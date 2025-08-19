News

Crimă brutală în Constanța. O femeie a fost ucisă cu toporul de iubitul ei

O femeie din Constanța a fost ucisă de iubitul ei în propria casă. Bărbatul ar fi lovit-o cu un topor. Ce date au transmis anchetatorii
Ana-Maria Tomescu
19.08.2025 | 21:37
Crima brutala in Constanta O femeie a fost ucisa cu toporul de iubitul ei
Crimă brutală în Constanța. O femeie a fost ucisă de iubit. colaj Fanatik/ Foto hepta

Încă o crimă șochează România, o femeie din Constanța fiind ucisă cu toporul de partenerul ei. Fapta oribilă a avut loc în casa celor doi, marți, 19 august. Ce date au autoritățile cu privire la suspect?

ADVERTISEMENT

Crimă în Constanța. Femeie de 45 de ani, ucisă de iubit în propria casă

O femeie de 45 de ani a fost ucisă de partenerul ei de viață, un bărbat de 51 de ani, în casa acestora, din localitatea Topraisar. Se pare că între cei doi ar fi izbucnit un conflict, moment în care bărbatul și-a ieșit din minți și a lovit victima cu un topor, potrivit surselor citate de Observator News.

La fața locului au ajuns oamenii legii și o ambulanță, însă femeia nu a putut fi salvată. Paramedicii au fost nevoiți să declare decesul acesteia. Polițiștii au deschis o anchetă, suspectul fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de omor.

ADVERTISEMENT

Conform anchetatorilor, în trecut nu au fost făcute plângeri privind o eventuală stare de conflict între cei doi. De asemenea, polițiștii spun că femeia nu a solicitat ordin de protecție.

„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, la data de 19 august, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 51 de ani, și-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înțepător. Fapta ar fi fost săvârșită în locuința acestora, din comuna Topraisar.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna

Facem precizarea că până în prezent, la Postul de Poliție Topraisar nu au existat sesizări cu privire la o eventuală stare de conflict între cei doi concubini, nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecție provizoriu”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E...
Digisport.ro
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”

Tânără din Arad, omorâtă cu brutalitate de fostul partener de viață

Cazurile de femicid au înregistrat o creștere semnificativă în România. În ultimul an, peste 30 de femei au fost ucise de partenerii de viață. O altă crimă oribilă a avut loc la începutul lunii august în Arad.

O tânără de 28 de ani a fost răpită de fostul concubin și ucisă într-un mod brutal: a fost prinsă cu mâinile de mașină și târâtă. Victima avea două fetițe, iar pe numele individului era emis un ordin de protecție, după ce le-ar fi agresat pe copile.

ADVERTISEMENT
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au...
Fanatik
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
Palestina, prezentă pentru prima oară la Miss Univers. Țara va fi reprezentată în...
Fanatik
Palestina, prezentă pentru prima oară la Miss Univers. Țara va fi reprezentată în concurs de o tânără de 27 de ani
Video. Nicușor Dan, surprins la o nuntă lângă București. Președintele a făcut show...
Fanatik
Video. Nicușor Dan, surprins la o nuntă lângă București. Președintele a făcut show pe ringul de dans alături de familie
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'....
iamsport.ro
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'. Mircea Sandu aruncă BOMBA în legătură cu numirea 'Regelui' la naționala României
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!