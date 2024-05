„Crezi că e supărat Dan Șucu pe tine?”. Adi Mutu a dat cărțile pe față: „Eu mi-am îndeplinit toate obiectivele la Rapid”

Dan Șucu a avut probleme din cauza lui Adi Mutu la începutul sezonului 2023-2024. înainte de începerea campionatului și, astfel, giuleștenii au fost nevoiți să apeleze la varianta Bergodi.

Adi Mutu, despre relația „rece” cu Dan Șucu: „Știe că nu a venit cu nicio contraofertă”

Adrian Mutu (45 de ani) a fost antrenorul Rapidului în perioada martie 2022 – iulie 2023. „Briliantul” plecat în Azerbaidjan cu puțin timp înainte de startul sezonului, ceea ce i-a lăsat un gust amar lui Dan Șucu.

„(n.r. – Crezi că e supărat domnul Șucu pe tine?) Probabil e supărat. Din câte am vornit eu cu dânsul, hai să spun că l-am simțit mai rece decât de obicei. Bine, atunci eram și antrenorul lui.

Ce pot să zic decât că n-are treaba una cu cealaltă. E îndreptățit să fie supărat, cum și eu sunt îndreptățit să susțin ideea că asta e viața. Dacă el crede că e un motiv de supărare e problema dânsului și eu nu am ce să fac.

Eu am făcut o alegere pe care dânsul o știe foarte bine. Știe că nu a venit cu nicio contra ofertă în momentul ăla, așa că nu are de ce să fie prea supărat din punctul ăsta de vedere”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Înțepături „Briliante”: „Eu mi-am făcut treaba. Mi-am îndeplinit obiectivele cu o echipă mult mai slăbuță”

Cu Adrian Mutu, Rapid a obținut o clasare mai bună la finalul sezonului trecut (locul 5), decât cea pe care va încheia gruparea de sub Podul Grant la finalul lui 2023-2024, când giuleștenii sunt siguri de locul 6.

„Nu pot să facă diferența. Are o eleganță, e un domn și de câte ori am vorbit nu pot să zic că nu am fost respectat. Dar nu știu ce să zic. Ar trebui să îl întrebi pe Dan Șucu și poate o să îți răspundă.

Faptul că nu se vehiculează numele meu printre posibilii antrenori ai Rapidului, pentru că în afară de Marius Șumudică nu e pe listă vreun alt antrenor român din ce înțeleg, nu pot să spun că mă deranjează. Eu când am fost adus la Rapid mi-am făcut treaba și mi-am îndeplinit toate obiectivele impuse de conducere.

Nu am ce să spun. Ei fac alegerile, noi suntem antrenori. Ne vedem de viața noastră, profesioniști, mergem înainte indiferent dacă e cineva supărat sau nu. Nu cred că există supărări la fotbal. Există alegeri. Eu am făcut o alegere, dânsul a făcut o alegere cu Bergodi, acum va face o a altă alegere cu un alt antrenor.

Vedem ce va ieși. Cert e că eu sezonul trecut cred că am dovedit pe banca Rapidului, chiar dacă unii aveau așteptări mai mari, cu o echipă mult mai slăbuță decât sezonul ăsta și am arătat că se pot îndeplini obiectivele. Nu ne-a fost ușor în play-off, dar am făcut 13 puncte și până la urmă a fost ok”, a adăugat antrenorul în vârstă de 45 de ani.

“Crezi ca Sucu E SUPARAT pe tine?!” | REACTIA lui Adrian Mutu