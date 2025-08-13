Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la Insula Iubirii: ”Te ajunge din urmă”

Un caz aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 scoate la iveală detalii tulburătoare despre un conflict între doi foști parteneri, în care situația a escaladat până la intervenția forțelor de ordine.

Teodora Marcu de la Insula Iubirii, dată ca exemplu de un bărbat pentru fosta iubită

Victor C, un bărbat din București s-a ales cu ordin de protecție după ce i-a trimis fostei sale partenere, Nicoleta M, o serie de cu caracter amenințător și umilitor

Potrivit declarațiilor din instanță, acesta ar fi făcut referiri directe la crima din complexul rezidențial Cosmopolis, un caz mediatizat intens în presă, sugerând că „trecutul o poate ajunge din urmă” și că situația ar avea „aspecte comune” cu alte evenimente tragice. În discuții, bărbatul a invocat chiar numele Teodorei, găsită moartă, folosind tragedia acesteia ca element de comparație în conflictul lor.

După primirea mesajului, femeia a sesizat poliția, însă a fost nevoie de două zile pentru ca forțele de ordine să emită un ordin de protecție pe numele bărbatului. Iar acest lucru s-a întâmplat abia după ce femeia a mers pentru a doua oară la secția de poliție pentru a afla care mai este situația dosarului.

Judecătoarea care a preluat cazul a depus jurământul în mai 2025

Bărbatul a contestat în instanță ordinul de protecție, însă cererea i-a fost respinsă. În paralel, femeia a solicitat instanței ca minorul pe care-l au împreună să locuiască la ea. În prezent, acesta se află la domiciliul tatălui, după ce bărbatul a refuzat să-l mai predea pe perioada vacanței de vară.

Cazul se dovedește unul extrem de complex, în condițiile în care bărbatul își acuză fosta iubită că încearcă să influențeze autoritățile și instanța pentru a obține custodia exclusivă a copilului. Dosarul a ajuns la judecătoarea Smaranda Popescu, aflată la primul an în magistratură (a fost primită la Cotroceni în mai 2025). Aceasta a făcut o cerere de abținere, care a fost respinsă de colegii săi de la

FANATIK a obținut interogatoriul la care cei doi foști parteneri au fost supuși în timpul procesului prin care bărbatul contesta emiterea ordinului de protecție. În timpul discuției cu procurorul, avocații și judecătoarea, bărbatul a recunoscut că i-a scris fostei sale partenere despre crima din Cosmopolis, dar susține că a făcut-o pentru a avertiza-o în legătură cu alți foști iubiți.

Bărbatul recunoaște: ”I-am scris că s-a găsit un domn să facă o astfel de crimă”

Reprezentantul Ministerului Public: I-a spus intimatei să se arunce în cap de la etaj?

Contestator: I-am trimis un email, a fost o expresie: Dacă vrei aruncă-te în cap de la etaj pentru a-ţi veni mintea la cap!

Reprezentantul Ministerului Public: I-a atras atenţia intimatei referitor la crima din Complexul Cosmopolis?

Contestator: Da, i-am dat un email. Această doamnă, având în vedere trecutul ei, i-am zis despre faptul că s-a găsit un domn care să facă o astfel de crimă, noi nu înţelegem că trecutul ne prinde din urmă. I-am spus la copilul acela care şi-a văzut copilul omorât, se gândeşte cineva?

Instanţa: I-aţi spus că o să suporte consecinţele referitor la crima din Complexul Cosmopolis ?

Contestator: Are legătură cu (…), să nu suporte consecinţele, nu ea, subiectul principal era (…). Pentru că are un trecut similar (cel mai probabil, face referire la Teodora Marcu, victima crimei din Cosmopolis, n.r.)

Instanţa: Nu v-aţi diferit la dumneavoastră?

Contestator: Nu, în niciun caz.

Reprezentantul Ministerului Public: A fost contactată vreodată de foşti concubini?

Contestator: Da, bineînţeles.

Instanţa: De unde ştiţi?

Contestator: Eram pe stradă, eu, ea şi copilul şi îmi arăta pe stradă cu cine anume se culca. Eu nu am atins nicio femeie.

A recunoscut și că a jignit-o: ”Alegerile ei, cu sex, alcool și lucruri de genul ăsta”

Reprezentantul Ministerului Public: În data de 23.04 a bruscat-o pe intimată de faţă cu minorul?

Contestator: Sigur de faţă cu copii mei nu fac lucruri de genul acesta.

Instanţa: Nu i-aţi provocat suferinţe fizice?

Contestator: Nu, în niciun caz. Nu a fost atinsă o dată cu un deget în 4 ani de zile.

Reprezentantul Ministerului Public: A fost agresiv verbal în ultima parte a relaţiei?

Contestator: Doar verbal, revoltat de situaţiile create. Revoltat verbal în sensul că am vorbit mai tare şi că am folosit expresii care nu sunt cele mai uzuale.

Instanţa: Aţi jignit-o?

Contestator: Din punctul meu de vedere au fost şi jigniri, da, dar nu au fost ameninţări şi nu i-a fost viaţa pusă în pericol.

Instanţa: Ce fel de jigniri?

Contestator: Legate de alegerile ei: cu alcool, cu sex, cu lucruri de genul acesta. (…)

Bărbatul s-a înfuriat pe avocata fostei iubite: ”Nesimțită”

În continuare a fost rândul avocatei Nicoletei să-i pună bărbatului întrebări. Vizibil iritat, acesta a început prin a da răspunsuri evazive și a încheiat printr-un atac direct la adresa reprezentantei fostei lui partenere. Bărbatul a numit-o ”nesimțită” pe avocată chiar în instanță, după ce aceasta a amintit de un incident în care femeia ar fi fost lovită cu o minge de baschet.

Avocat intimată: De ce a afirmat în scris prin email în data de 01.06 că este o situaţie foarte familiară şi a scos în evidenţă toate aspectele comune cu vedeta de la Insula Iubirii?

Contestator: Am răspuns!

Avocat intimată: Dacă adevărat că aţi dorit să controlaţi toate veniturile intimatei?

Contestator: Nu. Sub nicio formă, am şi ajutat-o să aibă venituri foarte bune.

Avocat intimată: I-aţi aruncat o minge în faţă intimatei în mod intenţionat?

Contestator: Nu!

Contestatorul adresează cuvinte jignitoare apărătorului intimatei: ”Sunteţi nesimţită!”.

Femeia susține că polițiștii nu au reacționat timp de două zile

Potrivit datelor consultate de FANATIK din dosarul celor două părți, judecătorii au audiat-o și pe Nicoleta, femeia care s-a plâns că a primit amenințări cu moartea. Ea susține că fostul ei partener i-a trimis inclusiv linkuri cu moartea Teodorei Marcu. Un alt link ar fi făcut trimitere la un caz în care o femeie a fost violată împreună cu fiicele sale, potrivit declarațiilor femeii.

Instanţa: De ce aţi solicitat emiterea unui ordin de protecţie?

Intimata: Am solicitat dintr-o cascada de amenintări ale contestatorului din luna martie, inclusiv în data de 11 când mi-a trimis pe lângă linkuri cu fata împuşcată şi cu explicaţia, mi-a trimis şi link cu o doamnă care a fost violată împreună cu fiicele sale. Între data de 01-11.06 au tot existat emailuri între noi în care dacă întrebam de copil sau încercam să negociez cu el să iau câteva zile copilul, au existat numai jigniri, ameninţări şi cuvinte urâte sub pretextul că apără interesul superior al copilului, de mine că sunt o mamă denaturată. (…)

Instanţa: V-a agresat?

Intimata: Da, pe data de 23.04 a aruncat cu o minge spre mine, mai întâi a vrut să mă lovească, copilul a intervenit şi a zis: tati nu baţi pe mami!, el s-a retras în partea stângă de unde a luat o minge si a aruncat-o spre mine, ulterior acelaşi lucru, din mine a ricoşat în partea dreaptă, iar copilul a imitat acest gest. Am discutat cu el ulterior prin mesaje unde recunoaşte că a făcut acest lucru.

Nicio plângere penală pe numele bărbatului care i-a trimis fostei iubite linkuri cu Teodora de la Insula Iubirii

Reprezentantul Ministerului Public: De ce s-a solicitat emiterea unui ordin atât de târziu, prin raportare la faptele reclamate?

Intimata: Pentru că eu am depus petiţia la poliţie prin email pe 08.06 şi dacă am văzut că nu primesc niciun răspuns, pe data de 11 m-am dus la secţie pentru a vedea cum se poate rezolva. Am depus aşa târziu din teamă pentru că suntem femei care nu avem apărare, pentru că tot ce am depus la dosar sunt numai cuvinte jignitoare, încearcă să mă controleze, mă acuză de lucruri neadevărate.

Din datele pe care FANATIK le-a avut la dispoziție nu rezultă că în cauză a fost pusă în mișcare o eventuală acțiune de cercetare penală pentru infracțiunea de amenințare și nici că femeia a depus o plângere împotriva fostului partener. Singurele documente solicitate autorităților de aceasta au fost ordinele de protecție care îl împiedică, temporar, pe bărbat să se mai apropie în vreun fel de fosta parteneră.