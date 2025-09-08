Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”

Scenariu alarmant apărut în mediul economic și de afaceri din România: creșterea TVA la 24%. Cine a lansat această posibilitate și cât de plauzibilă e?

TVA de 24%? Scenariul care îi sperie pe români

Gabriel Biriș, avocat și reprezentant al Asociației Oamenilor de Afaceri din România a susținut, în cadrul unei emisiuni realizate de , că ne putem aștepta la o creștere a TVA la 23 sau chiar 24%. Biriș a precizat a precizat că scenariul, unul de groază pentru antreprenori, trebuie luat în calcul întrucât măsurile de austeritate de până acum nu au efectele dorite, rata inflației continuând să fie mare.

„Urmează creşterea TVA la 23-24%, pentru că nu este suficient ce s-a făcut până acum. Avem 9% deficit şi ne apropiem de recesiune tehnică, iar bugetul a fost făcut pe creştere economică de 2,5%. Această situaţie vine mai ales din creşterea cheltuielilor”, susține Gabriel Biriș, pentru sursa menționată.

Tot el a mai spus că s-a început cu creșterea taxelor din 2022, prin ordonanța 16, pentru a se acoperi o gaură de 20 de miliarde. Specialistul spune că de atunci s-a mers pe un buget complet nerealist la capitolul venituri și încasări.

FANATIK l-a contactat pe economistul Adrian Negrescu în legătură cu acest nou scenariu și ce ar însemna asta pentru oamenii de afaceri și cetățeni. Pe scurt, ar fi un adevărat harakiri. În opinia lui Negrescu, acest lucru nu este posibil deocamdată și ne vom putea da seama dacă o astfel de măsură s-ar putea aplica abia anul viitor. Din primăvară se va realiza dacă premierului au fost bune la ceva sau nu. Economistul se arată, totuși, încrezător că în câteva luni românii vor începe să respire ceva mai ușurați după toate ajustările anunțate.

Economistul Adrian Negrescu: „Poți să îl faci și de 27%”. De ce nu crede în varianta creșterii TVA la 24%

Economistul ne-a spus că încasările statului în ultimele luni dau o rază de speranță și că, din acest motiv, creșterea TVA la 24% nu ar fi indicată. Peste doar câteva luni, mai precis undeva prin decembrie, ne vom da seama dacă guvernul nu a obținut suficienți bani în urma tuturor măsurilor, așa că despre o urcare a cotei TVA am putea vorbi serios abia în ianuarie 2026.

„Nu există o limită de creștere a TVA, poți să îl faci și 27%, nu e nicio problemă. De ce să crești TVA? În momentul de față nu cred că suntem în situația de a crește TVA pentru simplul motiv că măsurile de austeritate, creșterile de taxe din ultimele luni încep să își arate efectele. Încasările statului, după primele șapte luni, creșteau cu 11,8% la 370 de miliarde de lei, iar trendul este unul pozitiv prin prisma acestor încasări. Da, statul ne ia mai mulți bani, folosește mai mult din veniturile noastre, ne împovărează cu taxe și impozite, dar să nu uităm că avem o criză bugetară cum n-am mai avut în ultimii 15 ani.

Nu cred că în momentul de față este nevoie să creștem TVA la 24% pentru simplul motiv că sperăm ca măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare să își arate efectele începând cu luna septembrie. Există scenariul creșterii TVA în măsura în care în lunile noiembrie și decembrie încasările statului se vor prăbuși, iar guvernul s-ar afla în imposibilitatea de a menține deficitul undeva la 8, 8,5%”, a declarat Adrian Negrescu, pentru FANATIK.

Analistul economic a mai spus că ne-am tăia singuri creanga de sub picioare dacă am adopta o creștere a TVA la 24% și am încuraja și mai mult economia subterană. Paradoxal, statul ar strânge mai puțini bani dacă s-ar aplica un TVA de 23 sau 24%.

„Nu va aduce mai mulți bani la buget, dimpotrivă”

„Să nu ne jucăm cu focul, pentru că s-ar putea să ne ardem puternic din punct de vedere economic dacă vom crește TVA la 24%. Ar fi un sepuku financiar, un harakiri economic, care ar duce la o scădere a puterii de cumpărare și o accentuare a problemelor companiilor românești, iar pe de altă parte ar pune sub semnul incertitudinii tot proiectul de măsuri de austeritate și de revenire economică. Să crești TVA înseamnă să tai competitivitatea economică, orice posibilitate de a reveni economic în 2026, așa cum cu toții ne dorim. Creșterea TVA nu va aduce mai mulți bani la buget, dimpotrivă, s-ar putea să accentueze și mai mult economia subterană și să îi determine pe români să consume și mai puțin decât în prezent, iar asta ar însemna calea sigură către o recesiune economică de proporții”, ne-a mai spus Negrescu, în analiza sa.

Când o vor duce din nou românii cât de cât mai bine? Semnele ar putea apărea undeva în primăvară, după sărbătorile pascale, e de părere specialistul. Abia prin aprilie-mai 2026 putem trage cu adevărat linie și analiza dacă măsurile de austeritate, și nu de reformă, au avut efectul scontat.

Când o vor duce românii din nou mai bine. Idee pentru Bolojan: creșterea valorii bonurilor de masă

„Primele semnale pozitive le vom vedea probabil din primăvara anului viitor, după Paște, căci pe fondul creșterii consumului economia va începe să își revină. Anul viitor, la cum arată prognozele, în a doua parte a anului, să înregistrăm deja un deficit fiscal, de 5-6%, care ar fi încurajator în perspectiva măsurilor de relansare economică pe care guvernul trebuie să le ia. Mă refer aici la tăierea taxelor salariale, la măsuri pentru sprijinirea antreprenoriatului, la scheme de subvenții venite să repornească motoarele economiei. Noi suntem acum într-o stare de avarie. Toate măsurile sunt de strictă necesitate, nu sunt de reformă, ci de avarie”, a completat Negrescu.

În final, economistul le dă o idee guvernanților despre ce ar putea face pentru ca oamenii să simtă că nu strâng cureaua chiar degeaba: creșterea valorii tichetului de masă măcar cu 10 lei: „Dacă vor cu adevărat să ajute la menținerea consumului, cred că autoritățile, în Pachetul III, ar trebui să vină măcar cu o creștere a valorii tichetelor de masă, a bonurilor, de la 40 la 50 de lei, să dea posibilitatea oamenilor simpli să cumpere ceva din aceste tichete pe care le plătesc din impozitele către statul român”.