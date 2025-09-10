Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Crezi că vine Hagi la națională?”. Răspunsul lui Adi Mutu nu lasă loc de interpretări. Exclusiv

Un nou selecționer la echipa națională după ultimele rezultate? Ce a spus Adrian Mutu despre varianta Gică Hagi.
Mihai Dragomir
10.09.2025 | 12:07
Crezi ca vine Hagi la nationala Raspunsul lui Adi Mutu nu lasa loc de interpretari Exclusiv
breaking news
Adrian Mutu, categoric în privința următorului selecționer de la echipa națională. Ce a spus despre Gică Hagi. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Naționala României a înregistrat două rezultate dezamăgitoare în luna septembrie: 0-3 cu Canada, în amical, și 2-2 cu Cipru, în preliminariile CM 2026. Întrebat dacă îl vede pe Gică Hagi să preia prima reprezentativă, Adrian Mutu a oferit răspunsul pe loc.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, verdict în cazul eventualei numiri a lui Gică Hagi în funcția de selecționer al României

Ultimele rezultate ale echipei naționale a României și jocul foarte slab prestat au adus multe săgeți în direcția selecționerul Mircea Lucescu. Mihai Stoichiță a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA care sunt șansele ca Mircea Lucescu să demisioneze.

Întrebat dacă îl vede pe Gică Hagi continuatorul firesc pentru postul de selecționer al echipei naționale, Adrian Mutu nu a stat pe gânduri. „Briliantul” consideră că, dacă Mircea Lucescu decide să pună stop, atunci Hagi este cel mai potrivit om să preia frâiele „tricolorilor”.

ADVERTISEMENT

„Hagi îi cunoaște pe toți, i-a format pe majoritatea. Ar fi cea mai logică continuare!”

„(n.r. – Dacă crede că vine Gică Hagi la echipa națională) Nu cred că vine Hagi. Cred că ar trebui să rămână Lucescu. Dacă nea Mircea decide să nu mai rămână, atunci trebuie să aduci pe cineva.

La Hagi este o singură problemă. Faptul că este proprietarul unui club de fotbal. Asta e singura problemă, este un conflict de interese în ceea ce înseamnă un selecționer.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

Dacă domnul Lucescu consideră că nu mai vrea să continue la echipa națională, îl lăsăm pe Gică Hagi, care îi cunoaște pe toți, să își facă treaba. Hagi îi cunoaște pe toți, i-a format pe majoritatea. Ar fi cea mai logică continuare!”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar...
Digisport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT

Răspunsul lui Adi Mutu când a fost întrebat de Gică Hagi la echipa națională

Horia Ivanovici, dur cu „tricolorii” după Cipru – România 2-2. „Dacă Gigi Becali...
Fanatik
Horia Ivanovici, dur cu „tricolorii” după Cipru – România 2-2. „Dacă Gigi Becali îl schimba pe Man în minutul 30, era de felicitat!”. Nu au scăpat nici Stanciu, Rațiu, Marinii
„S-a pus problema demisiei lui Mircea Lucescu?”. Mihai Stoichiță dezvăluie ce a discutat...
Fanatik
„S-a pus problema demisiei lui Mircea Lucescu?”. Mihai Stoichiță dezvăluie ce a discutat cu selecționerul după Cipru – România 2-2: „Ne vom întâlni zilele astea!”. Exclusiv
Fanatik SuperLiga, miercuri, 10 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, miercuri, 10 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Cipru – România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Scene neverosimile cu Mircea Lucescu! A spus «noapte bună» și a dat să...
iamsport.ro
Scene neverosimile cu Mircea Lucescu! A spus «noapte bună» și a dat să se ridice, dar Burleanu l-a oprit: 'Vine autocarul să plecăm, dumneavoastră ați făcut programul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!