Crima din Cenei scoate la iveală o statistică neașteptată. Infractorii care nu pot răspunde penal, mai mulți decât cei care au buletin

Crima din Cenei a născut dezbateri ample în spațiul public, mai ales cu privire la faptul că minorii sub 14 ani nu răspund în fața legii atunci când o încalcă.

Crima din Cenei confirmă, parțial, îngrijorările părinților din România. În România sunt mai mulți infractori care nu pot răspunde penal

Cât de justificată este revolta oamenilor? Vorbim despre un fenomen al infracționalității juvenile sau lumea s-a înflăcărat prea mult, sub impactul emoțional al morții lui Mario? FANATIK a mers direct la sursă, la Poliția Română, și a aflat câteva lucruri interesante legate de infracțiunile comise de adolescenți.

În ultimii ani, deși tot mai multe cazuri cu minori care încalcă legea s-au mediatizat, în realitate, vorbim despre o scădere a infracțiunilor comise atât de minorii care au peste 14 ani (cei care răspund penal), cât și de cei care au sub vârsta la care se face buletinul. Purtătorul de cuvânt al ne-a spus, în exclusivitate, că deși au fost raportate mai puține infracțiuni de lovire și alte violențe, există, totuși, un aspect extrem de interesant cu privire la ponderea acestora în rândul celor care au sub 14 ani versus cei care au peste această vârstă.

Mai puțin infractori minori în 2025, față de 2024. Totuși, cei care au sub 14 ani sunt de două ori mai mulți

În anul 2024, Poliția a consemnat 1.000 de infracțiuni în rândul copiilor sub 14 ani, un număr care a scăzut în 2025. Dacă ne uităm la cei cu vârstele cuprinse între 14 și 16 ani, vom vedea că și acolo există o scădere doar că, per total, avem mai mulți minori sub 14 ani care încalcă legea decât cei care au peste 14 ani.

„La nivelul Poliției Române, în urma evaluărilor efectuate, sunt înregistrate scăderi în ceea ce privește agresiunile între minori, fiind cea mai frecventă faptă. Putem vorbi pe categorii de vârstă. Sub 14 ani, în anul 2024 au fost înregistrate 1.000 de infracțiuni de loviri și alte violențe, iar în 2025 avem în jur de 660 de astfel de fapte. La fel, mai departe, pentru cei cu vârsta între 14 și 16 ani, care răspund penal, potrivit legii. În urma constatării existenței discernământului, în 2025 au fost înregistrate 360 de fapte, iar în anul 2024 avem în jur de 500 de fapte”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției, în exclusivitate pentru FANATIK.

Campaniile Poliției încep să dea roade

Cu privire la infracțiunile comise în cadrul școlii, scăderea e de aproximativ 28%, conform Poliției Române. „În urma evaluărilor efectuate în ceea ce privește siguranța școlară, sunt înregistrate scăderi de aproximativ 28% în ceea ce privește infracționalitatea în unitățile de învățământ sau în zonele adiacente acestora. Putem vorbi de implicarea atât a Poliției cât și a partenerilor în acest demers, părinți, profesori, asociații de elevi, de părinți sau alți parteneri instituționali, fie prin implicare directă sau în locuri frecventate de minori, cât și în mediul online. Campaniile de conștientizare în rândul minorilor, prin care aceștia au aflat ce urmări pot avea faptele ilegale săvârșite, au dat roade, având în vedere scăderea ratei infracționalității în instituțiile școlare”, ne-a mai transmis reprezentantul Poliției Române.

Poliția Română: grupările de crimă organizată se folosesc de minorii de 14 ani, tocmai pentru că ocolesc răspunderea penală

FANATIK a mai aflat că sunt și situații în care grupările de crimă organizată folosesc minorii sub 14 ani tocmai pentru că aceștia nu pot răspunde penal în fața legii. Poliția Română ne-a confirmat că a întâlnit astfel de cazuri, mai ales când vorbim despre cerșetorie sau plasare de droguri, ori alte situații în care legea nu a fost respectată. Cele mai multe cazuri, potrivit Poliției, au fost documentate și prezentate în spațiul public. Chiar dacă unele din aceste povești sunt cutremurătoare, desprinse din filmele cu mafioți, nu vorbim despre un fenomen în România.

„Au fost identificate situații în cadrul dosarelor penale, în care s-au făcut cercetări și au fost folosiți, într-adevăr minori sub 14 ani. Astfel de cazuri au fost, oricum, raportate în spațiul public, dar nu putem vorbi despre un fenomen”, ne-a mai spus Ghebaur.

Dezbaterea cu privire la infracțiunile comise de minori a născut pasiuni intense în ultima săptămână, după ce un minor de 13 ani , de 15, în localitatea Cenei din județul Timiș. În urma acestui caz, oamenii s-au revoltat cu privire la faptul că băiatul care nu are vârsta de 14 ani nu va răspunde pentru fapta comisă.