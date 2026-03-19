Crima din Cenei: clasare în cazul unuia dintre ucigași! Părinții lui Mario Berinde au cedat după rechizitoriu: „Ce să mai contești?”

Dosarul crimei care a șocat România în urmă cu câteva luni, cunoscut drept „Cazul Mario din Cenei” a intrat, oficial, într-o etapă extrem de importantă. Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a finalizat, în sfârșit, rechizitoriul și a dispus trimiterea în judecată a minorilor de 15 ani implicați în uciderea lui Mario, în timp ce pentru al treilea agresor, în vârstă de 13 ani, cauza a fost clasată.

Clasare cu privire la minorul de 13 ani din cazul crimei din Cenei. Ce se întâmplă în familia lui Mario Berinde

Decizia procurorilor scoate la iveală nu doar brutalitatea extremă a faptei, ci și limitele actuale ale legislației penale în cazul minorilor. Cei doi adolescenți vor fi judecați pentru omor calificat și alte infracțiuni conexe, într-un dosar care, potrivit rechizitoriului, descrie un adevărat „film de groază” și un nivel de violență greu de imaginat pentru vârsta autorilor.

Avocatul Adrian Cuculis, cel care reprezintă familia victimei, a explicat în exclusivitate pentru FANATIK principalele elemente de noutate din dosar și implicațiile juridice ale deciziei procurorilor.

„S-a clasat dosarul prin rechizitoriu. Nici membrii familiei nu mai riscă nimic nici din punct de vedere penal. Procurorul de caz, pe bună dreptate, a zis că atâta vreme cât minorul nu răspunde penal nu are cum să răspundă părinții”, a declarat Cuculis pentru FANATIK.

Această decizie confirmă un aspect esențial: minorul de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală (așa cum se știa, potrivit legii). În plus, nici părinții nu pot fi trași la răspundere penal pentru faptele copilului. Chiar dacă există, teoretic, posibilitatea unei acțiuni civile, avocatul spune clar că acest scenariu nu mai este în calcul.

Părinții lui Mario au obosit

„Nu este exclusă răspunderea părinților în procedură civilă, însă nu am mai discutat despre această posibilitate, deci nu vor mai fi dați în judecată pe parte civilă părinții minorului de 13”, a punctat acesta.

Un este faptul că părinții celor doi minori de 15 ani trimiși în judecată au calitatea de părți responsabile civilmente. Asta înseamnă că, în cazul unei condamnări, aceștia ar putea fi obligați să plătească despăgubiri familiei victimei. Dincolo de aspectele juridice, drama familiei lui Mario rămâne profundă și vizibilă. Potrivit avocatului, părinții sunt marcați de tragedie și au ajuns într-un punct de resemnare.

Moartea lui Mario a dezbinat de tot familia

„Familia e destul de blazată, dezorganizată. Ce să zic? Vor să fie condamnați ăia și cam asta e. Știau soluția, acum e și scrisă, doar le-am comunicat-o”, a spus Cuculis, în continuare, pentru FANATIK. Situația familială a amplificat și mai mult Mario era, potrivit celor apropiați, liantul dintre părinții săi, care sunt separați (n. red.: tatăl se află în închisoare). După moartea lui, ruptura s-a adâncit.

„Unchiul lui Mario așteaptă să iasă tatăl lui Mario din închisoare; unchiul său a încercat să alerge între tatăl și mama lui, să țină la un loc povestea asta, el s-a implicat mai mult, căci ei sunt separați, așa cum se știe. Această chestiune a adus o ruptură și mai mare, pentru că fiul era liantul lor”, a mai explicat avocatul.

„Ce să mai contești?”

În ceea ce privește decizia de clasare în cazul minorului de 13 ani, familia avea dreptul să o conteste, însă, realist vorbind, șansele erau inexistente. „Procurorul a comunicat treaba asta pentru că noi avem dreptul să contestăm această decizie de clasare. Dar ce să contești, rezonabil vorbind? Copilul are oricum sub 14 ani, ce să mai contești?”, a conchis Cuculis.

Cazul crimei din Cenei a ieșit la iveală pe 21 ianuarie 2026 și a declanșat un val de revoltă publică, aducând în prim-plan un subiect extrem de sensibil: răspunderea penală a minorilor sub 14 ani. Din această tragedie s-a născut o petiție prin care mai mulți români au cerut inițierea „legii Mario”, prin care și minorii care nu au vârsta de 14 ani să poată fi trași la răspundere penal pentru faptele penale.