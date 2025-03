Crin Antonescu, candidat la alegerile prezidențiale 2025. Revenirea pe scena politică

Crin Antonescu s-a întors pe scena politică din România după mai bine de 10 ani în care electoratul uitase de el. Mai mult ca niciodată, Antonescu pare decis să ajungă președinte. Așadar, Crin Antonescu e pregătit să fie președinte în România în 2025.

Crin Antonescu, candidat la alegerile prezidențiale 2025

Crin Antonescu este un om politic cunoscut cel mai probabil pentru momentul în care, din poziția de lider al PNL, a semnat protocolul de alianță cu PSD în ceea ce a fost numit atunci Uniunea Social-Liberală. Din partea ”social democraților” partener de încredere era Victor Ponta, liderul de atunci al PSD.

Avere Crin Antonescu

Să aflăm și care e averea lui Crin Antonescu, . Crin Antonescu a fost deseori ironizat de către rivalii politici pentru că ar fi un bărbat întreținut de soție. Mai exact de comisarul european Adina Vălean, care a adus în casă doar în 2024 suma de 235.000 de euro. Paradoxal, în declarația de avere se arată cum Crin Antonescu a avut un venit nul. Cert e că familia Antonescu deține două apartamente în București.

În conturi, familia Antonescu ar avea undeva la 500.000 de euro, potrivit declarației de avere. Crin Antonescu nu s-a ferit să vorbească despre această situație. ”Nu am fost angajat în acești ultimi opt ani, am trăit financiar din veniturile soției mele și din economiile mele destul de firave. Nu-mi amintesc să fi cerut cuiva vreun leu, nu am solicitat din partea statului român sau a unor instituții vreun leu sau euro și cred că e opțiunea mea de care nu am de ce să mă feresc”, mărturisea Crin Antonescu la Antena 3.

Cariera politică și realizări

Crin Antonescu, pe numele său întreg George Crin Laurențiu Antonescu s-a născut pe 21 septembrie 1959 în Tulcea. și președinte al Senatului României între 2012 și 2014, Crin Antonescu a fost de asemenea candidatul PNL la alegerile prezidențiale din 2009, unde a obținut doar locul al treilea în primul tur.

A fost, de asemenea, președinte interimar al României pe durata din funcție a președintelui Traian Băsescu, în perioada 10 iulie 2012 – 31 august 2012. De altfel, Crin Antonescu și Victor Ponta sunt și acum acuzați sau ironizați de către adversarii politici pentru alianța USL care ”a dat lovitura de stat” din acele momente. Desigur, o metaforă folosită împotriva lui Crin Antonescu, cel care vrea să fie președinte în România în 2025.

Funcții publice ocupate

Crin Antonescu a absolvit facultatea în 1985, și a predat istoria ca profesor în comuna Solești, județul Vaslui. A ocupat și funcția de curator la Muzeul de Istorie și Arheologie din Tulcea în perioada 1989 – 1990, după care a ajuns deputat în Parlament. A ajuns vicepreședinte al PNL în 1995, după care a fost lider al delegației liberale din Camera Deputaților pentru două mandate neconsecutive.

A fost membru al comisiei pentru învățământ, tineret și sport, al comisiei pentru afaceri externe și al comisiei de cultură, arte și mediile de informare. Ca ministru al tineretului și sportului în perioada CDR (1997 – 2000), Crin Antonescu a făcut o serie de reforme, cea mai notabilă fiind renta viageră oferită atleților cu performanțe olimpice deosebite. Este, de altfel, singurul ministru pe care l-a dat județul Tulcea după 1989.

Scandaluri și conflicte politice

Cu siguranță cel mai notabil scandal, din seria de scandaluri cu Crin Antonescu în prim plan, cel care vrea să fie președinte în România în 2025, sau cel puțin conflict politic, e acela de acum mai bine 10 ani, când Crin Antonescu alături de partenerul său politic Victor Ponta l-au suspendat pe președintele de atunci Traian Băsescu. Acesta din urmă era numit ”un pericol pentru democrație” de către Crin Antonescu. De asemenea, a fost acuzat că trăiește pe banii soției și că este un tip comod, deseori leneș.

De remarcat scandalul în care a intrat la începutul anilor 2010 cu presa, atunci când în anumite publicații i s-a atribuit porecla ”Căcărău”. Crin Antonescu a protestat și a anunțat că nimeni nu i-a spus niciodată astfel. Totodată a rugat pe toată lumea să nu mai folosească această poreclă de prost gust.

”Nu am niciun dubiu că e o făcătura de presă, pentru că nu am auzit în viața mea acest nume sau această poreclă. E o făcătură de presă, care a pornit nu știu de unde. Nu am habar, e o făcătură de presă și e o făcătură de proastă calitate”, declara Crin Antonescu într-un interviu acordat în anul 2012.

Situație materială Crin Antonescu

Așa cum este menționat și în declarația de avere a lui Crin Antonescu, fostul lider PNL și soția sa au două apartamente în București și aproximativ 500.000 de euro în conturi. De remarcat că aceste apartamente nu sunt folosite pentru a fi date în chirie. Așadar, Antonescu se poate considera un personaj cu bani, însă nu este nici pe departe un milionar al scenei politice din țara noastră.

Familie: Soție și copii

Crin Antonescu este căsători a doua oară, cu colega sa de partid Adina Vălean. De altfel, soția sa este un cunoscut comisar european și un politician extrem de respectat. Trebuie menționat că Antonescu a fost căsătorit în trecut co Aurelia Antonescu, însă aceasta s-a sinucis în urmă cu mulți ani pentru că suferea de o boală incurabilă. Cu Aurelia Antonescu, Crin Antonescu are o fată, Irina, născută în martie 2001. Trebuie menționat că acest subiect, deși sensibil, a fost deseori abordat de Crin Antonescu în diverse interviuri și nu s-a ferit să vorbească despre fosta sa soție și despre suferința acesteia. Cu toate aceste greutăți, Crin Antonescu e decis să fie președintele României în 2025.