Crimă din greșeală! Fotbalist de 20 de ani, împușcat mortal, după ce a fost confundat într-o reglare de conturi

Fotbalul suedez este în doliu. Poliția a raportat decesul lui Hugo Mosshagen, un portar de 20 de ani care a jucat pentru BK Forward. El a fost victima unui atac armat într-o zonă rezidențială, iar indiciile merg către o confuzie a criminalilor. Aceștia au crezut că este o altă persoană.

Portarul lui BK Forward a fost împușcat din greșeală

Evenimentul a avut loc la Örebro, unde portarul a fost împușcat de mai multe ori. A fost transportat rapid la un spital din apropiere, dar în ciuda eforturilor echipei medicale, nu a fost posibil să i salveze viața. Primele rapoarte indică faptul că el a fost victima unei reglari eșuate de conturi, Mosshagen fiind confundat cu altcineva.

Autoritățile suedeze cred că fotbalistul nu a fost adevărata țintă a atacului. Era un băiat liniștit, care dorea să ajungă în fotbalul mare. Colegii spun că el s-a remarcat nu doar prin calitățile sportive, ci și prin caracterul și atitudinea pozitivă. A fost un jucător dedicat, muncitor și mereu dispus să colaboreze.

Familia victimei este distrusă de durere

”Marele său vis era să devină fotbalist profesionist. Și-a dedicat tot timpul pentru asta, iar anul acesta urma să fie anul lui. Este un gol imens. Într-o secundă simți furie și în următoarea tristețe pentru că ți-ai pierdut unul dintre copii într-un mod total inutil. Într-un mod total absurd. Vorbea cu toți și voia să ajute cu orice putea”, a dezvăluit Joakim, tatăl lui Mosshagen.

Vestea a avut un impact total asupra orașului Örebro, unde prieteni, fani și vecini au dorit să-i aducă un omagiu. Flori, lumânări și mesaje au apărut în diferite puncte ale localității aflate la ca semn de rămas bun pentru tânărul portar.

Clubul la care evolua fotbalistul a transmis un mesaj, în care condamnă categoric incidentul.

Clubul condamnă categoric violența fără sens

”În memoria lui Hugo. Tristețea este mare, dar în mijlocul întunericului, amintirea lui Hugo dăinuie. În fiecare amintire. În fiecare zâmbet. În fiecare persoană pe care a cunoscut-o.

Ieri ne-am trezit cu un eveniment teribil. Suntem îndurerați de pierderea unui portar excepțional și talentat, a unui coechipier și prieten valoros. La club, oamenii se mișcau ca de obicei în timpul zilei, dar nimic nu era la fel. Ochii se întâlneau, brațele erau împreunate, iar tăcerea vorbea mai mult decât puteau spune vreodată cuvintele.

În timpul unei slujbe de pomenire la biserică s-au aprins lumânări, iar la club tricoul și mănușile portarului au fost atârnate în vestiar, înconjurate de fotografii, lumânări și flori.

Pe măsură ce se lăsa seara, coechipierii s-au dus la locul comemorativ pentru a aprinde ultimele lumânări ale serii, încercând să țină întunericul la distanță, deși nicio lumină nu poate înlocui ceea ce a fost stins.

Vidul poartă irealitate, furie și tristețe. Disperarea este imensă din cauza violenței fără sens care se ascunde în spatele tuturor acestor lucruri. Ceea ce s-a întâmplat ne-a afectat profund pe toți. Odihnește-te în pace, Hugo”, a transmis clubul Forward BK, la care evolua Hugo Mosshagen.