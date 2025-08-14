News

Crimă în Mogoșoaia: bătrână de 76 de ani, ucisă de un tânăr de 25 de ani. Criminalul a fost prins în București

O bătrână de 76 de ani a fost ucisă în Mogoșoaia. Autorul faptei, un tânăr de 25 de ani, a fost prins de polițiști în București
Andreea Stanaringa
14.08.2025 | 17:23
Crima in Mogosoaia batrana de 76 de ani ucisa de un tanar de 25 de ani Criminalul a fost prins in Bucuresti
O femeie de 76 de ani, ucisă în Mogoșoaia. Sursa foto: Hepta, Freepik/Colaj Fanatik

O crimă a avut loc în Mogoșoaia miercuri seară, după ce un tânăr de 25 de ani a ucis o bătrână în vârstă de 76 de ani. Acesta a dispărut imediat după comiterea faptei, dar a fost prins în București.

Bătrână de 76 de ani, ucisă de un un tânăr de 25 de ani, în Mogoșoaia

Fapta s-a petrecut în jurul orei 20:00, pe 13 august 2025. Victima locuia în aceeași curte cu bărbatul. Pensionara era bolnavă, motiv pentru care era nevoită să împartă spațiul cu el, după cum au spus rudele femeii.

“A făcut pareză la cap, a ieşit din spital, nu avea unde să se ducă, decât la nepoata noastră, acolo, în Mogoşoaia”, a spus o rudă a victimei, potrivit Observator News.

Aceasta locuia cu chirie într-o anexă de pe o stradă din Mogoșoaia. În momentul în care a avut loc crima, aceasta era singură acasă. Tânărul a ucis-o pe loc după ce a înjunghiat-o, din senin, cu un cuțit.

Nu se știe cum a început motivul și nici motivul pentru care agresorul a recurs la un astfel de gest. “O femeie a fost găsită decedată în locuința din comuna Mogoșoaia, având o plagă înjunghiată, produsă prin agresiune fizică în zona gâtului”, a declarat Andreea Balaş, IPJ Ilfov.

Suspectul, dus la audieri

După ce a ucis-o pe femeie, tânărul a lăsat-o într-o baltă de sânge și a dispărut. După câteva ore, însă, polițiștii l-au găsit în Sectorul 1 al Capitalei.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, bărbatul a fost dus la audieri la Poliția Buftea. Ulterior, în cursul zilei de joi, acesta va ajunge în fața judecătorilor sub acuzația de omor. Dacă suspectul va fi găsit inovat, acesta riscă o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare. â

Nu au existat alte sesizări sau plângeri până în momentul tragediei. Polițiștii continuă ancheta și încearcă să afle de ce a comis bărbatul această faptă.

