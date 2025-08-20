Crime violente în Mexic: capetele a șase bărbați au fost găsite pe o șosea. Ce au găsit polițiștii la locul faptei

Pe o șosea din centrul Mexicului au fost descoperite capetele a șase bărbați. Zona respectivă nu este asociată, în mod normal, cu violența cartelurilor.

ADVERTISEMENT

Capetele a șase bărbați, găsite pe o șosea din Mexic

de autoritățile locale marți dimineața, pe o șosea care leagă statele Puebla și Tlaxcala, care sunt recunoscute ca fiind pașnice, potrivit . Polițiștii nu au oferit niciun motiv pentru aceste crime. Nu a fost precizat care dintre grupările criminale care operează în țară ar fi putut comite aceste fapte.

Mai mult, potrivit presei locale, la locul faptei a fost lăsată și o pătură cu un mesaj de avertizare ce era adresat bandelor rivale. Mesajul era semnat de un grup numit “La Barredora”, care se traduce prin “măturătorul”. Numele este același cu cel al unui grup criminal puțin cunoscut ce operează în statul Guerrero, din partea de vest a țării.

ADVERTISEMENT

Nu se știe, însă, dacă acest grup este responsabil de comiterea crimelor și nici motivul pentru care s-a recurs la aceste fapte. Procuratura locală a declarat că cele șase capete găsite erau ale unor bărbați. A fost deschisă o anchetă în cazul crimelor, transmite AFP.A

În afară de traficul de droguri, în această regiune există și problema contrabandei cu combustibil. Aceasta este cunoscută sub numele de “huachicolea” și generează, anual, miliarde de dolari pentru grupurile care o practică.

ADVERTISEMENT

Autoritățile federale nu au comentat crimele până în acest moment. În prezent, în Mexic se desfășoară o campanie majoră de combatere a traficului de fentanil, iniţiată de administraţia preşedintei Claudia Sheinbaum. Statele Puebla şi Tlaxcala nu sunt predispuse, în general, la violența extremă a cartelurilor, predominantă în alte părți din țară.

ADVERTISEMENT

Mai multe persoane au fost ucise în iunie

a fost comisă în iunie. La momentul respectiv, au fost găsite cadavrele a 20 de persoane în Sinaloa, patru dintre ele fiind decapitate. Statul respectiv este afectat de violența bandelor.

De asemenea, în mai, șapte tineri din Mexic au fost uciși într-un schimb de focuri în statul central Guanajuato. Faptele s-au petrecut în timpul unei sărbători a Bisericii Catolice.

ADVERTISEMENT

În ultimii ani, violența dintre carteluri a crescut considerabil. Sute de mii de persoane au fost ucise și alte zece mii au dispărut din 2006, de când Guvernul a început să folosească armata împotriva bandelor.