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Ionuț Chirilă a dat verdictul după scandalul de la FCSB: „Crețu e cel mai bun! E precum Zanetti la Inter”

Antrenorul celor de la CS Dinamo, Ionuț Chirilă, a intervenit în scandalul în care a fost implicat Valentin Crețu la FCSB, fostul său elev de la Concordia Chiajna.
Catalin Oprea
03.09.2026 | 23:33
Ionut Chirila a dat verdictul dupa scandalul de la FCSB Cretu e cel mai bun E precum Zanetti la Inter
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Banca de rezerve a FCSB la meciul CFR - FCSB / Foto: Sport Pictures
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Ionuț Chirilă îl consideră pe Valentin Crețu drept unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB din ultimii ani și îl aseamănă cu legendarul argentinian Javier Zanetti, cel care a scris istorie pentru italienii de la Inter Milano. În plus, Ionuț Chirilă este sigur că FCSB are mare nevoie de fundașul dreapta în această perioadă.

Ionuț Chirilă a tranșat disputa Crețu – FCSB

Valentin Crețu traversează cea mai agitată perioadă din cariera sa. Fotbalistul a intrat în dizgrația conducerii FCSB, după un conflict la antrenament cu Garita, și a fost la un pas să fie dat afară. Experimentatul fotbalist a fost anunțat că va fi reprimit în lot, dar întreaga agitație din ultimele zile l-a determinat pe Crețu să ceară o mărire de salariu pentru ca întregul conflict să fie stins definitiv. În consecință, Gigi Becali se gândește din nou să-l scoată din echipă pe Valentin Crețu.

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Ionuț Chirilă l-a antrenat pe Valentin Crețu la Concordia Chiajna între iunie 2013 și martie 2014. Apoi, la cârma ilfovenilor a venit Marius Șumudică. Tehnicianul lui CS Dinamo are mare încredere în fostul său elev și este sigur că acesta poate aduce un plus vestiarului prin experiența sa, aducându-i aminte de legendarul Javier Zanetti.

Vali Crețu e cel mai bun jucător de la FCSB, a fost și jucătorul meu. FCSB are nevoie de un motivator acum în teren. Motivatorul numărul 1 în teren este Vali Crețu, care se pregătește exemplar la 37 de ani. E precum Zanetti la Inter. FCSB are nevoie de un om care să strângă echipa în jurul lui. Ei sunt dezbinați. Probabil sunt grupuri de jucători. Poate fi un om decisiv, a declarat Ionuț Chirilă, pentru sport.ro.

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Valentin Crețu, de „o viață” la FCSB

Valentin Crețu evoluează la FCSB din august 2019, când a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru aproximativ 125.000 de euro. Din acel moment, Valentin Crețu a devenit încet, dar sigur, unul dintre cei mai buni fundași dreapta din campionatul României. Forma bună l-a dus și la echipa națională a României, acolo unde a adunat două selecții.

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Pentru FCSB, Valentin Crețu a adunat 252 de meciuri, reușind să marcheze un singur gol și să ofere 22 de pase decisive. Dar mai important, a câștigat alături de roș-albaștri două titluri (2023/2024 și 2024/2025), o Cupă a României (2019/2020) și două Supercupe ale României (2024 și 2025).

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Până să ajungă la FCSB, Valentin Crețu a mai evoluat pentru formațiile Gloria Buzău, Râmnicu Sărat, Concordia Chiajna, Rapid, Beroe (Bulgaria), Săgeata Năvodari, Gaz Metan, Energie Cottbus (Germania), din nou Gaz Metan, ACS Poli și din nou Gaz Metan.

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