Condamnare pe viață pentru criminalul din Teleorman care a ucis-o pe Mihaela? Avocat: „Sunt multiple infracțiuni”

Criminalul din Teleorman care a îngrozit România riscă să fie condamnat pe viață pentru că a ucis-o pe Mihaela în fața bisericii, aplicându-i 15 lovituri de cuțit. Un cunoscut avocat explică de ce ar putea sta ucigașul în spatele gratiilor pentru tot restul vieții.

Criminalul din Teleorman riscă o condamnare pe viața: Mihaela, ucisă cu 15 lovituri de cuțit

din comuna Beciu, a încercat să își pună capăt zilelor imediat după ce a ucis-o pe fosta parteneră de viață, având emis un ordin de protecție, deci nu avea voie să se apropie de ea la mai mult de 50 de metri. Bărbatul a ajuns apoi la spital și a scăpat cu viața după ce s-a automutilat, iar acum riscă ani grei de pușcărie.

Cunoscutul avocat Adrian Cuculis a declarat, pentru FANATIK, ce condamnare riscă bărbatul care a lăsat trei copilași fără mamă. Întrucât este acuzat de mai multe încălcări ale Codului Penal, acesta bătând-o și violând-o în trecut pe femeie, pedeapsa sa ar putea fi chiar pe viață.

Avocatul Cuculis: „În esență, sunt multiple infracțiuni”

„Discutăm aici despre o situație cu implicații în concursul de infracțiuni, în sensul în care această persoană, pe lângă faptul că și-a violat fosta parteneră de viață, i-a luat și viața. Acest lucru denotă, pe deoparte, o zonă de cruzimi, iar pe de altă parte avem o zonă de premeditare, ceea ce califică omorul făcându-l cumva pedepsibil cu închisoarea pe viață. Cazul pare tras la indigo cu cel de la Mureș, iar actorul principal în toată această poveste este bineînțeles autoritatea de stat, și anume poliția și organele poliției judiciare (n. red.: se referă la faptul că polițiștii din Teleorman nu au făcut nimic pentru a preveni această tragedie).

În esență, sunt multiple infracțiuni săvârșite, după cum am spus: avem viol, omor calificat – toate în zona violenței în familie, ceea ce duce la o pedeapsă consistentă. Să nu uităm, totuși, faptul că infracțiunile din zona violenței în familie sunt majorate cu o treime din pedeapsă. Rămâne în continuare aceeași întrebare, dacă nu cumva și în acest caz lucrurile ar fi putut sta diferit, dacă putea să fie un alt deznodământ, respectiv ca victima să fie salvată”, a declarat Cuculis, pentru FANATIK.

Tânăra, ucisă cu copilul de mână. Bărbatul era în vizorul polițiștilor, dar n-au intervenit, în ciuda apelurilor disperate

E durere imensă în familia tinerei ucisă pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil, seara, pe o uliță din Beciu, în fața bisericii. Mihaela este al doilea copil pe care familia îl pierde, căci , tot la o vârstă fragedă, și anume la 23 de ani.

Mihaela a fost găsită moartă, pe drumul din sat, de niște vecini, aceasta fiind cu unul din copiii ei în momentul în care bărbatul i-a pus capăt zilelor. Cazul a provocat indignare în spațiul public, asta deoarece, deși au fost făcute multe sesizări la poliție, autoritățile au stat cu mâinile în sân. Ucigașul a încălcat de două ori ordinul de protecție, prima dată fiind emis pentru că a agresat-o fizic pe femeie. Tânăra s-a dus apoi să locuiască la tatăl ei, cu cei trei copii, însă nu a scăpat de călău. După bătaie, a urmat și violul și, la două luni, totul s-a sfârșit cum nu se putea mai trist.