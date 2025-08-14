Crimă în Mogoșoaia: bătrână de 76 de ani, ucisă de un tânăr de 25 de ani. Criminalul a fost prins în București

O crimă a avut loc în Mogoșoaia miercuri seară, după ce un tânăr de 25 de ani a ucis o bătrână în vârstă de 76 de ani. Acesta a dispărut imediat după comiterea faptei, dar a fost prins în București.

ADVERTISEMENT

Bătrână de 76 de ani, ucisă de un un tânăr de 25 de ani, în Mogoșoaia

în jurul orei 20:00, pe 13 august 2025. Victima locuia în aceeași curte cu bărbatul. Pensionara era bolnavă, motiv pentru care era nevoită să împartă spațiul cu el, după cum au spus rudele femeii.

“A făcut pareză la cap, a ieşit din spital, nu avea unde să se ducă, decât la nepoata noastră, acolo, în Mogoşoaia”, a spus o rudă a victimei, potrivit .

ADVERTISEMENT

Aceasta locuia cu chirie într-o anexă de pe o stradă din Mogoșoaia. În momentul în care a avut loc crima, aceasta era singură acasă. Tânărul a ucis-o pe loc după ce a înjunghiat-o, din senin, cu un cuțit.

Nu se știe cum a început motivul și nici motivul pentru care . “O femeie a fost găsită decedată în locuința din comuna Mogoșoaia, având o plagă înjunghiată, produsă prin agresiune fizică în zona gâtului”, a declarat Andreea Balaş, IPJ Ilfov.

ADVERTISEMENT

Suspectul, dus la audieri

După ce a ucis-o pe femeie, tânărul a lăsat-o într-o baltă de sânge și a dispărut. După câteva ore, însă, polițiștii l-au găsit în Sectorul 1 al Capitalei.

ADVERTISEMENT

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, bărbatul a fost dus la audieri la Poliția Buftea. Ulterior, în cursul zilei de joi, acesta va ajunge în fața judecătorilor sub acuzația de omor. Dacă suspectul va fi găsit inovat, acesta riscă o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare. â

ADVERTISEMENT

Nu au existat alte sesizări sau plângeri până în momentul tragediei. Polițiștii continuă ancheta și încearcă să afle de ce a comis bărbatul această faptă.