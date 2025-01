Crin Antonescu își ”suspendă” candidatura la prezidențiale. ”Dacă dânșii vor să fiu din nou candidat, să mă caute”

Crin Antonescu a afirmat în cadrul unei emisiuni televizată că, în opinia sa, acordul prin care a fost desemnat reprezentantul coaliției în cursa pentru Palatul Cotroceni este „suspendat”, la fel fiind și „calitatea” lui de candidat, motivând că „a fost lăsat singur”.

Crin Antonescu își ”suspendă” candidatura la prezidențiale

extrem de deranjat de faptul că până acum nu a fost stabilită o dată pentru reorganizarea alegerilor prezidențiale, anulate anul trecut de Curtea Constituțională a României, înaintea celui de-al doilea tur de scrutin.

„Eu declar suspendat acest acord și în consecință și calitatea de candidat. Dacă dânșii vor să fiu din nou candidat, să mă caute. (…) Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi”, a declarat Crin Antonescu la Digi24.

„Vreau sa clarificăm fiecare ce face. Dacă dânșii vor sa fiu din nou candidat, să mă caute. Eu îl declar suspendat. Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat? Înseamnă următorul lucru.

Eu am primit o propunere de a fi candidatului unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapoi”, a mai precizat liberalul pentru sursa citată.

”Dacă dânșii vor să fiu din nou candidat, să mă caute”

nu își retrage candidatura și că este dispus să o ducă până la capăt, însă că nu consideră că cei patru lideri de partid care au semnat acordul prin care era susținută candidatura sa nu au fost cu adevărat împuterniciți să facă acest lucru.

„Eu nu îmi retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea, toate dificultățile și tot parcursul, și eu sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt.

Ceea ce am constat, este că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere și au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciți, ca să spun așa, sau nu au avut toate creditările la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord”, a mai afirmat Crin Antonescu.