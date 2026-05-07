Creștinii, revoltați după un nou incident provocat de soldați israelieni. Un militar IDF a fost filmat profanând o statuie a Fecioarei Maria

Într-o înregistrare publicată pe mai multe rețele libaneze, un soldat al armatei israeliene apare fumând o țigară și ținând cu cealaltă mână o ţigară la gura unei statui a Fecioarei Maria. Acuzată că profanează sacralitatea creştină armata israeliană se află sub mare presiune, mai ales că în urmă cu aproximativ două săptămâni un alt soldat a fost filmat distrugând o statuie a lui Iisus.

Patru conflicte majore în ultimele săptămâni, între israelieni şi comunitatea creştină

Criticat pentru tratamentul aplicat palestinienilor din Gaza şi invazia din sudul Libanului, Israelul se confruntă cu un nou tip de acuzaţii, fiind învinuit că profanează simbolurile creştine. În doar câteva săptămâni au existat patru conflicte majore cu comunitatea creştină, primul fiind cauzat de autorităţile de la Ierusalim, care nu i-au permis cardinalului latin Pizzaballa să intre în Biserica Sfântului Mormânt, pentru a oficia slujba din Duminica Floriilor.

Comunitatea catolică a protestat vehement, pentru prima dată în ultimele secole când capilor Bisericii li se interzice accesul pentru a celebra Liturghia de Florii, iar Patriarhia Latină a Ierusalimului și Custodia Franciscană a Țării Sfinte au subliniat că este pentru prima dată în ultimele secole când capilor Bisericii li se interzice accesul în Biserica Sfântului Mormânt în duminica dinaintea Paștelui.

Soldatul care a distrus statuia lui Iisus va sta 30 de zile în detenție

Apoi, luna trecută, un soldat al armatei israeliene a fost filmat distrugând o statuie a lui Iisus în satul creștin Dabel, din sudul Libanului. Confruntată cu critici vehemente din întreaga lume, armata israeliană a transmis că va verifica autenticitatea imaginilor, iar ulterior a confirmat că acestea sunt reale și că este vorba despre un incident grav. În urma unui proces sumar, soldatul surprins în imagini și cel care l-a filmat au fost excluși din unitățile de luptă și fiecare a fost condamnat la 30 de zile de detenție. Alți șase soldați, care nu au intervenit și nu au raportat incidentul, au fost chemați la audieri și nu se știe dacă au primit sau nu vreun fel de sancțiuni.

Înregistrarea a provocat Israelului daune serioase de imagine pe plan internațional și a reaprins teoriile potrivit cărora nu ar respecta creștinii și libertatea lor religioasă. Ulterior, în coordonare cu locuitorii satului, armata a amplasat în zonă o nouă statuie. În același timp, reprezentanții armatei au precizat atunci că soldații au primit instrucțiuni clare în legătură cu respectul și procedurile față de instituțiile și simbolurile religioase și se vor comporta în consecință.

La destrucción de una estatua de nuestro señor Jesús de Nazaret por un soldado israelí en el sur del Líbano, sigue generando comentarios y análisis preocupantes del odio extremo de la sociedad israelí contra el cristianismo.

El sionismo judío considera a nuestro Jesús un impostor — Adel El Zabayar (@Zabayar)

Șeful IDF a condamnat incidentul, calificându-l un eșec de natură morală, care contravine în totalitate valorilor armatei și , iar Biserica Catolică a reacționat cu indignare după apariția imaginilor cu distrugerea statuii. „Ca şi creștin este trist, revoltător și foarte supărător, pentru că implică multă umilire și profanare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Latine din Ierusalim, avocatul Farid Jubran.

Organizațiile creștine acuză că Israelul ia măsuri doar când scandalurile devin internaţionale

Miercuri a izbucnit acest nou scandal, în care ţinând o ţigară la buzele unei statui care o înfăţişează pe Fecioara Maria. Custodia Terra Santa, o organizație catolică responsabilă în mod tradițional de conservarea locurilor sfinte din Israel și Liban, a fost prima care a reacţionat. „Este un comportament lipsit de respect și scandalos care trebuie să înceteze imediat. Facem apel la guvernul israelian și la IDF să acționeze și să transmită un mesaj clar că un astfel de comportament este intolerabil şi nu trebuie să se repete”, a transmis organizaţia.

Israeli soldier photographed placing cigarette into statue of Virgin Mary in southern Lebanon — Haaretz.com (@haaretzcom)

Grupurile religioase au documentat o creștere a hărțuirii și violenței împotriva pelerinilor creștini, a clerului și a locuitorilor creștini palestinieni, adesea din partea studenților evrei ultraortodocși din yeshiva. Nu mai departe de Săptămâna trecută o călugăriță franceze în zona Muntelui Sion din Ierusalim, aceasta fiind trântită la pământ cu brutalitate de un bărbat şi deşi în cădere s-a lovit la cap a fost lovită cu picoareele de acesta.

A French nun was attacked near occupied East Jerusalem, following a string of anti-Christian attacks by Israelis in Israel and the occupied Palestinian territories. — AJ+ (@ajplus)

După ce au apărut imagini cu atacul asupra călugăriței, poliția israeliană a anunțat arestarea unui bărbat în vârstă de 36 de ani, însă multe organizaţii creştine atrag atenţia că autorităţile iau măsuri doar atunci când episoadele riscă să erodeze simpatia SUA și a comunității internaționale faţă de Israel.