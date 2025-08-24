News

Crima care a zguduit Germania: un român și-a ucis logodnica și fiul de 3 luni. Fetița acestuia, singura supraviețuitoare

Crimă terifiantă în Germania. Un român de 37 de ani și-a ucis logodnica și copilul. Cum a avut loc tragedia și ce s-a întâmplat cu făptașul
Ana-Maria Tomescu
24.08.2025 | 15:53
Crima care a zguduit Germania: un român și-a ucis logodnica și fiul de 3 luni. colaj Fanatik/ Foto Bild/hepta

O crimă șocantă a avut loc în Germania, acolo unde un român, în vârstă de 37 de ani, și-a ucis logodnica și bebelușul de doar trei luni. Fetița celor doi, singura care a scăpat cu viață, a fost în comă zile întregi. Cum a avut loc tragedia și ce l-ar fi împins pe bărbat să comită fapta îngrozitoare?

Crimă terifiantă în Germania. Un român și-a ucis logodnica și băiatul

Alexandru, un român de 37 de ani stabilit în Baden-Württemberg, Germania, și-a ucis aproape întreaga familie. Crima a avut loc pe 10 august, potrivit publicației Bild. Bărbatul și-a înjunghiat logodnica, Daniela, în vârstă de 34 de ani, în locuința acestora. Furia românului nu s-a limitat la atât.

Ulterior și-a urcat cei doi copii în mașină, un băiețel de 3 luni și o fetiță de 2 ani, și a provocat intenționat un accident.  A pătruns cu autoturismul pe contrasens, iar Alexandru și bebelușul au murit. Singura supraviețuitoare este fetița de doi ani, Hannah, care a fost rănită grav.

Fetița a fost plasată în comă

Micuța a fost plasată în comă indusă, iar după câteva zile, starea ei s-a îmbunătățit. „Există un strop de speranță în întuneric. Deși micuța încă dormea, medicii au putut observa reacții emoționale puternice imediat ce Hannah a auzit vocea bunicii și a simțit mângâierile ei”, a declarat Andrea Borg, o prietenă a familiei, potrivit sursei citate.

Fetița se recuperează și va rămâne în grija bunicilor. Poliția va închide dosarul în acest caz, având în vedere că românul de 37 de ani a murit în urma accidentului provocat chiar de el. Conform presei germane și unor surse oficiale, bărbatul ar fi avut probleme psihice. Familia nu era însă cunoscută pentru conflicte sau violență, iar vecinii și autoritățile locale spun că nu ar fi existat tensiuni între cei doi parteneri de viață.

Acest caz amintește de o altă crimă terifiantă petrecută în Craiova, joi, 21 august. Silvana, o profesoară de 44 de ani, a fost înjunghiată de soțul ei. După crimă, bărbatul s-a aruncat de la etaj. Scenele cumplite au avut loc în fața fetiței lor de 11 ani. Se pare că ucigașul era în depresie din cauza unor probleme în afaceri.

