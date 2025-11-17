Crimă odioasă în Bosnia, la 24 de ore după victoria cu România! Și-a ucis iubita în toaleta unui restaurant. Video

ADVERTISEMENT

Bucuria victoriei obținută de Bosnia în fața României, în preliminariile Cupei Mondiale, a fost umbrită de o crimă abominabilă. Un arbitru din prima divizie și-a ucis iubita cu focuri de armă.

Este vorba de asistentul Anis Kalajdzic, în vârstă de 33 de ani, iar tragicul eveniment a avut loc în orașul Mostar. Conform , acesta și-ar fi ucis iubita în toaleta unui restaurant.

Bărbatul și-ar fi așteptat partenera să iasă de la sala de fitness și a amenințat-o cu pistolul. Speriată, femeia a fugit din calea agresorului, s-a ascuns în toaleta unui restaurant din zonă și a alertat poliția.

Până la , arbitrul Anis Kalajdzic a reușit să intre peste iubita sa în baie și a împușcat-o. Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi vrut să se sinucidă, dar arma i s-a blocat.

Ucigașul a fost reținut de poliție

Anis Kalajdzic a fost imediat reținut și se află în arestul poliției. S-a deschis o anchetă în acest caz, mai ales că s-a aflat faptul că arbitrul ar mai fi amenințat-o și în trecut pe partenera sa, fără ca aceasta să depună, însă, vreo sesizare în acest sens.

Identitatea victimei nu a fost dată publicității, însă presa locală susține că ar fi vorba de Aldina Jahic, în vârstă de 32 de ani, originară din Kalesija și care se mutase recent la Mostar. Cei doi ar fi avut o relație, iar ruptura ar fi declanșat conflictul care s-a sfârșit tragic.

Cine este Anis Kalajdzic

Considerat unul dintre cei mai buni arbitri asistenți din Bosnia, Anis Kalajdzic își luase permis de armă în urmă cu o lună. În motivarea cererii sale, el a invocat faptul că primește numeroase amenințări în urma deciziilor pe care le ia pe terenul de fotbal.

Anis Kalajdzic este fiul fostului fotbalist Avdo Kalajdzic, care a jucat pentru Velez Mostar și Bursaspor. Tatăl arbitrului a fost și antrenorul echipei Velez Mostar în trei perioade și a ocupat pentru scurt timp funcția de antrenor interimar al .