Crin Antonescu, refuzat de youtuberul Silviu Faiăr. Celebrul influencer îi desființează podcastul: ”Zici că l-ați îmbălsămat”

Crin Antonescu a primit ”seen” de la unul din cei mai de succes influenceri de la noi, youtuber-ul Silviu Faiăr. Vloggerul, care produce conținut pentru publicul online de ceva ani, a făcut glume pe seama podcastului liderului de la PNL, la care trebuia să participe și el.

Crin Antonescu a pierdut bătălia podcasterilor? Un celebru influencer îl desființează

Silviu Faiăr a motivat refuzul său, spunând că nu se consideră cel mai în măsură și pregătit să pună întrebări incomode vreunui politician. Totodată, a spus că ar accepta un dialog cu politicienii pentru ca aceștia să aibă acces și la un alt fel de public doar dacă la respectiva discuție ar fi prezenți și jurnaliști bine documentați ca să nu pară interviul o promovare lingușitoare.

Silviu Faiăr a comentat podcastul lui Crin Antonescu, în stilul său caracteristic, luând la puricat de la decorul ales pentru emisiunea sa de pe YouTube până la logo-ul folosit, poza de promovare și tot designul în sine.

Faiăr, despre podcastul lui Crin Antonescu: „E de o umilință incredibilă, frățioare”

„Am fost invitat astăzi la podcastul lui Crin, așa se numește. A postat primul podcast cu nimeni altul decât omul care era relevant pe internet atunci când era și Crin Antonescu relevant în politică, Zmenta, și se numește ”Tu întrebi, eu răspund”. Și au făcut în acest studio penal, penibil, ce e asta?

Ce e lumina asta aici? Ce sunt plantele astea de pe care nu ați dat jos eticheta? Ce cu tabloul ăsta? Au luat pahare în culoarea de campanie… Zmenta a postat pe YouTube ceva acum șase ani. Ăsta a fost primul om cu care a făcut Crin Antonescu podcast. Mi-a plăcut foarte mult, mi s-a părut absolut monumental thumbnail-ul folosit pentru podcastul lui Crin.

E de o umilință incredibilă, frățioare. Deci, ăsta pus aici în prim-plan, mai mult plan prim, iar ăsta înghesuit aici, vai m…ii lui, într-un colț, în spatele lui Crin Antonescu, pixelat, vai steaua lui. Ceva mai umilitor pe lumea asta… Arată ca un afiș electoral de la comună, în care primarul PSD de 28 de ani din comuna respectivă a fost rugat de ăștia de la județean să-l bage și pe viceprimarul PSD în cadru.

Și ăsta tot n-a vrut, ce să caute viceprimarul? Și asta e varianta cu viceprimarul. Te cheamă la podcast și pe urmă își bate joc de tine. E mai rău decât afișul cu Nicușor și cu Lasconi. Afișul de la prezidențiale pe care îl avea Lasconi îl avea pe Nicușor în față și pe Lasconi în spate”, a spus, extrem de acid, , despre primul episod al podcastului lui Crin Antonescu.

Silviu Faiăr nu e de acord cu interviurile ”aranjate” ale politicienilor: „Politicienii s-au obișnuit să nu mai vorbească cu jurnaliști”

Cu alte cuvinte, Silviu Faiăr subliniază că ar fi pierdut deja prima luptă, cea cu podcasterii consacrați, dat fiind felul în care se pune în lumină și primul său invitat. Cât despre lumină și imagine, și aici a avut ceva important de precizat Faiăr. În continuare, influencerul a mai spus că tendința politicienilor de a sta de vorbă din ce în ce mai des cu vedete lansate pe rețelele de socializare este una destul de toxică pentru dezbaterea publică și informarea reală a oamenilor.

„Poza asta… Bă, n-am văzut în viața mea mai mult fond de ten pe cineva. Nici pe Călin Popescu Tăriceanu n-am văzut mai mult fond de ten decât am văzut pe Crin Antonescu. Ce i-ați făcut? Zici că l-ați îmbălsămat. Deci, am fost invitat la acest podcast, bineînțeles că am refuzat. Personal, cred că este în felul următor. Politicienii s-au obișnuit să nu mai vorbească cu jurnaliști, și mai ales cu jurnaliști incomozi și și-au făcut un obicei toxic din a fenta jurnaliștii care chiar au întrebări pentru interesul public la a merge la tot felul de podcasturi pentru suma corectă să pună întrebări de tipul ”Domnul Ciucă, cum vă place să faceți pluta? Pe burtă sau pe spate?” sau ”Domnule Geoană, este adevărat că sunteți cel mai important om de la NATO”?

Ce alte nume a mai refuzat youtuber-ul

Nu vreau să particip la asta. Ceea ce cred eu personal nu este o judecată asupra oricărui om care vorbește cu un politician și nu este jurnalist creditat. Eu nu o să fiu niciodată destul de pregătit, destul de la curent, destul de instruit pentru a intervieva pe bune un politician. Oricâtă pregătire aș avea, politicianul e învățat din pruncie să fenteze întrebări incomode chiar și de la cei mai buni jurnaliști”, a completat Fafiăr.

Totodată, vloggerul a dezvăluit că Antonescu nu este primul politician pe care l-a refuzat. Le-a spus un mare ”NU” și lui Simion sau , printre alții.

„Am mai primit invitații și de la Sebastian Burduja, Nicolae Ciucă, Nicușor Dan, George Simion. Au mai fost mai mulți care au încercat dacă aș fi disponibil pentru genul ăsta de dialog. I-aș numi, dar ar dezminți în secunda unu”, a completat Faiăr.