News

Crime violente în Mexic: capetele a șase bărbați au fost găsite pe o șosea. Ce au găsit polițiștii la locul faptei

Mai multe crime violente au avut loc în Mexic: polițiștii au găsit capetele a șase bărbați pe o șosea. Ce altă descoperire au făcut autoritățile
Andreea Stanaringa
20.08.2025 | 08:17
Crime violente in Mexic capetele a sase barbati au fost gasite pe o sosea Ce au gasit politistii la locul faptei
Șase crime violente au fost comise în Mexic. Sursa foto: Hepta, Unsplash/Colaj Fanatik

Pe o șosea din centrul Mexicului au fost descoperite capetele a șase bărbați. Zona respectivă nu este asociată, în mod normal, cu violența cartelurilor.

ADVERTISEMENT

Capetele a șase bărbați, găsite pe o șosea din Mexic

Descoperirea a fost făcută de autoritățile locale marți dimineața, pe o șosea care leagă statele Puebla și Tlaxcala, care sunt recunoscute ca fiind pașnice, potrivit BBC. Polițiștii nu au oferit niciun motiv pentru aceste crime. Nu a fost precizat care dintre grupările criminale care operează în țară ar fi putut comite aceste fapte.

Mai mult, potrivit presei locale, la locul faptei a fost lăsată și o pătură cu un mesaj de avertizare ce era adresat bandelor rivale. Mesajul era semnat de un grup numit “La Barredora”, care se traduce prin “măturătorul”. Numele este același cu cel al unui grup criminal puțin cunoscut ce operează în statul Guerrero, din partea de vest a țării.

ADVERTISEMENT

Nu se știe, însă, dacă acest grup este responsabil de comiterea crimelor și nici motivul pentru care s-a recurs la aceste fapte. Procuratura locală a declarat că cele șase capete găsite erau ale unor bărbați. A fost deschisă o anchetă în cazul crimelor, transmite AFP.A

În afară de traficul de droguri, în această regiune există și problema contrabandei cu combustibil. Aceasta este cunoscută sub numele de “huachicolea” și generează, anual, miliarde de dolari pentru grupurile care o practică.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna

Autoritățile federale nu au comentat crimele până în acest moment. În prezent, în Mexic se desfășoară o campanie majoră de combatere a traficului de fentanil, iniţiată de administraţia preşedintei Claudia Sheinbaum. Statele Puebla şi Tlaxcala nu sunt predispuse, în general, la violența extremă a cartelurilor, predominantă în alte părți din țară.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E...
Digisport.ro
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”

Mai multe persoane au fost ucise în iunie

O crimă asemănătoare a fost comisă în iunie. La momentul respectiv, au fost găsite cadavrele a 20 de persoane în Sinaloa, patru dintre ele fiind decapitate. Statul respectiv este afectat de violența bandelor.

De asemenea, în mai, șapte tineri din Mexic au fost uciși într-un schimb de focuri în statul central Guanajuato. Faptele s-au petrecut în timpul unei sărbători a Bisericii Catolice.

ADVERTISEMENT

În ultimii ani, violența dintre carteluri a crescut considerabil. Sute de mii de persoane au fost ucise și alte zece mii au dispărut din 2006, de când Guvernul a început să folosească armata împotriva bandelor.

Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea...
Fanatik
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea sfidătoare a ministrului Sănătății
Curs valutar BNR pentru miercuri, 20 august 2025. Ce cotații au euro și...
Fanatik
Curs valutar BNR pentru miercuri, 20 august 2025. Ce cotații au euro și dolarul american
Atac cu drone rusești în porturile din Ucraina, la granița României. Mesaj RO-Alert...
Fanatik
Atac cu drone rusești în porturile din Ucraina, la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
Ianis Hagi se îmbogățește! Maccabi Tel Aviv i-a pregătit un salariu mic, dar...
iamsport.ro
Ianis Hagi se îmbogățește! Maccabi Tel Aviv i-a pregătit un salariu mic, dar o primă de instalare uriașă
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!