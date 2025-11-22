Sport

Crimă la stadionul Benficăi Lisabona! Liderul ultrașilor, găsit împușcat în cap

Eveniment șocant petrecut în Portugalia, acolo unde liderul ultrașilor lui Benfica a fost găsit împușcat în cap chiar la stadionul echipei din Lisabona.
Mihai Alecu
22.11.2025 | 12:47
Crima la stadionul Benficai Lisabona Liderul ultrasilor gasit impuscat in cap
Crimă în Portugalia, acolo unde liderul ultrașilor a fost găsit mort la stadion
ADVERTISEMENT

Suporterii din Portugalia sunt șocați în aceste momente, asta după ce unul dintre ultrașii cunoscuți de la Benfica a fost găsit împușcat în cap chiar la arena Da Luz.

Liderul ultrașilor de la Benfica a fost ucis

Poliția anunță că a deschis o anchetă în privința uciderii lui Sergio Caetano, cel care conducea galeria lui Benfica. Acesta a fost găsit în mașina sa, fără suflare, cu o rană la cap ce pare a fi dintr-o împușcare, notează presa din Portugalia. Clubul lusitan a emis un comunicat în lumina evenimentelor: „Devotamentul său neclintit față de club va lăsa o amprentă de neșters în istoria susținerii lui Benfica”.

ADVERTISEMENT

În spațiul online se speculează pe seama faptului că ar putea să fie vorba despre un asasinat, o reglare de conturi între oameni din lumea rău-famată a Lisabonei. Nu există, însă, momentan probe clare cu privire la aceste informații și cel mai probabil detaliile cu privire la ucigaș vor apărea în zilele viitoare în presa din Portugalia, după ce ancheta poliției va fi finalizată.

Benfica are un sezon sub așteptări

Benfica rămâne o forță la nivel de fotbal european, însă rezultatele din ultimii ani nu au fost cele mai bune, iar rivala din oraș, Sporting Lisabona, i-a luat fața și a câștigat campionatul sezonul trecut. Nici actuala stagiune nu este una foarte bună pentru echipa „vulturilor”, care l-a dat afară pe Bruno Lage și a făcut o angajare surpriză.

ADVERTISEMENT
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Digi24.ro
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”

Jose Mourinho a fost alesul, iar acum „The Special One” speră să readucă gloria de acum ceva ani la Benfica. Tehnicianul revine în fotbalul portughez după 21 de ani, ultima dată fiind pe banca lui FC Porto, în 2004, când a reușit una din cele mai mari surprize din istoria Champions League, câștigând trofeul cu echipa „dragonilor”.  În acest moment, Benfica este pe locul 3, la 6 puncte de primul loc, ocupat de FC Porto.

ADVERTISEMENT
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm...
Digisport.ro
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”
Dezastru pentru Hamilton! Bornă negativă nemaiîntâlnită în carieră în calificările din Las Vegas
Fanatik
Dezastru pentru Hamilton! Bornă negativă nemaiîntâlnită în carieră în calificările din Las Vegas
Afacerea care l-a adus mereu pe linia de plutire pe milionarul român cu...
Fanatik
Afacerea care l-a adus mereu pe linia de plutire pe milionarul român cu 9 copii: ”Anii te fac să gândești altfel”
La aproape un an de la retragere, Simona Halep primește o lovitură puternică...
Fanatik
La aproape un an de la retragere, Simona Halep primește o lovitură puternică din partea ITIA. Gestul făcut de agenția care i-a ruinat întreaga carieră
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fără dubii! Petr Cech a vorbit deschis despre Ladislau Bölöni, după ce acesta...
iamsport.ro
Fără dubii! Petr Cech a vorbit deschis despre Ladislau Bölöni, după ce acesta a afirmat că 'a fost cel mai inteligent jucător pe care l-am antrenat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!