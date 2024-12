Crin Antonescu, despre lansarea în cursa pentru alegerile prezidențiale: “Nu mi-am dorit și nu am solicitat această candidatură”

Fostul președinte PNL Crin Antonescu a fost anunțat luni ca fiind candidatul comun al formațiunilor politice care și-au asumat guvernarea, PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale, altele decât cea maghiară.

Crin Antonescu, despre lansarea în cursa pentru alegerile prezidențiale

după ce numele său a fost lansat oficial în cursa pentru prezidențiale, afirmând că el nu a făcut vreun demers să obțină această candidatură, însă a acceptat-o.

„Nu pot să ajut să vă spun cum s-a ajuns să fie eu candidatul. După niște contacte, nu pot să le spun discuții, neoficiale cu lideri ai coaliției, ieri-dimineață (duminică n.r.), am avut o întâlnire la Guvern cu președinții celor trei partide și liderul minorităților.

Dânșii și-au exprimat convingerea că eu sunt o soluție pe care ei ar dori să o susțină. Eu nu am solicitat această candidatură, eu nu am făcut niciun demers de vreun privind această candidatură, am înțeles că aceasta este opinia lor.

Cred și eu că este o situație politică foarte complicată. În fața acestei propuneri, eu nu m-am dat la o parte și am acceptat-o”, a declarat Crin Antonescu la Digi24.

Cine este Crin Antonescu?

licențiat în istorie-filosofie al Universității București din 1985. După absolvire, Crin Antonescu a predat istoria la o școală din satul Stiobăreni, comuna Solești din județul Vaslui, scrie .

Ulterior, s-a întors în Tulcea, județul natal, continuându-și activitatea didactică până în 1989 în comuna Niculițel, unde a predat istoria și limba franceză.

După 1990, Crin Antonescu a intrat în PNL, a fost deputat timp de trei mandate și a ajuns să aibă două funcții importante: ministrul Tineretului și Sportului (1997-2000), președintele Senatului (2012-2014).

În 2009, Crin Antonescu a candidat la alegerile prezidențiale. În primul tur de scrutin, a terminat pe locul al treilea, obținând 20,02% din voturi. În al doilea tur, Crin Antonescu l-a susținut pe Mircea Geoană, candidatul PSD.

Pe 5 februarie 2011, a fost, alături de Daniel Constantin și Victor Ponta, care au semnat protocolul de formare a Uniunii Social Liberale (USL).

În 2012, după suspendarea președintelui Traian Băsescu, Crin Antonescu a preluat funcția acestuia, ca președinte interimar. Acesta a rămas la Cotroceni până la invalidarea de către instituțiile în drept referendumului pentru demiterea președintelui în exercițiu, decizie ce a fost publicată în Monitorul Oficial pe data de 27 august 2012.