Crin Antonescu, despre alegerile prezidențiale: ”Nu aș paria că Ciolacu intră în turul doi”

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a afirmat că nu îl va vota pe actualul lider al liberalilor, Nicolae Ciucă, la alegerile prezidențiale și a subliniat că

Antonescu nu crede că Ciolacu va intra în turul doi al alegerilor prezidențiale

„Eu nu aș paria nici măcar că domnul Ciolacu intră în turul doi. Este singurul despre care putem aproxima, cu grad ridicat de probabilitate, în baza unor elemente de necontestat, ca are prima șansă să intre în turul doi”, a declarat Crin Antonescu la

Mai mult, fostul lider liberal a spus că ”niciunul dintre ceilalți nu poate să intre în turul doi, deci o negociere de pe acum la niște voturi, în plus și nu în minus, poate să își aibă rostul“.

Cât despre candidatul PNL, Crin Antonescu este de părere că despre care spune că e posibil să nu intre nici el în turul doi.

„Pe de altă parte, mă uit și acum la tot felul de discuții și totuși e un partid de băieți mari, conduși de un militar. Militarul a zis: ‘Domne’, eu candidez’. Alți oameni am numit și eu – Helvig, Bolojan – mai puteam numi 5-6 pentru că, după părerea mea, dacă atunci când s-au plantat panourile pe câmpurile patriei se făcea investiția asta într-un alt candidat, poate că lucrurile stăteau mai bine”, a mai spus Antonescu.

Potrivit lui, acum este o situație destul de încurcată ”și, din păcate, nu stă în puterile mele și în competența mea să o rezolv”.

”Se poate să iasă președinte”

De asemenea, Antonescu susține că alegerile din acest an o să fie destul de interesante, iar Nicolae Ciucă ”încă se poate să iasă președinte sau poate să nu prindă turul doi”.

Întrebat dacă la alegerile prezidențiale îl va vota pe actualul președinte al PNL, Crin Antonescu a răspuns: „La ce am văzut până acum și la ce am auzit până acum, nu!”.

Fostul președinte al PNL a transmis că Nicolae Ciucă nu l-a convins că merită votul său și a explicat cum și-ar fi construit campania electorală dacă ar fi fost în locul lui.

„Cum mi se pare campania, am spus. Eu aș fi construit campania pe ceea ce domnul Ciucă are ca puncte tari și am spus că nu activitatea literară sau dimensiunea scriitoricească era punctul tare (…) un general, un militar are anumite caracteristici, care, în societatea noastră, dar nu numai, stârnesc respectul și credibilitatea. De ce nu s-a construit campania așa, nu știu și nu e treaba mea”, a transmis Crin Antonescu.