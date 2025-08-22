Crima din Craiova: Fetița de 11 ani, găsită ținându-și mama de mână. Ce i-a spus femeia înainte să moară

La doar 11 ani, fetița din Craiova trăiește momente cumplite. Micuța a asistat neputincioasă la momentul în care tatăl ei i-a înjunghiat mortal mama. Un vecin a găsit-o pe copilă în timp ce își ținea mama de mână, în timp ce femeia o implora să fugă.

Crima oribilă din Craiova. Fetița își ținea mama de mână

Femeia, Soțul ei, în vârstă de 45 de ani, a atacat-o chiar în locuința lor, sub privirile fetiței. Vecinii au povestit că micuța își ținea mama de mână, în timp ce aceasta, aflată în agonie, o implora să fugă.

„Când intră vecinul, fetița era cu maică-sa de mână, maică-sa nu murise. Îi spunea: «fugi, fugi, fugi». Vecinul a luat-o pe fetiță și a scos-o de acolo, iar el (n.r. – soțul) s-a închis în altă cameră din apartament”, a declarat o cunoștință a familiei pentru

La scurt timp, în momentul în care El a fost transportat în stare critică la spital, unde a murit ulterior. În tot acest timp, fetița de 11 ani a rămas în grija rudelor. Apropiații familiei au povestit că bărbatul nu avea un loc de muncă stabil, iar pentru a face rost de bani vindea lucruri pe OLX. Mai mult decât atât, sursa citată susține că în discuțiile cu prietenii, bărbatul părea adesea interesat de condițiile în care sunt ținuți criminalii în penitenciare. „În fața oamenilor se purta ok, dar îl vedeam cum se uita… nu era chiar în regulă”.

Bărbatul își jignea des femeia și îi spunea că „nu este buricul pământului”

Silvana Dăogaru și soțul ei erau împreună de peste 30 de ani. Recent, femeia fusese în vacanță cu părinții ei și fiica la mare, iar el se întorsese din străinătate, după ce a fost plecat din țară timp de trei săptămâni. Se pare că relația dintre cei doi soți se răcise, aveau concedii separate, iar părinții femeii nu erau de acord cu relația celor doi, chiar dacă au trăit împreună atât de mulți ani.

Potrivit martorilor, certurile între ei erau foarte dese, iar bărbatul își jignea des soția. Silvana Dăogaru era obligată să gătească pentru că „toate femeile o fac”, iar atunci când ea refuza, soțul ei îi spunea că „face pe obosita” și că nu este singura care meditează copiii. Totuși, sursa citată spune că profesoara nu a vorbit niciodată despre problemele pe care le are în familie și nu a menționat vreodată dacă ar fi fost supusă vreunul episod de violență.