„Crezi că Mircea Lucescu ține cu FCSB?”. Sorin Cârțu a reacționat imediat, dezvăluind ce s-a întâmplat în 1989. Exclusiv

Oficialul Universității Craiova a vorbit și el despre i-a urat , din urmă cu o etapă.

E Mircea Lucescu fan FCSB? Sorin Cârțu a răspuns imediat

Sorin Cârțu e de părere că selecționerul a greșit, în primul rând din cauza faptului că nu și-a dat seama de faptul că Gigi Becali va vorbi cu presa despre discuția lor. Acesta recunoaște că toată situația nu le-a picat bine celor de la Craiova, care și așa nu l-au avut la inimă pe Mircea Lucescu nici înainte.

„Nea Mircea a greșit prin asta, că a vorbit cu Gigi Becali, nu știa că face public? A căzut rău pentru el. Nu vorbesc de ținut sau ăsta. Una peste alta, să spui că ai vrea să câștige niște jucători în detrimentul altora. Când am auzit mi-a picat greu, îmi trebuia puțină lămâie. Știi cum e, Mircea Lucescu nu a fost văzut bine la Craiova mai niciodată”.

Cum au reacționat oltenii, după declarațiile lui Mircea Lucescu

Au fost multe pe aici, cu Craiova Maxima, jucătorii pe care îi lua la națională. Cum a fost și cazul lui Ilie Balaci. A jucat în aproape toate meciurile de calificare și nu a fost la turneu. Nu cred că Mircea Lucescu ține cu FCSB”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Povestea din 1989, în care Sorin Cârțu și Mircea Lucescu au fost implicați

Sorin Cârțu a povestit și un episod petrecut pe vremea când era antrenor al Universității Craiova, iar pe banca lui Dinamo era Mircea Lucescu. Totul s-a petrecut înainte de Revoluție și victoria oltenilor i-a supărat pe bucureșteni, care erau atunci o echipă favorită a sistemului.

„(n.r. ce s-a întâmplat în 1989) Redeschidem răni din alea vechi. Sigur, după meci, nu i-a căzut bine înfrângerea, o accepta greu. Am avut discuții cu niște generali, nu cu el.

Le-am zis că nu există așa ceva, că ei ziceau să fie Dinamo pe 1, Steaua, Victoria și noi pe 4. Nu mai știu ce general era cu care am discutat. Le-am zis că o să le sară șepcile din cap la toți polițiștii de ambiția pe care o să o avem”, a mai povestit Sorin Cârțu.