Criminalul din Mureș, aproape de a mai face o victimă. Ce a pățit un cioban care s-a întâlnit vineri cu Emil Gânj

Intrăm în a 12-a zi în care Emil Gânj, criminalul din Mureș, este căutate de forțe impresionante de Poliție și alte cadre MAI. Vineri, bărbatul de 37 de ani a fost cât pe ce să mai agreseze o persoană. Ce a pățit un cioban cu care s-a întâlnit.

Un cioban din Bistrița, amenințat de criminalul din Mureș

În urmă cu 24 de ore, , a fost căutat într-o pădure care se întinde pe 100 de hectare, în județul Bistrița-Năsăud. Raidurile oamenilor legii au fost din nou fără rezultate.

La orele serii, un cioban din zonă a dezvăluit că, în prima parte a zilei de vineri, l-a întâlnit pe criminal. Disperat și înfometat, Emil Gânj l-a amenințat cu moartea pe localnic și i-a furat mâncarea.

”Era la ora 11:00 ziua. Eu am venit cu animalele, am trecut să mă duc cu ele la apă, aici pe câmpul de aici este porumb. M-am dus să iau apă la vaci și mi-am agățat traista într-un stâlp, cum zicem noi, când eu am mers încolo, criminalul mi-a luat geanta din cui, o pus-o jos, a luat plasa cu mâncare și s-a dus mai în față vreo 10 metri și s-a dus după fântână”, spune ciobanul, la .

Ulterior, suspectul l-a amenințat pe cioban să nu se apropie de el, altfel îl va ucide. ”Eu când l-am văzut, am fugit. El se ridică, zice nu te apropia la mine, la 30-40 de metri, că te pun jos.

Când am auzit m-am îndepărtat de el. Atunci, el o luat distanță cam de 50 de metri de mine, a stat lângă un pârâu, s-o uitat în stânga și-n dreapta și o dat să vină către mine. Și atunci eu am fugit”, adaugă ciobanul.

De ce nu a putut să sune la 112 ciobanul

Localnicul mai punctează că a vrut să sune imediat la Poliție și să raporteze prezența criminalului. I-a fost imposibil, pentru că acesta nu a funcționat. S-a pierdut astfel timp prețios, iar .

”Când am vrut să sun la 112 nu mi-o dat voie să sun telefonul. Până am făcut rost de numărul șefului de post au trecut vreo 40 de minute, o oră. Că dacă venea atunci când am sunat îl prindeau.

S-o dus peste deal. Avea un ciocan sau o toporișcă, avea o coadă lungă, o ținea să nu se vadă ce e. Era într-un tricou albastru, tuns scurt, o barbă mai mărișoară, slăbuț la față, un metru 60, n-are mai mult și în picioare avea niște ciorapi albi, adidași și o pereche de pantaloni vișinii”, mai povestește ciobanul.