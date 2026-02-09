Crimele misterioase care au zguduit Bulgaria provoacă șoc și controverse. „E ca pe insula lui Epstein, dar pentru săraci”

ADVERTISEMENT

Un thriller sângeros este în derulare în Bulgaria de o săptămână, comunitatea asistând uluită la o serie de crime aparent inexplicabile şi şocante prin modul în care au fost comise. Trei cadavre au fost găsite la începutul săptămânii trecute pe Muntele Okolciţa, lângă un refugiu montan din apropierea Pasului Petrohan, pentru ca acum alte trei persoane să fie găsite moarte într-o rulotă.

Locul unde a murit eroul bulgar Hristo Botev ales ca loc al crimelor

Cazul este cu atât mai dramatic cu cât printre cei împuşcaţi în rulotă se afla şi proprietarul refugiului lângă care a fost găsit primul lot de cadavre. Ivailo Kaluşev avea un glonţ în cap, iar alături de acesta se mai trupurile fără viaţă ale lui Alexander Makulev (15 ani) și Nikolai Zlatkov (22 ani). Rulota era parcată pe un drum lateral de pământ, în direcția Vârfului Okolchiţa, locul unde a murit poetul şi revoluţionarul bulgar Hristo Botev. În ultima sa postare pe Facebook, înainte de moarte, Kalușev a citat poemul „Lupta”, al lui Botev, care vorbește despre natura umană lipsită de credință, speranță și iubire, dar și despre temele luptei revoluționare și ale sacrificiului de sine.

Aceste circumstanţe complică şi mai mult lucrurile şi anchetatorii se întreabă acum dacă nu cumva este vorba de morţi ritualice. Informaţiile preliminare conduc spre ipoteza că Ivailo Kalușev i-a ucis pe cei doi bărbați, mai întâi împușcându-l pe Zlatkov în spate, apoi pe Makulev, pentru ca, în final, să îşi tragă un glonţ în cap. Poliţia a dezvăluit că Ivailo Kalușev era căutat pentru tripla crimă de la refugiul de lângă Petrohan, unde au fost găsite cadavrele prietenilor săi, Ivailo Ivanov, Decho Vasilev și Plamen Statev. Fiecăruia dintre ei i-a fost tras câte un glonţ în cap.

„O organizație bazată pe principii spirituale și ezoterice, din care făceau parte și copii”

Ivailo Kaluşev deţinea ONG-ul intitulat Agenţia Naţională pentru Controlul Teritoriilor Protejate, care între altele avea ca obiect organizarea de tabere de vacanţă pentru tineri, dar împotriva căruia fusese depusă o plângere în urmă cu doi ani pentru „abuz sexual asupra copiilor” şi prezenţa unor „structuri paramilitare”. Înainte de a afla că fiul său este mort, tatăl lui Alexander Makulev declara presei bulgare că l-a înscris pe fiul său la Kaluşev pentru a acumula cunoștințe care nu erau predate la școală, inclusiv în domeniile meditației și practicilor spirituale.

Deşi aparent cercul criminal se închide o dată cu sinuciderea presupusului criminal, opinia publică din Bulgaria cere ca ancheta să continue şi să fie extinsă, pentru că o crimă nu se consideră rezolvată doar atunci când făptuitorul este identificat, ci atunci când este descoperită cauza, după cum spune criminalistul Ivan Savov. „Cu cât ies la iveală mai multe fapte, cu atât totul devine mai confuz. Este evident că era o organizație bazată pe principii spirituale și ezoterice, din care făceau parte și copii. Nu știm de ce autoritățile și serviciile nu au luat nicio măsură atât de mult timp. Cine le-a asigurat confortul în cabană ​​și de ce au semnat un acord-cadru cu ministerul la doar câteva zile după înființarea lor?”, se întreabă criminalistul.

„Dacă făptaşul este unul singur, este ciudat că aceste crime au fost comise de două ori, în două locuri diferite”

La rândul său, fostul anchetator Andrei Ţvetanov avansează şi el ipoteze care sugerează că activitatea acestui ONG este un puzzle cu multe ramificaţii. „Poate că cei uciși au fost folosiți la ceva și acum au fost eliminați. Dacă făptaşul este unul singur, este ciudat că aceste crime au fost comise de două ori, în două locuri diferite”, a mai spus el, punând la îndoială chiar faptul că Ţvetanov ar fi ucigaşul.

„Criminalul s-ar putea să nu fie mort. Faptul că în rulota lui Okolcița s-au găsit cartușe și arme nu înseamnă că ucigaşul s-ar numărat printre cei morţi”, a adăugat fostul anchetator. Cum între activităţile organizaţiei conduse de Kaluşev se număra şi explorarea peşterilor, acesta nu exclude nici varianta ca în timpul unor astfel de explorări grupul să fi descoperit metale prețioase, iar vânătorilor de comori.

Doi foşti demnitari critică mersul anchetei şi „harababura” din ultima săptămână

Trahil Angelov, cunoscut pentru criticile sale dure la adresa instituțiilor și structurilor politice din Bulgaria, face acuzații grave la adresa autorităţilor, care spun că au acţionat ca o umbrelă „politică” a acestei grupări şi le-au oferit sprijin financiar. „Petrohanţii (n.r. – după numele Pasului unde se afla cabana) sunt ceva de genul canibalilor , dar pentru săraci! O gaşcă de homosexuali pedofili înarmaţi s-au baricadat în cabana Petrohan şi, sub protecţia statului, sponsorizaţi de primarul Sofiei, ‘păzeau’ zona. Ce anume și pe cine mai exact păzeau în pădurea pe care și-au însușit-o?

Un ONG oarecare a uzurpat funcțiile statului și ale instituțiilor sale și a ocupat o vastă zonă montană. Ia să explice acum Agenția Executivă a Pădurilor câte sesizări privind tăieri ilegale a primit de la banda de pedofili. ANAF trebuie de urgență să explice de unde această organizație criminală de așa-ziși ‘rangeri’ dispune de milioane pentru proprietăți în Mexic, cabane, vehicule, arme, camere, drone etc. Cine, în afară de Terziev (n.r. – primarul Sofiei), i-a finanțat?”, a acuzat acesta.

Poliţia este aspru criticată şi ea pentru modul în care gestionează situaţia, fostul ministru de interne, Emanuil Iordanov, şi fostul şef al Serviciului Naţional de Investigaţii, Boiko Naidenov, acuzând că oamenii au fost blocaţi într-o „harababură” în ultima săptămână. „Există acuzații de trafic de persoane și trafic de droguri. Dacă există așa ceva, de ce nu a fost prins nimeni?”, se întreabă fostul ministru.