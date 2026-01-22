Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”

ADVERTISEMENT

O crimă planificată timp de o lună în Cenei nu a avut la bază bani sau alte interese materiale. Potrivit surselor din Poliție, citate de FANATIK, Mario ar fi fost ucis dintr-un motiv numit de anchetatori „pueril”.

Crima din Cenei: polițiștii dezvăluie motivul banal al tragediei

Mario, un adolescent de 15 ani, a fost ucis de trei minori, care aparent îi erau prieteni. Anchetatorii au precizat că agresiunea a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30, în curtea unui imobil din Cenei. Victima ar fi fost atacată cu o toporișcă și cuțit, după cum au declarat procurorii, apoi corpul său a fost incendiat înainte de a fi îngropat.

Incidentul a ieșit la iveală după ce familia tânărului l-a dat dispărut, iar poliția a fost sesizată abia a doua zi. Băiatul plecase de acasă cu trotineta și nu s-a mai întors, ceea ce i-a determinat pe aparținători să alerteze autoritățile. Căutările au dus, în cele din urmă, la descoperirea corpului îngropat în curtea unuia dintre suspecți. , iar anchetatorii au stabilit că acesta a fost ucis înainte de a fi profanat post-mortem.

Potrivit procurorilor, . Unul dintre suspecți, de 15 ani, este cercetat pentru omor calificat și profanare de cadavre, iar un al doilea, tot de 15 ani, pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Cel de-al treilea copil, în vârstă de 13 ani, nu răspunde penal conform legii și este în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

Mario, ucis de prietenii săi. Motivul „pueril”

FANATIK a aflat noi date despre crima din Cenei. Polițiștii au dezvăluit pentru publicația noastră că tragedia în care și-a pierdut viața Mario ar fi pornit de la un conflict banal între prieteni, fără nicio miză financiară sau alt motiv serios. Sursele din cadrul IPJ Timiș explică faptul că totul s-ar fi declanșat din discuții legate de timpul petrecut împreună și schimbarea cercului de prieteni.

„Au fost reținuți cei doi de 15 ani. Cel de 13 nu răspunde penal, dar s-au instituit măsuri legale. Nu știu nimic, momentan, de cel de 21 de ani.

Din ce am înțeles, motivul este pueril până la urmă. Totul ar fi pornit de la niște discuții între prieteni. Nu un motiv anume. Care petrecea timp cu care, că au petrecut mai mult timp unul cu altul, schimbarea cercului de prieteni. Nu din motive bănești, nu au legătură cu banii”, au confirmat surse din cadrul IPJ Timiș.

Psihologul școlii explică tensiunile dintre adolescenți

Informațiile obținute de FANATIK sunt confirmate, în mod indirect, și de declarațiile psihologului școlii unde învățau adolescenții implicați în tragedia din Cenei. Potrivit Beatricei Măguran, specialistul care îi cunoscuse pe toți copiii și urmărea evoluția lor în timp, Mario și suspecții făceau inițial parte din aceeași gașcă de prieteni și chiar fuseseră colegi de clasă înainte ca relația dintre ei să se deterioreze grav.

„Din păcate, este foarte, foarte greu de spus exact ce s-a întâmplat. Ei făceau parte din același grup de prieteni, până la un moment dat erau și colegi de clasă. Din păcate, unul dintre ei, presupusul agresor, nu a mai venit la școală, a abandonat școala, fiind declarat repetent. Și era o luptă de putere, ce am înțeles eu de la colegii lor astăzi, din școală, disputa începând de astă-vară”, a spus Beatrice Măguran.

„Această dispută a început între ei astă-vară”

Aceasta a mai spus, pentru cei de la , că dorința de putere și statut social joacă un rol important în dinamica grupurilor de adolescenți.

„Să știți că și adolescenții vor să aibă putere. Și în comunitățile mici, unde toată lumea se cunoaște cu toată lumea, este foarte important cine conduce, cine are cei mai mulți prieteni, cine este acela care poate să aibă cei mai mulți prieteni, să aibă cuvântul de spus, să conducă „gașca”. Și aici, această dispută a început între ei astă-vară”, a adăugat psihologului școlii frecventată de adolescenți.