Universitatea Craiova a câştigat cu 4-1 duelul cu Poli Iaşi de pe “Ion Oblemenco”. , cel care l-a înlocuit pe Costel Gâlcă, demis de patronatul oltenilor.

„Crezi că jucătorii l-au lucrat pe Costel Gâlcă la ultimele meciuri?”. Sorin Cârțu, reacție surprinzătoare

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici l-a întrebat pe Sorin Cârţu dacă simte că jucătorii l-au lucrat pe Costel Gâlcă la ultimele meciuri pe banca oltenilor. Preşedintele de onoare al oltenilor a precizat că nimeni nu l-a mai dorit pe antrenor:

“Am văzut şi eu nişte comentarii. Noi am avut o partidă bună şi cu Dinamo, dar nu s-au dat golurile. Am avut ocazii la fel de multe ca şi cu Poli Iaşi, dar nu s-au dat golurile. Şi cu Rapid am avut ocazii.

Ce ne-a lipsit poate şi aici a fost… Reactivitatea asta imediată a jucătorilor. Nu e antrenată, trebuie să fie cerută prin tactica sau strategia pe care o faci pentru partida respectivă.

“Nimeni nu l-a dorit pe Gâlcă, ba din contră. Au spus că vin cu bani în plus”

Nu intru în comentarii, nu fac analize. Tot ce s-a întâmplat cu Costel Gâlcă a fost şi o reacţie a acţionarilor care au fost nemulţumiţi şi i-au cerut acest lucru domnului Rotaru.

Iar el a acţionat în consecinţă. A fost la unison a această decizie. Nimeni nu l-a dorit pe Gâlcă, ba din contră. Au spus că vin cu bani în plus să susţină clauza de reziliere”, a spus Sorin Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru: “Am ajuns la concluzia că proiectul nostru e mort”

privind rezilierea contractului. Finanţatorul a declarat că proiectul cu Gâlcă era mort şi a fost nevoie de o schimbare, astfel că antrenorul s-a ales cu 360.000 de euro pentru reziliere:

“Negocierile au durat până la ora 1, apoi s-au oprit. S-au reluat la 4 jumătate și undeva la ora 6 și jumătate am bătut palma. Am avut norocul că și noi, și Costel avem același avocat. Într-un final am ajuns la un acord privind clauza.

Am ajuns la concluzia că proiectul nostru e mort. Nu fotbalistic. În momentul în care îndepărtezi suporterii… Nici n-am discutat cauzele, se ducea discuția spre întrebarea de ce?”, a spus Rotaru la .

