”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Cristian Hrituc, care este de părere că lidera USR nu ar trebui să se bazeze nici pe un plus semnificativ din votul diasporei, unde electoratul este împărțit în procente similare cu polul suveranist.

Strategie greșită pentru Elena Lasconi?

Acesta este de părere că singura șansă pentru ca Elena Lasconi să-l depășească pe George Simion în turul întâi ar fi apariția în spațiul public a unor informații credibile care să-l înstrăineze pe liderul AUR de propriul electorat și care să migreze astfel spre ceilalți candidați din polul suveranist.

„O altă cheie ca Lasconi să ajungă în turul II e dacă ar apărea în spațiul public niște materiale devastatoare la adresa lui George Simion. Materialele alea devastatoare trebuie să fie axate, în special, pe valori sau pe ce promovează George Simion și, de fapt, oamenii să vadă că este o diferență mare între ce promovează și cum e el. Despre caracteristici personale sau valorile clamate de el. Mi-e greu să cred că pot să apară în perioada asta astfel de materiale, sau să existe dovezi incontestabile, pentru că și aici vorbim de credibilitatea lor”, a mai precizat acesta.

În ceea ce privește atacurile la adresa lui Simion pe tema legăturilor cu Rusia, sociologul subliniază că informația este o temă veche, consumată deja în spațiul public de mai mulți ani și care nu i-a afectat deloc electoratul lui Simion.

„Avem azi dezvăluiri despre el cu jocul Rusiei, făcute de acum doi ani. Avem interdicții puse de Republica Moldova și Ucraina, aduse la cunoștința publicului de acum doi ani. Și ce vedem: Simion a scăzut foarte puțin, aproape că nu l-au afectat aceste lucruri. De aceea nu cred că orice atac pe tema asta îi va produce pagube. Se pot produce astfel de efecte, să vedem electoratul lui Simion că pleacă spre Călin Georgescu sau un altul, doar dacă apare ceva pe valorile tradiționale”, a mai precizat Cristian Hrituc, pentru FANATIK.

Rezultatele de la alegerile europarlamentare din luna iunie arată că electoratul pro-european format din alianța din jurul USR (Alianța Dreapta Unită cu PMP și FD) la care adăugăm voturile independenților Nicu Ștefănuță și Vlad Gheorghe, plus Reper, are circa 18-20% din electorat. Practic, procentul care i-ar trebui acum Elenei Lasconi pentru a ajunge în turul II.

Totuși, deși a venit la conducerea USR cu promisiunea de a reuni grupările care au plecat din partid în ultimii ani, USR a ales apoi să meargă singur în această campanie, iar independenții precum Vlad Gheorghe au ales partidul Drept. În schimb, Lasconi, prin mesajele ei din campanie, , strategie ce pare să nu dea roade în condițiile în care scorul ei din sondaje stagnează.

Sociologul Cristian Hrituc este însă de părere că nu a existat atât o eroare de strategie electorală din partea liderei USR cât o serie de erori personale ale ei ce au arătat că poate nu este pregătită pentru funcția supremă în stat. Tocmai acest lucru determină scorurile ridicate pe care le au candidații din bazinul de centru-dreapta.

„Nu pot spune că strategia lor a fost greșită, ci au fost erorile făcute de Elena Lasconi. Ea trebuia să țină cont din primul moment că nu are anvergură de președinte, că are o imagine de primar și trebuie să ajungă să le arate oamenilor că e capabilă să ajungă să conducă în funcția asta.

Faptul că a avut destul erori și a creat singură senzația că e pălăria prea mare pentru ea a avut de suferit din această cauză și din aceeași cauză contra-candidații au cifre destul de mari. Probabil că unii dintre votanții anti-PSD se duc către candidații care au expertiză mai mare, Geoană, Diaconescu”, a mai declarat, pentru FANATIK, sociologul Cristian Hrituc.