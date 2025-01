Crin Antonescu, atac la Călin Georgescu: „Un drog ieftin, dar eficient și distrugător”

Candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, a făcut o serie de remarci la adresa lui , ce reprezintă un posibil contracandidat pentru alagerile prezidențiale de anul acesta.

Crin Antonescu susține că decizia CCR nu a fost o lovitură de stat

la alegerile prezidențiale, a comentat, pe scurt, și a susținut că decizia CCR a fost una corectă, în conformitate cu situația de la acea vreme. Acesta a afirmat că, înainte de primul tur, din 24 noiembrie, Georgescu nu s-a afirmat în spațiul public și nu a știut despre idelie și convingerile sale, deși citește presa.

„Tuturor celor care spun că a fost o lovitură de stat a Curţii Constituţionale (…) asta e o aberaţie din capul locului. Chiar dacă e ceva greşit în hotărârea CCR, nu e o lovitură de stat. O lovitură de stat e altceva, o definesc dicţionarele, politologii, istoria.

Însă celor care spun că totul era în regulă şi că nu s-a mai văzut aşa ceva, să anulezi o alegere care deja începuse, eu vă spun da, e ceva inedit şi tot ceva inedit este faptul că, după ştiinţa mea, se clasează pe locul întâi un candidat despre care eu, consumator înverşunat de presă, de siteuri, pe teme politice, nu am văzut la vreun comentator, la vreun analist, nu am văzut o frază înainte de 24 noiembri care să comenteze ceva despre Călin Georgescu. Am văzut despre mai toţi candidaţii, eu nu am văzut pe cineva să spună ceva despre şansele, ideile, profilul domnului Georgescu. Iată că trebuie făcută lumină acolo”, a declarat Antonescu, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN.

„Domnul Călin Georgescu e o variantă de neacceptat”

În același timp, Antonescu a declarat că Georgescu nu este potrivit pentru poziția de președinte și l-a numit „un drog care este servit, un drog ieftin, dar eficient şi distrugător”. De asemenea, acesta este uimit de numărul de votanți care l-au ales în primul tur.

„Din punctul meu de vedere, domnul Călin Georgescu e o variantă de neacceptat, o variantă periculoasă, chiar dramatică pentru România, în ipostaza sa de preşedinte, eventual. (…) E în joc mult din democraţia românească, atâta câtă e. Dar nu din cauza persoanei Călin Georgescu despre care abia am apucat să aflăm câteva ceva, mult prea puţin decât despre orice alt candidat de la alegerile prezidenţiale trecute şi anulate sau de la cele care vor urma.

Problema noastră este să aflăm de ce un număr considerabil de alegători a putut vota cu o fantomă, oricum, nu îi cunoşteau numele, au confirmat în declaraţii ulterioare, despre ideile căruia nu ştiau nimic”, a spus Antonescu, pentru sursa menționată.

De asemenea, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR s-a întrebat de ce alegătorii, care au surprins în primul tur organizat în 24 noiembrie, când au dat toate cifrele și sondajele peste cap, au fost atât de supărați.

„De unde vine această frustrare, această mânie a alegătorilor români, încât să rişte ceea ce pentru noi, cetăţeni, nu oameni politici este atât de preţios şi am câştigat greu: statutul de ţară europeană, statutul de ţară democratică, consolidat recent (…), unde cifrele, inclusiv cele economice (…) de unde vine această mânie pentru că nu este oraţionalitate, ci este un fel de frustrare într-un anumit context.

Avem un domn Georgescu despre care nu ştim nimic şi acest dom Georgescu, fantoma, drogul, l-aş numi direct un drog care este servit, un drog ieftn, dar eficient şi distrugător, care este servit unor oameni. Nu mă sfiesc să o spun ce spun acum nu înseamnă că îmi arog dreptul de a contesta sau doamne fereste de a dispreţui opţiunea unor oameni, ci tocmai efortul de ce a putut să fie aceasta”, a mai spus Antonescu.