Crimă șocantă în Rusia: un judecator a fost împușcat în plină stradă. Avea organele genitale tăiate și un cuțit înfipt în ochi

Un judecător din Rusia a fost găsit împușcat, cu organele genitale tăiate și cu un cuțit înfipt în ochi. Cu ce ipoteză vin autoritățile
Codrina Menţel
15.08.2025 | 06:20
Crima socanta in Rusia un judecator a fost impuscat in plina strada Avea organele genitale taiate si un cutit infipt in ochi
Crimă șocantă în Rusia: un judecator a fost găsit mort pe stradă. A fost împușcat, avea organele genitale tăiate și un cuțit înfipt în ochi. Foto: freepik.com/ X/ colaj Fanatik

Un judecător rus a fost torturat și ucis în plină stradă. Imaginile au șocat autoritățile, care au descoperit că era împușcat, avea organele genitale tăiate și un cuțit înfipt în ochi. Oamenii legii cred că această crimă ar fi avut loc pe fondul unei gelozii.

Judecător torturat și ucis în stradă

Un judecător a fost găsit mort pe o stradă din orașul Kamîșin, regiunea Volgograd. Surse apropiate anchetei susțin că acesta ar fi fost torturat înainte de a fi ucis, conform publicației locale v1.ru.

Trupul lui Vasili Vetlugin a fost descoperit joi seară. Din primele informații, acesta a fost împușcat. De asemenea, el avea organele genitale tăiate și un cuțit înfipt în ochi.

Presa locală menționată mai transmite faptul că suspectul a fost deja reținut. Comitetul pentru Investigații a confirmat că bărbatul suspectat de crimă este un om de afaceri.

„În seara zilei de 14 august, trupul unui judecător în funcție, cu răni prin împușcare și înjunghiere, a fost găsit lângă clădirea Tribunalului Orășenesc Kamîșin din regiunea Volgograd. Suspectul a fost reținut. Potrivit anchetei, acesta este implicat în activități comerciale”, a anunțat serviciul de presă al Comitetului de Investigații pentru regiune.

Prima ipoteză în cazul morții judecătorului

Autorul crimei ar fi fost chiar soțul unei femei cu care judecătorul ar fi avut o aventură, conform sursei citate. De asemenea, cadavrul se afla la o distanță mică față de tribunal. Acesta a fost urmărit și atacat cu sânge rece.

Polițiștii au împânzit zona și caută cât mai multe indicii. Mai mult, ei vin cu o primă ipoteză, aceea că ar fi fost o crimă din gelozie. Soțul femeii ar fi aflat că este înșelat, așa că a decis să-și facă dreptate singur, într-un mod macabru.

În același timp, o altă publicație, unikal.az, susține că autorul crimei ar fi așteptat sosirea polițiștilor și s-ar fi predat. El l-ar fi împușcat pe judecător de mai multe ori. În orice caz, suspectul este acuzat de crimă cu circumstanțe agravante și deținerea unei arme fără permis.

