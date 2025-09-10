„Crezi că vine Hagi la națională?”. Răspunsul lui Adi Mutu nu lasă loc de interpretări. Exclusiv

Naționala României a înregistrat două rezultate dezamăgitoare în luna septembrie: , în amical, și , în preliminariile CM 2026. Întrebat dacă îl vede pe Gică Hagi să preia prima reprezentativă, Adrian Mutu a oferit răspunsul pe loc.

Adrian Mutu, verdict în cazul eventualei numiri a lui Gică Hagi în funcția de selecționer al României

Ultimele rezultate ale echipei naționale a României și jocul foarte slab prestat au adus multe săgeți în direcția selecționerul Mircea Lucescu.

Întrebat dacă îl vede pe Gică Hagi continuatorul firesc pentru postul de selecționer al echipei naționale, Adrian Mutu nu a stat pe gânduri. „Briliantul” consideră că, dacă Mircea Lucescu decide să pună stop, atunci Hagi este cel mai potrivit om să preia frâiele „tricolorilor”.

„Hagi îi cunoaște pe toți, i-a format pe majoritatea. Ar fi cea mai logică continuare!”

„(n.r. – Dacă crede că vine Gică Hagi la echipa națională) Nu cred că vine Hagi. Cred că ar trebui să rămână Lucescu. Dacă nea Mircea decide să nu mai rămână, atunci trebuie să aduci pe cineva.

La Hagi este o singură problemă. Faptul că este proprietarul unui club de fotbal. Asta e singura problemă, este un conflict de interese în ceea ce înseamnă un selecționer.

Dacă domnul Lucescu consideră că nu mai vrea să continue la echipa națională, îl lăsăm pe Gică Hagi, care îi cunoaște pe toți, să își facă treaba. Hagi îi cunoaște pe toți, i-a format pe majoritatea. Ar fi cea mai logică continuare!”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

