Sport

Crimă cu sânge rece! Președintele unui club cu legături în România, asasinat în fața propriei locuințe

Lumea fotbalului de pretutindeni este zdruncinată după o crimă teribilă. Un președinte de club a fost asasinat chiar în fața casei de niște necunoscuți.
Traian Terzian
17.10.2025 | 19:05
Crima cu sange rece Presedintele unui club cu legaturi in Romania asasinat in fata propriei locuinte
Un președinte de club a fost asasinat de un grup de necunoscuți. Sursă foto: colaj Fanatik

Poliția a anunțat că victima este Stavros Demosthenous, în vârstă de 49 de ani, conducătorul clubului Karmiotissa. Gruparea din liga secundă cipriotă a avut în ultimii ani mai multe legături cu România.

ADVERTISEMENT

Cum a fost asasinat președintele clubului din Cipru

Președintele Stavros Demosthenous a fost împușcat mortal vineri, 17 octombrie, în orașul Limassol. Un grup de agresori neidentificați până la acest moment au deschis focul asupra lui, chiar în fața casei.

Conform Reuters, conducătorul clubului Karmiotissa a decedat în timp ce era transportat de urgență la spital chiar de fiul său. Moartea lui Demosthenous a fost confirmată și de gruparea cipriotă pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

”17.10.2025 Ziua în care timpul s-a oprit pentru noi toți. Nu punem fotografii alb-negru pentru că asta nu se potrivește cu Stavros Dimosthenous. Un tip de treabă, un tip dur, un tip cu pantaloni lungi care nu și-a plecat niciodată capul.

Pentru totdeauna în gândurile și inimile noastre, cu gândurile și mentalitatea lui care ne ghidează. Îți mulțumim pentru tot, domnule președinte. În numele familiei Karmiotissa FC”, este mesajul apărut pe pagina de Facebook a clubului.

ADVERTISEMENT
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Digi24.ro
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului

Ce români au fost la Karmiotissa

Karmiotissa este un club care în ultimii ani a avut mai multe legături cu fotbalul românesc. Fostul internațional Florin Bratu a antrenat acolo pentru o scurtă perioadă, între martie și septembrie 2023.

ADVERTISEMENT
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de...
Digisport.ro
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”

Mijlocașul Răzvan Grădinaru a jucat în două rânduri la formația cipriotă. Prima dată între 2022 și 2024, apoi a revenit în țară, la Concordia Chiajna, dar după doar 3 săptămâni s-a întors la Karmiotissa. La finalul unui sezon în care echipa a retrogradat în liga secundă, fotbalistul român și-a reziliat înțelegerea.

De asemenea, noul portar al lui Dinamo, Devis Epassy, a sosit la formația lui Zeljko Kopic de la Karmiotissa. Internaționalul camerunez a jucat un sezon la echipa cipriotă și în vară a dat curs ofertei ”câinilor”.

ADVERTISEMENT

Crime șocante în lumea sportului

Ultima lună a fost una îngrozitoare pentru lumea sportului, mai multe crime vizând sportivi. Fostul luptător din UFC Suman Mokhtarian a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat pe o stradă din Sydney.

În septembrie, nu mai puțin de trei fotbaliști ecuadorieni au fost uciși. Jonathan Gonzalez, în vârstă de 31 de ani, a fost asasinat într-un atac armat, la doar 10 zile după ce jucătorii Maicol Valencia și Leandro Yepez, și-au pierdut viața într-un schimb de focuri.

Gigi Becali, reacţie explozivă după ce sigla FCSB a fost ştearsă de UEFA...
Fanatik
Gigi Becali, reacţie explozivă după ce sigla FCSB a fost ştearsă de UEFA din dreptul câştigătoarei de Cupa Campionilor: „E o hackăreală! N-am primit nimic”. Exclusiv
Liga 2, live video etapa 10. Poli Iași – CS Dinamo 1-0. Reușită...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 10. Poli Iași – CS Dinamo 1-0. Reușită superbă a lui Ghindovean!
Bodyguardul vedetă al lui Lionel Messi face furori pe internet! A marcat un...
Fanatik
Bodyguardul vedetă al lui Lionel Messi face furori pe internet! A marcat un eurogol și s-a bucurat nebunește. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Mihai Rotaru, atac fără milă la adresa lui Mircea Lucescu: 'A pierdut simțul...
iamsport.ro
Mihai Rotaru, atac fără milă la adresa lui Mircea Lucescu: 'A pierdut simțul realității, dar l-a câștigat pe cel al ridicolului'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!