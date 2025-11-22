Crimă la stadionul Benficăi Lisabona! Liderul ultrașilor, găsit împușcat în cap

ADVERTISEMENT

Suporterii sunt șocați în aceste momente, asta după ce unul dintre ultrașii cunoscuți de la Benfica a fost găsit împușcat în cap chiar la arena Da Luz.

Liderul ultrașilor de la Benfica a fost ucis

Poliția anunță că a deschis o anchetă în privința uciderii lui Sergio Caetano, cel care conducea galeria lui Benfica. Acesta a fost găsit în mașina sa, fără suflare, cu o rană la cap ce pare a fi dintr-o împușcare, notează presa din Portugalia. Clubul lusitan a emis un comunicat în lumina evenimentelor: „Devotamentul său neclintit față de club va lăsa o amprentă de neșters în istoria susținerii lui Benfica”.

În spațiul online se speculează pe seama faptului că ar putea să fie vorba despre un asasinat, o reglare de conturi între oameni din lumea rău-famată a Lisabonei. Nu există, însă, momentan probe clare cu privire la aceste informații și cel mai probabil detaliile cu privire la ucigaș vor apărea în zilele viitoare în presa din Portugalia, după ce ancheta poliției va fi finalizată.

Benfica are un sezon sub așteptări

Benfica rămâne o forță la nivel de fotbal european, însă rezultatele din ultimii ani nu au fost cele mai bune, iar rivala din oraș, Sporting Lisabona, i-a luat fața și a câștigat campionatul sezonul trecut. Nici actuala stagiune nu este una foarte bună pentru echipa „vulturilor”, care l-a dat afară pe Bruno Lage și a făcut o angajare surpriză.

a fost alesul, iar acum „The Special One” speră să readucă gloria de acum ceva ani la Benfica. Tehnicianul revine în fotbalul portughez după 21 de ani, ultima dată fiind pe banca lui FC Porto, în 2004, când a reușit una din cele mai mari surprize din istoria Champions League, câștigând trofeul cu echipa „dragonilor”. În acest moment, Benfica este pe locul 3, la 6 puncte de primul loc, ocupat de FC Porto.