„Crezi că te va suna Andrei Nicolescu?”. Giani Kiriță, dezvăluiri de la negocierile cu Dinamo

Giani Kiriță, simbol al lui Dinamo, dezvăluie de ce au picat negocierile cu Andrei Nicolescu și transmite un mesaj puternic despre relația sa cu „câinii roșii”.
Alex Bodnariu
19.03.2026 | 21:10
Totul despre discuțiile dintre Giani Kiriță și Andrei Nicolescu. De ce nu s-a ajuns la un acord
Giani Kiriță, fostul mare fundaș din Ștefan cel Mare, a rămas la fel de îndrăgostit de Dinamo. Acesta a avut șansa să lucreze pentru „câinii roșii”, însă discuțiile cu Andrei Nicolescu, președintele clubului, nu au mers prea bine, iar tratativele s-au oprit. Totuși, Kiriță rămâne la fel de fidel echipei.

Giani Kiriță, idol în Ștefan cel Mare. Cariera fabuloasă a fostului fundaș

Fostul fundaș a jucat din 1997 până în 2003 pentru Dinamo. A adunat 151 de prezențe la echipa de seniori și a reușit să înscrie un total de 9 goluri. După ce a plecat de la formația din bulevardul Ștefan cel Mare, Giani Kiriță a ajuns în Turcia, la Samsunspor. La naționala de seniori, acesta a adunat 4 selecții.

Giani Kiriță a fost un adevărat simbol al „câinilor roșii”. A câștigat trofee alături de o echipă extrem de competitivă și i-a cucerit pe suporterii lui Dinamo cu spiritul său de luptă rar întâlnit. Este considerat un fundaș de fier, care niciodată nu a ezitat să bage piciorul în duel pentru a câștiga mingea.

Totul despre discuțiile dintre Giani Kiriță și Andrei Nicolescu

La începutul acestui an, Giani Kiriță a recunoscut că l-a sunat pe Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, pentru a-i sugera să vină la club și să-l ajute pe Zeljko Kopic. Kiriță are licență și poate pune umărul la antrenamente. Totuși, discuțiile s-au oprit destul de rapid. Fostul fundaș a oferit câteva detalii la podcastul FANATIK DINAMO.

Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24.ro
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului

„A fost singura întâlnire pe care am avut-o. Rămăsese să ne vedem, să vorbim, dar nu s-a mai întâmplat. „Crezi că te va suna Andrei Nicolescu?”. Eu m-am oferit. Aș vrea să închid asta. Eu am făcut multe lucruri. Când s-a înființat DDB-ul, m-am dus la deschidere. M-am dus personal la Cluj. Când Dinamo era să retrogradeze, m-am dus să vorbesc eu cu băieții. Tot așa m-au chemat să îi ajut. Oriunde m-am dus pentru echipa asta. Nu mi se pare corect. Nu vreau să… Dacă oamenii mă întreabă ce facem cu Dinamo, înseamnă că e ceva. Eu, până la moarte, o să fiu cu Dinamo. Normal, când ceva merge prost, e să vorbesc. Așa sunt eu. Nu pot să fiu altfel. Sunt foarte corect”, a precizat Giani Kiriță.

Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digisport.ro
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Divergențe între simbolurile Stelei! Marius Lăcătuș l-a auzit pe Mirel Rădoi și s-a...
Fanatik
Divergențe între simbolurile Stelei! Marius Lăcătuș l-a auzit pe Mirel Rădoi și s-a pronunțat: „Nu-l cred!”
Live video UEFA Conference League, manșa retur a optimilor. Acum se joacă 4...
Fanatik
Live video UEFA Conference League, manșa retur a optimilor. Acum se joacă 4 meciuri. Răzvan Marin și Bogdan Racovițan, titulari în AEK Atena – Celje și Rakow – Fiorentina
Florin Manea a făcut anunțul despre viitorul lui Radu Drăgușin după Tottenham –...
Fanatik
Florin Manea a făcut anunțul despre viitorul lui Radu Drăgușin după Tottenham – Atletico: ”Noi nu avem clauză”
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
