Crimă cu sânge rece! Președintele unui club cu legături în România, asasinat în fața propriei locuințe

Poliția a anunțat că victima este Stavros Demosthenous, în vârstă de 49 de ani, conducătorul clubului Karmiotissa. Gruparea din liga secundă cipriotă a avut în ultimii ani mai multe legături cu România.

Cum a fost asasinat președintele clubului din Cipru

Președintele Stavros Demosthenous a fost împușcat mortal vineri, 17 octombrie, în orașul Limassol. Un grup de agresori neidentificați până la acest moment au deschis focul asupra lui, chiar în fața casei.

Conform , conducătorul clubului Karmiotissa a decedat în timp ce era transportat de urgență la spital chiar de fiul său. Moartea lui Demosthenous a fost confirmată și de gruparea cipriotă pe rețelele de socializare.

”17.10.2025 Ziua în care timpul s-a oprit pentru noi toți. Nu punem fotografii alb-negru pentru că asta nu se potrivește cu Stavros Dimosthenous. Un tip de treabă, un tip dur, un tip cu pantaloni lungi care nu și-a plecat niciodată capul.

Pentru totdeauna în gândurile și inimile noastre, cu gândurile și mentalitatea lui care ne ghidează. Îți mulțumim pentru tot, domnule președinte. În numele familiei Karmiotissa FC”, este mesajul apărut pe pagina de Facebook a clubului.

Ce români au fost la Karmiotissa

Karmiotissa este un club care în ultimii ani a avut mai multe legături cu fotbalul românesc. Fostul internațional Florin Bratu a antrenat acolo pentru o scurtă perioadă, între martie și septembrie 2023.

Mijlocașul Răzvan Grădinaru a jucat în două rânduri la formația cipriotă. Prima dată între 2022 și 2024, apoi a revenit în țară, la Concordia Chiajna, dar după doar 3 săptămâni s-a întors la Karmiotissa. La finalul unui sezon în care echipa a retrogradat în liga secundă, fotbalistul român și-a reziliat înțelegerea.

De asemenea, noul portar al lui Dinamo, Devis Epassy, a sosit la formația lui Zeljko Kopic de la Karmiotissa. Internaționalul camerunez a jucat un sezon la echipa cipriotă și în vară a dat curs ofertei ”câinilor”.

Crime șocante în lumea sportului

Ultima lună a fost una îngrozitoare pentru lumea sportului, mai multe crime vizând sportivi. Fostul luptător din UFC Suman Mokhtarian a murit la 33 de ani, după ce a fost .

În septembrie, nu mai puțin de . Jonathan Gonzalez, în vârstă de 31 de ani, a fost asasinat într-un atac armat, la doar 10 zile după ce jucătorii Maicol Valencia și Leandro Yepez, și-au pierdut viața într-un schimb de focuri.