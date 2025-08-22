News

Crima din Craiova: Fetița de 11 ani, găsită ținându-și mama de mână. Ce i-a spus femeia înainte să moară

Fetița de 11 ani din Craiova care a fost martoră la moartea mamei sale a fost găsită în timp ce o ținea de mână pe femeie. Care au fost ultimele cuvinte ale profesoarei
Mădălina Cristea
22.08.2025 | 12:32
Crima din Craiova Fetita de 11 ani gasita tinandusi mama de mana Ce ia spus femeia inainte sa moara
Fetița Silvanei Dăogaru a fost găsită în timp ce își ținea mama de mână. Ce i-a spus femeia înainte să moară. Sursa foto: Colaj Fanatik, Facebook

La doar 11 ani, fetița din Craiova trăiește momente cumplite. Micuța a asistat neputincioasă la momentul în care tatăl ei i-a înjunghiat mortal mama. Un vecin a găsit-o pe copilă în timp ce își ținea mama de mână, în timp ce femeia o implora să fugă.

ADVERTISEMENT

Crima oribilă din Craiova. Fetița își ținea mama de mână

Femeia, profesoară de germană la Colegiul Național „Carol I”, avea 44 de ani. Soțul ei, în vârstă de 45 de ani, a atacat-o chiar în locuința lor, sub privirile fetiței. Vecinii au povestit că micuța își ținea mama de mână, în timp ce aceasta, aflată în agonie, o implora să fugă.

„Când intră vecinul, fetița era cu maică-sa de mână, maică-sa nu murise. Îi spunea: «fugi, fugi, fugi». Vecinul a luat-o pe fetiță și a scos-o de acolo, iar el (n.r. – soțul) s-a închis în altă cameră din apartament”, a declarat o cunoștință a familiei pentru Mediafax.

ADVERTISEMENT

La scurt timp, în momentul în care polițiștii au intrat în apartament, bărbatul s-a aruncat de la etaj. El a fost transportat în stare critică la spital, unde a murit ulterior. În tot acest timp, fetița de 11 ani a rămas în grija rudelor. Apropiații familiei au povestit că bărbatul nu avea un loc de muncă stabil, iar pentru a face rost de bani vindea lucruri pe OLX. Mai mult decât atât, sursa citată susține că în discuțiile cu prietenii, bărbatul părea adesea interesat de condițiile în care sunt ținuți criminalii în penitenciare. „În fața oamenilor se purta ok, dar îl vedeam cum se uita… nu era chiar în regulă”.

Bărbatul își jignea des femeia și îi spunea că „nu este buricul pământului”

Silvana Dăogaru și soțul ei erau împreună de peste 30 de ani. Recent, femeia fusese în vacanță cu părinții ei și fiica la mare, iar el se întorsese din străinătate, după ce a fost plecat din țară timp de trei săptămâni. Se pare că relația dintre cei doi soți se răcise, aveau concedii separate, iar părinții femeii nu erau de acord cu relația celor doi, chiar dacă au trăit împreună atât de mulți ani.

ADVERTISEMENT
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru...
Digi24.ro
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii

Potrivit martorilor, certurile între ei erau foarte dese, iar bărbatul își jignea des soția. Silvana Dăogaru era obligată să gătească pentru că „toate femeile o fac”, iar atunci când ea refuza, soțul ei îi spunea că „face pe obosita” și că nu este singura care meditează copiii. Totuși, sursa citată spune că profesoara nu a vorbit niciodată despre problemele pe care le are în familie și nu a menționat vreodată dacă ar fi fost supusă vreunul episod de violență.

ADVERTISEMENT
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Digisport.ro
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Câți bani a dat Ministerul Economiei pe concursurile de selecție anulate de ministrul...
Fanatik
Câți bani a dat Ministerul Economiei pe concursurile de selecție anulate de ministrul USR. Firmele care au obținut contractele publice
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13...
Fanatik
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai târziu a fost complet neașteptat. Povestea emoționantă a unui cuplu
Averea impresionantă a lui Gigi Neţoiu. „Am cea mai modernă fabrică de vită...
Fanatik
Averea impresionantă a lui Gigi Neţoiu. „Am cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa. Din chiriile din Dubai încasez 180.000 de euro!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după...
iamsport.ro
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după ce și-a dat demisia: 'Ha ha ha!' Declarații șocante
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!