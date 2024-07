Creșterea veniturilor, garantată de Mihai Voropchievici! Talismanul Monedă, aducător de noroc.

Mihai Voropchievici ne dezvăluie, în premieră, care sunt beneficiile unui talisman foarte important, și anume, Talismanul Monedă, care este aducător de noroc. Astrologul ne dezvăluie cum putem potența sau prin ce modalități ne putem crește finanțele.

Mihai Voropchievici, sfaturi pentru a ne înzeci veniturile

Pornind de la un lucru banal pe care oricare dintre noi, că este tânăr sau vârstnic, nu se poate să nu-l fi întâlnit în viață, anume găsirea unui bănuț pe stradă sau în orice alt loc, ne putem potența finanțele. O monedă cât de mică, insignifiantă ca valoare, atenție, monedă să fie, ! Sau o monedă de argint, chiar veche pe care altă persoană a pierdut-o din neatenție și dumneavoastră ați găsit-o, vă poate aduce noroc în creșterea finanțelor.

O zicătoare populară spune că: ”Orice monedă se află în posesia noastră ne poartă noroc”. De fapt, moneda norocoasă este, așa cum spuneam, orice monedă găsită. Iar cea mai bună dintre toate este una care a fost emisă, dacă se întâmplă să găsiți monede mai vechi, în anul în care v-ați născut dumneavoastră. Mai rar, dar este posibil să aveți chiar și acasă. Mă refer la cei care au strâns pe parcursul mai multor ani tot felul de monede.

Cei care aveți așa ceva, o puteți transforma într-un pandantiv sau o puteți păstra pur și simplu în portofel, în buzunar sau în geantă sau în orice alt obiect aveți zilnic după dumneavoastră. Spun asta pentru că, mai sunt și doamne care au mai multe accesorii unde o pot depozita. La bărbați este mai simplu, portofel sau o simplă borsetă.

Se poate face și altceva, și anume, eu am o monedă pe care am găsit-o cu mulți ani în urmă. De 5 bani, este emisă prin anul 1905. Aceasta este găurită la mijloc. Cei care sunteți de aceeași vârstă cu mine sau chiar mai trecuți peste vârsta mea s-ar putea să dețineți una identică. Din aceea, am făcut un talisman aducător de noroc, pe care, cine dorește, îl poate purta la gât. Indiferent cum decideți să o purtați, este Talismanul Monedă care atrage norocul către dumneavoastră.

Creșterea veniturilor, garantată de Talismanul Monedă

Mai sunt și alte considerente de bun augur pentru monede. Dacă data de pe Talismanul Monedă, așa cum v-am spus eu 1905, este un an bisect, adică avem februarie cu 29 de zile, aveți super noroc. Este de asemenea important ca din când în când să vă uitați la ea, să o mângâiați sau să vă jucați cu ea. Asta pentru că, moneda asta a dumneavoastră este chiar, într-adevăr aducătoare de noroc. Vă poate ajuta în diferite ipostaze, și atunci când nu vă dați seama despre acest lucru.

Vă mai propun și alte modalități de a potența forța aducătoare de venituri. Stabiliți dumneavoastră un mic bol, poate să fie din ceramică, nu din metal, de preferat să nu fie nici din plastic. Deși, acela este mai bun pentru cei care sunt mai grăbiți, că nu se sparge. Și încercați ca întotdeauna, când în buzunar mai aveți monedă divizionară primită ca rest, care oricum ne îngreunează, să le depozitați în acest bol. Țineți la dumneavoastră doar acea monedă norocoasă. Puteți avea și un platou, o farfurie care să înfrumusețeze casa. Atenție deci, nu din metal! După o perioadă în care i-ați depozitat acolo, veți avea o surpriză plăcută.

Deși sunt foarte mulți sceptici care se , creșterea veniturilor este, după o anumită perioadă, garantată!

O altă modalitate este aceea de a merge la Banca Națională pentru a achiziționa o monedă de colecție. Nu este nevoie neapărat de una de aur, argintul este mai prețios. Veți vedea că într-adevăr are noroc! Este o investiție pe care o puteți amortiza în timp sau o puteți dubla, tripla, chiar înzeci.

Cu alte cuvinte, vreți să vă crească veniturile, . Creșterea veniturilor va fi garantată! La cât mai multe monede găsite!