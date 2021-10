Crin Antonescu, mesaj straniu: “Nimeni nu îmi poate da un element prin care USR ar fi un partid de dreapta”. Ce spune despre criza politică

Negocierile pentru formarea unui nou Guvern continuă, până în acest moment fiind stipulate mai multe scenarii printre care: , în situația actuală sprijinirea unui Guvern minoritar de către partidele parlamentare fiind destul de improbabilă.

, primul fiind Alexandru Rafila, creditat cu încrederea a 30% dintre români.

Crin Antonescu: “Nu îmi poate arăta nimeni un element prin care USR ar fi partid de dreapta”

“Există răspândită masiv în rândul PNL o îndoială cu privire la capacitatea de administrație a partenerilor de la USR, vezi guvernarea anului 2016, vezi guvernarea recentă la Ministerul Sănătății, vezi experiențele aproape traumatizante din Primăria Sectorului 1 și de la Timișoara.

Nimeni nu îmi poate da un singur element prin care USR să fie considerat un partid de dreapta. Chiar și în spectrul european, cele două partide fac parte din grupuri politice diferite și deseori aflate în conflict.

În ce privește tehnocrații pe care i-ar propune USR sau altcineva, permite-mi să am rețineri. Este o criză politică din care să se iasă cu soluții venite de la oameni politici.

Povestea cu tehnocrații cred că am verificat-o în câteva rânduri și nu cred că poate fi o soluție. Că e normal că la anumite ministere să recurgi chiar la oameni care nu au carnet de partid, asta se poate și e binevenit, dar responsabilitatea trebuie să fie politică”, a declarat Crin Antonescu la Digi24.

Fostul președinte PNL: “Nu poate fi vorba de niciun USL”

“Discuția noastră este doar efectul curiozității dumneavoastră de a mai vedea ce mai crede cineva care a plecat din politica românească, e doar părerea unui cetățean cu oarecare experiență cândva în politica românească.

Într-adevăr suntem într-un moment foarte complicat, o soluție naturală sau în orice caz la îndemână nu e la vedere, dar dacă premisa majoră de la care plecăm și de la care sper că pleacă și actanții principali din acest episod este aceea că România este într-un moment de criză cu mari provocări, întrebări și amenințări care așteaptă un răspuns.

Este nevoie să vedem care este soluția cea mai durabilă pentru societatea românească, nu pentru PNL, USR, PSD. Configurația politică a Parlamentului rezultată din alegerile din urmă este una complicată și a dat șansa construirii coaliției care a eșuat

Din acest moment se deschid nu multe alternative, Guvernul minoritar pare că nu va găsi nicicum sprijin pentru această variantă.

Se vorbește mult despre refacerea USL, e o falsă discuție și fac apel la puțină memorie. Nu poate fi vorba de niciun fel de USL, aceea a fost o alianță electorală, oamenii au votat în cunoștință de cauză Uniunea Social Liberală ca alianță între PNL și PSD și nu se poate reface acea experiență acum.

Putem să vorbim cel mult de ceva comparabil cu ce s-a întâmplat în 2008, când Partidul Democrat, al domnului Traian Băsescu, a guvernat alături de PSD.

PNL are două variante: are o propunere bună, dătătoare de speranțe în generalul Ciucă datorită profilului său semi-tehnocrat și mai puțin politic și datorită unui prestigiu de care cineva care își asumă guvernarea ar avea nevoie.

Acestui om trebuie să i se dea mai multă libertate de negociere pentru a putea explora posibilitățile. Personal cred ca refacerea coaliției cu USR este una înfundată.

Eu am făcut politică și am trăit multe coaliții, am trăit alianța DA, am construit USL, niciodată nu am văzut sau am simțit atâta ostilitate între două partide câtă există între PNL și USR astăzi.

Mă tem că în ipoteza în care această coaliție s-ar putea reface conjunctural, ea nu are cum să dureze, pentru că acolo conflictele în interior sunt fundamentale”, a adăugat fostul lider PNL.