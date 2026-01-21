News

Crima din Cenei, detalii înfiorătoare! Cum a fost ucis băiatul de ceilalți adolescenți și de ce tatăl victimei ar putea lipsi de la înmormântare

FANATIK a aflat cum a fost omorât băiatul din localitatea Cenei, județul Timiș, de alți trei adolescenții. Detalii înfiorătoare despre crima care a șocat România
Dan Suta
21.01.2026 | 15:45
Crima din Cenei detalii infioratoare Cum a fost ucis baiatul de ceilalti adolescenti si de ce tatal victimei ar putea lipsi de la inmormantare
EXCLUSIV FANATIK
Crima din Cenei: detalii îngrozitoare despre cazul care a șocat România. Foto-montaj: FANATIK
FANATIK vine cu detalii în exclusivitate despre crima care a zguduit România: un tânăr de 15 ani din comuna Cenei, județul Timiș, ar fi fost ucis de alți trei adolescenți, de 13 și 15 ani, cu bestialitate.

Detalii groaznice despre crima din Cenei: un băiat a fost ucis de alți adolescenți, după o ceartă. De la ce a pornit totul

Cazul a intrat în atenția procurorilor, după ce victima, dată dispărută de pe data de 19 ianuarie, pe nume Alin Berinde, a fost găsită fără suflare în curtea casei unuia dintre băieții acuzați de omor deosebit de grav.

Ce s-a întâmplat între puștanii care erau prieteni și de la ce ar fi pornit răfuiala, una care a degenerat atât de mult încât un băiat, care avea toată viața înainte, va fi condus pe ultimul drum, la cimitir. Se pare că, cel puțin potrivit zvonurilor care circulă prin sat, adolescenții ar fi avut o ceartă de la bani, iar unele guri rele spun că ar fi cochetat și cu drogurile, informații care nu au fost, deocamdată, confirmate de nicio autoritate.

Răfuiala între băieți ar fi pornit de la bani. Unii din sat spun că minorii s-ar fi drogat

FANATIK a stat de vorbă cu primarul localității unde s-a produs tragedia, iar edilul ne-a mărturisit că este și el îngrozit de acest eveniment și că va lua legătura cu mama băiatului mort, însă așteaptă ca lucrurile să mai calmeze un pic. Tanasin Sîrgean, primarul din Cenei, ne-a mărturisit că familia victimei nu este cunoscută cu probleme financiare, mama băiatului având un loc de muncă stabil. Tatăl lui, însă, s-ar putea să lipsească de la înmormântare, căci se află la pușcărie, condamnat pentru fapte de violență.

Adolescenții l-ar fi ucis din greșeală. Speriați că tânărul a murit, au încercat să scape de cadavru dându-i foc

„Nu știm sigur de la ce au pornit neînțelegerile între copii. Din ce am auzit și eu de la vecini, s-ar fi certat de la bani, de la ceva ce ar fi avut ei de împărțit. Unii ziceau că se droghează, dar eu nu știu chestiile astea. Vă spun doar ce zvonuri am auzit. N-am nimic concret de la Poliție. 

L-am dezgropat, a fost îngropat în grădină. Noi am fost cu buldozerul de la primărie, că era totul înghețat. I-au dat cu ceva în cap, la cap a fost lovit. Capul a fost îmbrăcat într-o geacă. Restul a fost gol, au încercat să îi dea foc, era ars pe corp, hainele au fost arse”, sunt detaliile înfiorătoare ale crimei din Cenei, dezvăluite de primarul comunei, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Tatăl victimei e la pușcărie pentru acte de violență”

Edilul a fost întrebat dacă au existat până acum probleme cu minorii care sunt acuzați de crimă, având în vedere că într-o astfel de comunitate mică informațiile circulă cu repeziciune. Primarul ne-a spus că nu au antecedente penale demne de menționat, cel puțin nu din cunoștințele sale. Copiii aveau, din câte un câte, acte de rebeliune specifice vârstei: „Sunt copii de 13-15 ani. Dădeau cu petarde, vindeau petarde. Am mai auzit și ceva de droguri, dar nu am nimic concret”.

În final, primarul ne-a spus câte ceva și despre situația în care se află acum familia adolescentului ucis cu o lovitură de piatră în cap, aparent. „Mama lui lucrează, tatăl victimei e la pușcărie pentru acte de violență și alte probleme pe care le-a făcut. Eu pe mamă nu am curajul să o sun acum, că este îndurerată. O să pot mâine mai mult să vorbesc cu ea, atunci voi afla și eu mai multe”, a încheiat Tanasin Sîrgean, pentru FANATIK.

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
