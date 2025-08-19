Crimă brutală în Constanța. O femeie a fost ucisă cu toporul de iubitul ei

Încă o crimă șochează România, o femeie din Constanța fiind ucisă cu toporul de partenerul ei. Fapta oribilă a avut loc în casa celor doi, marți, 19 august. Ce date au autoritățile cu privire la suspect?

Crimă în Constanța. Femeie de 45 de ani, ucisă de iubit în propria casă

O femeie de 45 de ani , un bărbat de 51 de ani, în casa acestora, din localitatea Topraisar. Se pare că între cei doi ar fi izbucnit un conflict, moment în care bărbatul și-a ieșit din minți și a lovit victima cu un topor, potrivit surselor citate de

La fața locului au ajuns oamenii legii și o ambulanță, însă femeia nu a putut fi salvată. Paramedicii au fost nevoiți să declare decesul acesteia. Polițiștii au deschis o anchetă, suspectul fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de omor.

Conform anchetatorilor, în trecut nu au fost făcute plângeri privind o eventuală stare de conflict între cei doi. De asemenea, polițiștii spun că femeia nu a solicitat ordin de protecție.

„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, la data de 19 august, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 51 de ani, și-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înțepător. Fapta ar fi fost săvârșită în locuința acestora, din comuna Topraisar.

Facem precizarea că până în prezent, la Postul de Poliție Topraisar nu au existat sesizări cu privire la o eventuală stare de conflict între cei doi concubini, nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecție provizoriu”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Tânără din Arad, omorâtă cu brutalitate de fostul partener de viață

Cazurile de femicid au înregistrat o creștere semnificativă în România. În ultimul an, peste 30 de femei au fost ucise de partenerii de viață. O altă crimă oribilă a avut loc la începutul lunii august în Arad.

O tânără de 28 de ani a fost răpită de fostul concubin și . Victima avea două fetițe, iar pe numele individului era emis un ordin de protecție, după ce le-ar fi agresat pe copile.