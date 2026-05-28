Crimă îngrozitoare la Târgu Jiu. Cum puteau fi salvați bunica și fratele ucigașului tatuator care a făcut măcel cu maceta. Criminalistul Dan Antonescu dezvăluie cauzele tragediei

ADVERTISEMENT

Crima care a avut loc miercuri, 27 mai 2026, într-un apartament din cartierul Olari din Târgu Jiu a șocat întreaga țară prin cruzimea cu care a fost comisă. Potrivit informațiilor din anchetă, un bărbat de 39 de ani și-ar fi ucis bunica, în vârstă de 83 de ani, și fratele de 40 de ani cu o macetă, după care și-a luat viața. Totul a ieșit la iveală după ce o vecină apropiată a bătrânei a observat că nimeni din apartament nu mai răspundea la telefon încă de la ora 11 dimineața. Îngrijorată, femeia a alertat autoritățile. Le-a povestit anchetatorilor, cu lacrimi în ochi, că a simțit că ceva grav s-a întâmplat după ce apelurile ei au rămas fără răspuns ore în șir.

Filmul crimelor din Târgu Jiu. Și-a ucis bunica și fratele și apoi și-a luat viața

Când au intrat în locuință, anchetatorii au descoperit o scenă greu de imaginat. Victimele prezentau urme de violență extremă, iar în apartament au fost găsite mai multe indicii care arată că în familie existau tensiuni de mult timp. Surse apropiate anchetei spun că, după ce și-ar fi atacat bunica și fratele mai mare, bărbatul și-ar fi tăiat gâtul. Un vecin susține că în apartament a fost găsită și maceta pe care suspectul ar fi cumpărat-o încă de anul trecut și cu care și-ar fi amenințat familia în repetate rânduri. Oamenii din zonă spun că scandalurile dintre cei trei erau aproape zilnice. Cei doi frați locuiau împreună cu bunica lor de aproximativ 13 ani, iar certurile ar fi devenit tot mai dese în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

Vecinii spun că Alexandru Marinescu avea un comportament tot mai ciudat și că era cunoscut în zonă ca fiind consumator de substanțe interzise. Pe piept avea tatuat cuvântul „Lucifer”, iar numele său ar apărea și într-un dosar instrumentat de DIICOT. Deși era apreciat pentru talentul său artistic, fiind absolvent al Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara și lucrând ca pictor și tatuator, apropiații spun că viața lui s-ar fi schimbat complet după divorț. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, acesta suferea de depresie și fusese internat, în 2022, într-un spital de psihiatrie.

Criminalistul Dan Antonescu spune cum s-a putut ajunge la o asemenea tragedie

În familie existau și probleme financiare. Surse apropiate anchetei susțin că doar unul dintre frați avea un loc de muncă, iar mare parte din veniturile casei proveneau din pensia bătrânei. Cu doar o zi înainte de tragedie, femeia ceruse inclusiv un ordin de protecție împotriva fiicei sale, despre care apropiații spun că îi cerea constant bani. Anchetatorii iau în calcul faptul că și conflictele repetate din familie ar fi contribuit la producerea tragediei. Procurorul Cristian Onescu a declarat că, din datele strânse până acum, totul ar fi pornit pe fondul unui conflict spontan și al afecțiunilor psihice de care suspectul suferea.

ADVERTISEMENT

Evenimentele care au dus la tragedia din Târgu Jiu au fost analizate de FANATIK împreună cu criminalistul Dan Antonescu, care a explicat ce se poate ascunde în spatele unui asemenea gest extrem, dar și ce rol ar fi putut avea problemele psihice și consumul de substanțe interzise în declanșarea violenței. „Din punctul meu de vedere, avem de-a face cu probleme de natură psihiatrică, mai ales că presupusul autor a fost internat în unități medicale de specialitate. Este foarte posibil ca problemele sale să se fi agravat, fără ca aceste aspecte să fie sesizate la timp către cadrele medicale de cei din jur. Marea problemă în cazul persoanelor externate, care au diagnostice psihice, este că acestea trebuie supravegheate permanent și trebuie să urmeze cu strictețe tratamentul prescris.

ADVERTISEMENT

În momentul în care medicația nu este administrată sau, mai grav, este combinată cu alcool ori substanțe interzise, riscurile cresc enorm. Se vehiculează inclusiv ideea că acesta s-ar fi aflat în atenția DIICOT, fie ca simplu consumator, fie chiar ca posibil traficant de substanțe interzise. Combinația dintre probleme psihice, alcool și droguri poate duce la tragedii precum cea despre care vorbim acum”, ne-a precizat criminalistul Dan Antonescu.

ADVERTISEMENT

Indiciile din camera criminalului

Specialistul consultat de FANATIK ne-a dezvăluit și faptul că, în astfel de cazuri, , iar orice detaliu aparent minor poate declanșa o tragedie de proporții. „Atunci când avem de-a face cu persoane aflate sub influența alcoolului sau, mai ales, a drogurilor, orice urmă de logică, empatie sau autocontrol dispare. Reacțiile devin complet imprevizibile. O macetă poate fi cumpărată cu ușurință din numeroase magazine sau poate fi chiar confecționată artizanal. Violența cu care și-ar fi ucis fratele și bunica reprezintă, într-adevăr, un aspect aparte al acestui caz. Este posibil ca și faptul că mama a fost nevoită să părăsească locuința în urma ordinului de protecție să fi reprezentat un factor declanșator.

Din informațiile apărute până acum, în camera celui suspectat că ar fi autorul crimelor au fost găsite mai multe indicii care arată că acesta cocheta cu satanismul. Toate aceste elemente se suprapun peste problemele psihice și peste un posibil consum de alcool sau substanțe interzise, care pot acutiza stările violente. În astfel de situații, aproape orice poate deveni un factor declanșator pentru gesturi extreme”, a mai completat acesta, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Concluziile lui Dan Antonescu

Potrivit criminalistului, comportamentul extrem manifestat în astfel de cazuri poate fi explicat prin existența unei crize psihice acute, în care discernământul este serios afectat. Revenirea parțială la realitate după producerea tragediei poate genera reacții dramatice din partea autorului.

„De foarte multe ori, cei care comit astfel de fapte se află într-un puseu sau într-o criză acută a bolii de care suferă. Ulterior intervine o stare de relaxare de după faptă, moment în care apare și o revenire parțială la realitate. Tocmai atunci apar, de multe ori, și gesturile suicidale, pentru că persoana conștientizează gravitatea faptelor comise și dimensiunea tragediei produse.

Nu întâmplător, persoanele diagnosticate cu afecțiuni psihice grave nu sunt pedepsite penal în anumite situații, ci sunt internate, prin hotărâre judecătorească, în unități medicale specializate. Ele nu răspund penal în același mod ca o persoană fără discernământ afectat. Este posibil ca și acest tânăr să se fi aflat într-o astfel de situație, iar într-un moment de luciditate, după comiterea crimelor, să fi realizat ce a făcut și să își fi aplicat singur pedeapsa supremă”, a mai declarat Antonescu.