Creșteri de preț la energie, după oprirea simultană a reactoarelor nucleare de la Cernavodă: „Majorările s-ar putea situa în jurul a 10-15%”

ADVERTISEMENT

România riscă scumpiri pe piața energiei după ce ambele reactoare de la Cernavodă au fost scoase temporar din funcțiune, aproape în același timp. Reducerea bruscă a producției interne a forțat creșterea importurilor, iar experții estimează că acest dezechilibru ar putea duce la majorări de preț chiar și de 10–15% în perioada următoare.

Oprirea reactoarelor de la Cernavodă împinge România spre importuri și posibile scumpiri de până la 15%

Țara noastră trece printr-o perioadă dificilă pentru Sistemul Energetic Național, după ce ambele reactoare de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă au devenit indisponibile aproape simultan. Oprirea planificată a Unității 1 și prelungirea intervențiilor la Unitatea 2 au diminuat considerabil producția internă de electricitate, ceea ce a obligat țara să se bazeze mai mult pe importuri, în special în intervalele de consum ridicat și în momentele în care energia din surse regenerabile este redusă. Situația a devenit evidentă luni dimineață, 11 mai, când rețeaua națională a funcționat la limită. Datele oficiale indicau o producție de puțin peste 3.000 MW, în timp ce necesarul de consum depășea 4.800 MW, diferența fiind acoperită prin achiziții din afara țării.

ADVERTISEMENT

Unitatea 2 s-a oprit automat în seara de 4 mai, în urma unei defecțiuni apărute la un echipament din zona convențională a centralei, mai exact la un izolator al transformatorului de evacuare a energiei. Ulterior, Nuclearelectrica a anunțat că oprirea va fi prelungită pentru efectuarea unor lucrări suplimentare și pentru înlocuirea transformatorului defect cu unul de rezervă. În paralel, Unitatea 1 a intrat conform planificării în revizia anuală, fiind deconectată de la pe 10 mai, pentru verificări tehnice și operațiuni de întreținere. În aceste condiții, România a pierdut temporar aproximativ 1.400 MW de energie nucleară, o sursă considerată printre cele mai stabile din structura energetică a țării. Specialiștii subliniază că dificultatea nu este legată de siguranța centralei, ci de faptul că sistemul dispune tot mai puțin de capacități care să asigure echilibru și reacție rapidă în perioadele de vârf.

Chisăliță: „Prețurile ar putea crește considerabil pe fondul cererii ridicate de energie din zona Balcanilor”

În contextul situației prezentate mai sus, FANATIK a discutat cu expertul în energie Dumitru Chisăliță, care a oferit câteva explicații privind impactul actual asupra sistemului energetic. Acesta subliniază că, deși , presiunea asupra prețurilor și echilibrului energetic va fi una resimțită în perioada următoare. El consideră că nu vorbim despre o situație de avarie, ci mai degrabă despre o problemă de management mai lent și mai dificil al resurselor energetice.

ADVERTISEMENT

„E o problemă, într-adevăr, legată de un management mai greoi, dar n-aș spune că vorbim despre o situație de avarie. Cu siguranță însă, contextul va genera o creștere semnificativă a prețurilor, pentru că vom fi nevoiți să importăm mai multă energie. Prețurile ar putea crește considerabil pe fondul cererii ridicate de energie din zona Balcanilor, din care facem parte și noi. Cu alte cuvinte, vom fi nevoiți să plătim mai mult.

ADVERTISEMENT

Probabilitatea apariției unor incidente majore este mai redusă. Însă, pe lângă scumpiri, aș spune că există un risc mai mare de blackout în lipsa funcționării acestor reactoare decât dacă ele ar fi operaționale. Este o chestiune tehnică, ce ține de funcționarea și echilibrarea întregului sistem energetic, pornind de la sincronizarea acestor echipamente”, sunt clarificările pe care le face Chisăliță, pentru redacția FANATIK.

ADVERTISEMENT

Risc crescut de blackout pe fondul dezechilibrelor din rețea

Expertul a explicat că problemele pot apărea și din cauza cantității tot mai mari de energie produsă din surse regenerabile, precum panourile solare și turbinele eoliene, care este introdusă în rețea. Potrivit lui, acest lucru aduce riscuri noi pentru sistemul energetic, deoarece energia regenerabilă depinde mult de condițiile meteo și poate varia rapid, spre deosebire de producția clasică de energie, care este mai stabilă.

„În același timp, contează și cantitatea foarte mare de energie asincronă produsă de sursele regenerabile și introdusă în rețea. În plus, cresc și riscurile generale din sistem. Nu putem spune că un incident se va produce cu siguranță, dar apar riscuri suplimentare care nu pot fi ignorate. Acestea țin de particularitățile modului în care funcționează sistemul energetic: pe de o parte, producția clasică bazată pe turbine, iar pe de altă parte, energia provenită din surse regenerabile, caracterizată printr-un grad ridicat de volatilitate”, a ținut să mai precizeze specialistul în energie.

ADVERTISEMENT

Importurile scumpe de energie pun presiune pe piață. Creșteri de preț estimate în perioada următoare

Dumintru Chisăliță este de părere că nu pot fi ignorate nici costurile generate de importurile de energie, care vor avea inevitabil un impact asupra pieței, în special în perioada următoare. Expertul admite că efectele nu se văd imediat, ci se conturează treptat, pe măsură ce piața se stabilizează după această perioadă de dezechilibru: „Probabil că într-o săptămână vom avea o imagine mai clară asupra situației. Deocamdată vorbim doar de două-trei zile de la apariția acestei probleme, iar deși prețurile au început deja să crească, abia în perioada următoare se va vedea mai clar tendința. Estimarea este că majorările s-ar putea situa în jurul a 10-15%, posibil chiar mai mult. Mă refer aici la prețurile de pe piața angro.

Pentru consumatorii casnici, cel puțin în această vară, nu ar trebui să existe schimbări majore. Facturile la energie electrică nu ar urma să crească direct pentru populație. Totuși, există posibilitatea ca anumiți operatori să fie afectați, pentru că sunt conectați la prețurile de pe bursă. În momentul în care prețul energiei crește pe bursă, automat cresc și costurile lor. Mai există și alte situații care ar putea deveni delicate, mai ales că în ultima perioadă au existat furnizori care au venit cu oferte foarte mici. În acest context, este posibil să apară anumite probleme și pe această linie”, sunt estimările preliminare făcute, pentru FANATIK, de Dumitru Chisăliță, având în vedere contextul global.