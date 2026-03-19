„Crezi că te va suna Andrei Nicolescu?”. Giani Kiriță, dezvăluiri de la negocierile cu Dinamo

Giani Kiriță, fostul mare fundaș din Ștefan cel Mare, a rămas la fel de îndrăgostit de Dinamo. Acesta a avut șansa să lucreze pentru „câinii roșii”, însă discuțiile cu Andrei Nicolescu, președintele clubului, nu au mers prea bine, iar tratativele s-au oprit. Totuși, Kiriță rămâne la fel de fidel echipei.

Giani Kiriță, idol în Ștefan cel Mare. Cariera fabuloasă a fostului fundaș

Fostul fundaș a jucat din 1997 până în 2003 pentru Dinamo. A adunat 151 de prezențe la echipa de seniori și a reușit să înscrie un total de 9 goluri. După ce a plecat de la formația din bulevardul Ștefan cel Mare, Giani Kiriță a ajuns în Turcia, la Samsunspor. La naționala de seniori, acesta a adunat 4 selecții.

. A câștigat trofee alături de o echipă extrem de competitivă și i-a cucerit pe suporterii lui Dinamo cu spiritul său de luptă rar întâlnit. Este considerat un fundaș de fier, care niciodată nu a ezitat să bage piciorul în duel pentru a câștiga mingea.

Totul despre discuțiile dintre Giani Kiriță și Andrei Nicolescu

La începutul acestui an, Giani Kiriță a recunoscut că l-a sunat pe Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, pentru a-i sugera să vină la club și să-l ajute pe Zeljko Kopic. Kiriță are licență și poate pune umărul la antrenamente. Totuși, discuțiile s-au oprit destul de rapid. Fostul fundaș a oferit câteva detalii la

„A fost singura întâlnire pe care am avut-o. Rămăsese să ne vedem, să vorbim, dar nu s-a mai întâmplat. „Crezi că te va suna Andrei Nicolescu?”. Eu m-am oferit. Aș vrea să închid asta. Eu am făcut multe lucruri. Când s-a înființat DDB-ul, m-am dus la deschidere. M-am dus personal la Cluj. Când Dinamo era să retrogradeze, m-am dus să vorbesc eu cu băieții. Tot așa m-au chemat să îi ajut. Oriunde m-am dus pentru echipa asta. Nu mi se pare corect. Nu vreau să… Dacă oamenii mă întreabă ce facem cu Dinamo, înseamnă că e ceva. Eu, până la moarte, o să fiu cu Dinamo. Normal, când ceva merge prost, e să vorbesc. Așa sunt eu. Nu pot să fiu altfel. Sunt foarte corect”, a precizat Giani Kiriță.